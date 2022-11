De portemonnee van Eva (49): “Ik geef maandelijks € 100 uit aan de kapper, nagelstyliste en schoonheidsspecialiste”

De portemonnee van...

Naam: Eva

Leeftijd: 49 jaar

Woonplaats: Franeker

Beroep: P&O manager

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 3450

Overige inkomsten: € 333 belastingteruggave



Woont samen met: partner en jongste kind (12)

Beroep partner: Procesoperator

Salaris (netto) partner: € 2200 Uitgaven per maand Hypotheek: € 885

Gas, water, licht: € 200

Gemeentelijke belastingen: € 109

Verzekeringen: € 111

Boodschappen: € 560

Kleding: € 300

Auto: € 600

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 78

Overige abonnementen: € 17

Sporten: € 100 (voetbal, padel, sportschool)

Uitstapjes: € 400

Vakantie: € 425

Goede doelen: € 10

Overige uitgaven: € 100 (kapper, schoonheidspecialiste, nagelstyliste)



Spaarbedrag per maand: € 2068

Saldo op spaarrekening: € 10.000

Spaarhypotheek: € 73.000 (wordt in 2028 op de hypotheek afgelost)

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, heel tevreden, ik heb een mooi inkomen. Nu moet ik zeggen: toen de kinderen kleiner waren, hadden we het een stuk minder breed, maar toen waren we ook tevreden. We hadden maar één auto en konden niet zo duur op vakantie als nu. Maar we waren blij met wat we hadden. Je leeft nu eenmaal naar wat je verdient.”

Heb je in je leven wel eens zorgen om geld gehad?

“Ik ben in een bijstandsgezin opgegroeid. Er was heel weinig geld. Voor mijn moeder was dat heel zwaar, maar als kind heb ik daar nooit last van gehad. Ik merkte het wel, bijvoorbeeld als ik zag wat andere kinderen hadden. Maar ik was daar nooit jaloers op. Ik was gewoon een gelukkig kind. Hierdoor weet ik dat geld kinderen niet gelukkig maakt. Ik hoor wel eens van andere mensen die in de bijstand zijn opgegroeid, dat die het op latere leeftijd vaak lastig vinden om geld uit te geven. Zelf heb ik dit niet. Had ik dat maar wat meer, haha!”

Wat heb je je eigen kinderen meegegeven over geld?

“Ik vertel ze over hoe ik ben opgegroeid en hoe belangrijk het is om je eigen geld te verdienen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat ze later iets gaan doen wat ze leuk vinden. Ze hoeven van mij niet door te leren als ze daar niet gelukkig van worden. Als ze maar blij worden van wat ze doen.”

Je verdient meer dan je partner. Is dat altijd zo geweest?

“Ja, eigenlijk wel. Ik ben meer van het carrière maken dan hij is. Ik neem dan ook een groter deel van onze kosten op me, omdat er bij hem nu eenmaal minder geld binnenkomt. We hebben allebei een aparte rekening waar ons salaris op gestort wordt. Samen hebben we een lopende rekening voor de vaste lasten, waar we ieder ons deel naar overmaken. We zorgen dat we allebei evenveel geld voor onszelf overhouden.”

Ben je blij met het bedrag op je spaarrekening?

“Ik vind dat bedrag aan de lage kant. Maar dat komt omdat we net een nieuwe auto hebben gekocht. Voorlopig hebben we geen grote uitgaven meer op de planning, dus ik hoop het spaarsaldo snel wat aan te kunnen vullen.”

Heb je last van de inflatie?

“Nee, daar heb ik niet echt last van. We hebben een vaststaand gastarief, dus dat scheelt. Ik merk wel dat de boodschappen duurder worden. Toen onze twee oudste kinderen nog thuis woonden, was ik met z'n vijven even veel geld kwijt als nu met z'n drieën. Ik probeer wel eens zuiniger boodschappen te doen, maar dat lukt me vaak niet. Als ik naar een goedkopere supermarkt ga, merk ik niet dat het op de kassabon veel scheelt. Gelukkig is het voor ons ook niet nodig om te bezuinigen.”

Bezuinig je op andere gebieden ook niet?

“De inflatie en de schrijnende verhalen die je van mensen hoort, hebben me wel bewuster gemaakt. Hierdoor denk ik vaker na over of iets goedkoper kan. Zo hebben we laatst koffie en broodjes meegenomen toen we een weekendje weggingen. Normaal zouden we onderweg naar een restaurant gaan. Ook heb ik de CV-ketel tijdens dat weekendje weg uitgezet.”

Toen je de lijst met uitgaven invulde, kwam je toen iets tegen waar je van schrok?

“Ja, ik schrok in het algemeen van hoeveel we uitgeven. Er komt veel geld binnen en ik vraag me vaak af: waar gaat dat geld naartoe? Nu zie ik waar het heen gaat. We besteden € 400 per maand aan uitstapjes en besteden € 100 aan sporten. Dat zijn hoge bedragen, maar het zijn wel dingen zie we heel leuk vinden. We gaan graag uiteten en naar de film of het theater. Ik vind belevenissen ook belangrijker dan materialistische zaken. En als je het geld ervoor hebt, waarom zou je het dan niet doen? Hoewel ik ook veel geld aan online shoppen uitgeef, dat mag wel echt minder.”

Hoe zien jullie vakanties er doorgaans uit?

“We gaan regelmatig weekendjes weg en in de zomervakantie maken we een grotere reis. Dan vliegen we meestal naar het buitenland. Vorig jaar hebben we een camper gehuurd en zijn we naar Zweden gegaan. Dat zijn dure vakanties. Ik weet dat het ook goedkoper kan, maar wij hechten veel waarde aan mooie reizen, dus geven het geld er graag aan uit.”

Je betaalt € 600 per maand voor de auto...

“Ja, we hebben twee auto’s. Een daarvan is een lease-auto, die kost € 250 per maand. We hebben daar bewust voor gekozen, want met de auto die we hiervoor hadden, kregen we veel pech. Dat heeft ons duizenden euro’s gekost. Daarom leek een lease-auto ons een goed idee. Je weet dan wat je maandelijks kwijt bent en komt niet voor onverwachtse onderhoudskosten te staan. Maar nu het contract bijna afloopt, weet ik niet of we daar nog een keer voor gaan. Ik vind het toch wel veel geld.”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Ik ga een keer in de vier weken naar de nagelstylist en een keer in de zes weken naar de schoonheidsspecialist. Dat zijn wel dingen waar ik heel gelukkig van word. In december geef ik ieder jaar een wat groter bedrag aan goede doelen. Ook dat is iets wat me erg blij maakt. Vorig jaar gaf ik €100 aan de Voedselbank en € 50 aan Het Vergeten Kind.”

Is december voor jou een dure maand?

“Ja, maar dat doe ik zelf. Je kunt het natuurlijk zo duur maken als je zelf wil. Ik vind het leuk om mooie cadeaus te geven. Ik leg voor iedereen van het gezin een cadeau onder de kerstboom. Daar is geen budget aan verbonden. Daarnaast trekken we ook nog lootjes met een budget van € 40.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.