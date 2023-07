De portemonnee van Eva: “Toen ik uitzocht wat we per maand aan boodschappen uitgeven, schrok ik me kapot”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Eva. Ze is 33 jaar, woont in Deventer en is copywriter. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

Elselien van Dieren Josselin Bijl

De portemonnee van...

Naam: Eva

Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: Deventer

Beroep: copywriter

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 2700 Woont samen met: Marcel (36)

Beroep partner: industrieel ingenieur

Salaris (netto): € 3200 Uitgaven per maand Hypotheek: € 760

Gas, water, licht: € 121

Gemeentelijke belastingen: € 102

Verzekeringen: € 440

Boodschappen: € 700

Kleding: € 150

OV en auto (incl. benzine): € 150

Telefoon: € 50

Internet en tv: € 70

Abonnementen: € 80

Sport: € 100

Vakantie: € 200

Uitstapjes: € 150

Goede doelen: € 30

Overige uitgaven: € 300 (cadeaus, boeken en spullen voor het huis) Totaal uitgaven: € 3403 Spaarbedrag per maand: € 2000 à € 2500

Spaarsaldo: € 66.000

Ben je tevreden over je salaris?

“Ik ben wel tevreden over het bedrag, maar niet over het aantal uren dat ik werk. Ik maak te veel onbetaalde overuren. Volgens mijn man komt dat doordat ik te perfectionistisch ben. Daar heeft hij vrees ik wel gelijk in, maar dat is niet iets wat ik zomaar kan veranderen.”

Jullie kunnen goed rondkomen. Is dat weleens anders geweest?

“Mijn ouders hadden het vroeger niet zo breed. Mijn moeder was thuis toen we klein waren en mijn vader werkte bij een vervoersbedrijf. Ik weet niet wat hij verdiende, maar veel zal het niet geweest zijn. Vooral mijn moeder maakte zich vaak zorgen om geld. Waarom ga je dan niet gewoon werken, dacht ik dan. Toen mijn zussen en ik op de middelbare school zaten, is ze wel weer gaan werken. Maar het gat in haar cv was zo groot dat ze nooit meer een baan heeft gevonden die echt bij haar en haar opleiding paste. Mochten Marcel en ik kinderen krijgen, dan blijf ik zeker vier dagen werken. Omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik niet financieel afhankelijk wil zijn van een man.”

De boodschappen zijn erg duur geworden. Ben jij prijsbewust?

“Helaas niet. Toen ik voor dit interview uitzocht wat we per maand aan boodschappen uitgeven, schrok ik me kapot. Zevenhonderd euro, dat is toch niet normaal? Dat kan ik aan de inflatie wijten, maar het is vooral mijn eigen schuld. Als ik naar de winkel ga, heb ik altijd haast en gooi ik alles in mijn mandje zonder naar de prijs te kijken. Ik heb geen idee wat een brood of een pak melk op dit moment kost. Wat dat betreft is dit gesprek wel een eyeopener.”

Jullie besteden 150 euro aan kleding per maand. Vind je het belangrijk om de laatste mode te dragen?

“Niet belangrijk, wel leuk. Al moet ik zeggen dat mijn koopgedrag de afgelopen jaren wel is veranderd. Ik koop nu liever iets goeds waar ik jaren plezier van heb dan een shirtje van Zara of H&M dat na drie keer dragen achterin de kast belandt. Veel vriendinnen kopen tweedehands kleding, maar daar ben niet zo goed in. Ik heb gewoon geen zin om hele avonden door Vinted of Marktplaats te scrollen.”

Veel mensen dromen van een spaarrekening als die van jullie. Spaar je voor iets bijzonders?

“Nee, op dit moment niet. Laatst hebben we een dakkapel op ons huis gezet. Dat we dit soort dingen van ons eigen geld kunnen betalen, is heel fijn. Het is voor ons nu een goede tijd om te sparen. We hebben een prima inkomen en onze woonlasten zijn relatief laag. Misschien verandert dat als we in de toekomst een gezin stichten, dus hoe meer we nu sparen, hoe beter.”

Wat was je grootste miskoop?

“Een paar jaar geleden ging mijn schoonzus trouwen en toen heb ik eindeloos gezocht naar de perfecte jurk. Op een Britse site vond ik wat jurken die me wel aanspraken en die heb ik zonder nadenken besteld, in verschillende maten. Toen ik het pakketje ophaalde, bleek dat ik veertig euro invoerrechten moest betalen. En terugsturen kon, maar ook dat was voor eigen rekening. De jurken zaten voor geen meter en liggen nu achterin mijn kast. Iedere keer als ik ze tegenkom, krijg ik een beetje buikpijn. Het is de slechtst besteedde driehonderd euro van mijn leven.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Bloemen! Een bos bloemen kopen op de markt is voor mij echt een uitje. Ik ben wel heel uitgesproken in wat ik mooi vind. Met een bos gerbera’s of lelies maak je mij niet blij. Helaas heeft Marcel een iets minder verfijnde smaak. De bloemen die hij voor me koopt, vind ik vaak truttig. Maar ach, het is natuurlijk wel heel erg lief.”

Sommige namen en details in deze tekst zijn om privacyredenen gefingeerd.