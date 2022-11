De portemonnee van Gertie (56): “Als mijn hond of kat een dure operatie nodig heeft, moet ik ’m laten inslapen”

De portemonnee van...

Naam: Gertie

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: De Lier

Beroep: medewerker backoffice and customer care

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2000

Overige inkomsten: € 11 zorgtoeslag, € 28 nabestaandenpensioen Uitgaven per maand Huur: € 484

Gas, water, licht: € 71

Gemeentelijke belastingen: € 66

Verzekeringen: € 122 + € 180,50 zorgverzekering

Boodschappen: € 300

Kleding: € 10

Openbaar vervoer: € 5

Auto: € 68

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 71

Sporten: € 22

Huisdieren: € 25

Uitstapjes: € 5

Vakantie: € 100 + vakantiegeld

Goede doelen: € 16

Vriendenloterij: € 14,50

Eigen risico: € 37,50

Netflix en Spotify: € 30

Zakgeld: € 70 Aflossen schulden: € 100

Openstaande schulden: € 4000 (lening aanschaf auto)

Spaarbedrag per maand: € 150

Saldo op spaarrekening: € 500

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik ben niet heel ontevreden, maar écht tevreden ook niet. Ik bekijk weleens vacatures van vergelijkbare functies en dan is de salarisindicatie vaak honderden euro’s hoger dan mijn salaris. Dat wringt. Wel krijg ik jaarlijks een kleine salarisverhoging, dat is bij mijn werkgever niet slecht geregeld. Ik werk bewust 32 uur per week, omdat ik graag één dag extra overhoud voor de leuke dingen in het leven. Ik werk om te leven, ik leef niet om te werken.”

Heb je weleens geldzorgen gehad in je leven?

“Ja, 18 jaar geleden overleed mijn ex-man. Vlak daarvoor zijn we gescheiden. Zijn karakter veranderde in die tijd erg en dat paste niet meer bij wie ik ben. Een jaar later kwamen we erachter dat dit kwam door een hersentumor, waar hij uiteindelijk ook aan overleden is. Een heel heftige periode. We hebben drie kinderen samen, zij zijn inmiddels uit huis, maar toen waren ze 16, 12 en 8. Ik stond er ineens alleen voor met drie jonge kinderen. Ik heb in die tijd veel geldzorgen gehad. Tijdens slapeloze nachten vroeg ik me af hoe ik de maand door kwam. Ik verdiende niet veel, want ik werkte maar 20 uur. Ik kreeg wel een bedrag vanuit de levensverzekering van mijn ex-partner. Samen met mijn salaris kwam dat ongeveer op het minimum inkomen uit. Hoe ik dat deed? Ik ging veel naar de kringloop, verbouwde groente in ons volkstuintje en knutselde zelf sinterklaascadeautjes. Ik werd er creatief van. Zo vond ik eens bij het grofvuil een poppenhuis. Dat heb ik helemaal opgeknapt. Toch was het lastig met zo weinig geld. Aan het eind van de maand aten we vaak alleen maar pannenkoeken en macaroni, omdat het goedkoop was.”

Begrepen de kinderen dat?

“Ik heb het idee dat de kinderen nooit om geld hebben gegeven. Ik ging destijds twee keer per jaar naar de tweedehandsbeurs in het dorp, waar ik de hele zomer- of wintergarderobe voor de kinderen kocht. Maar dat deden heel veel ouders in De Lier, waardoor de kinderen er niet mee gepest zijn. Ik kon ze in die tijd weinig zakgeld geven, maar hielp ze wel bij het vinden van een bijbaantje. Uiteindelijk zijn ze allemaal rond hun 14e gaan werken. Net als ik weten zij tegenwoordig ook creatieve oplossingen te verzinnen als ze even krap zitten. Ze hebben er dus juist van geleerd.”

Vind je het tegenwoordig nog weleens moeilijk om als alleenstaande rond te komen?

“Ja, zeker nu alles steeds duurder wordt. Iedere week is het puzzelen. Ik hanteer een boodschappenbudget van € 75 per week, maar het is steeds lastiger om het daarmee te redden. Het komt steeds vaker voor dat ik geld van mijn spaarrekening moet afsnoepen. Maar ook dat ik aan het eind van de week in mijn vriezer zoek naar iets waar ik een maaltijd van kan maken. Aan kleding kan ik tegenwoordig nauwelijks geld uitgeven. Ik koop pas iets nieuws als het oude versleten is.”

Hoe zit dat met de kosten voor je huisdieren?

“Ik heb een hond en twee katten. Die moeten jaarlijks gevaccineerd worden. Als zo’n vaccinatie eraan komt, moet ik echt even goed bedenken hoe ik dat financieel doe. Het kost toch al gauw € 60. Mocht een van de dieren een heel dure operatie nodig hebben, dan houdt het op. Dan zal ik het dier moeten laten inslapen. Dat klinkt heftig, maar het is niet anders, het geld is er niet. Ook de dieren laten verzekeren is voor mij geen optie, dat is veel te duur.”

Je huurt nu een woning, zou je ooit nog een woning willen kopen?

“Ja, zeker, dat is wel een wens van mij. Een levensloopbestendig appartement staat hoog op mijn verlanglijstje. Hier in het Westland is alleen geen huis te krijgen. Maar ik ben best bereid om ervoor naar Friesland of Groningen te verhuizen, als ik daar wel aan een huis kan komen. Ik ben niet aan het Westland gehecht.”

Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Ik heb heel lang gespaard voor een droomreis. Die heb ik in september gemaakt, een rondreis door Sri Lanka. Daarom heb ik nu niet zoveel spaargeld meer, maar het was fantastisch. Verder ga ik graag lange weekenden weg binnen Europa. Vroeger met de kinderen gingen we altijd naar een camping in Frankrijk of Duitsland.”

Je hebt een schuld van € 4000...

“Ja, ik heb 5 jaar geleden geld bij de bank geleend voor de aanschaf van een auto. Dat was echt noodzakelijk met de kinderen, anders konden we niet op vakantie. Inmiddels heeft mijn familie dat bedrag aan de bank afbetaald. Ik sta nu bij hen in de schuld, maar hierdoor hoef ik geen rente meer te betalen. Dat scheelt zo € 150 per jaar. Ik vind het wel lastig hoor, ik heb natuurlijk liever geen schuld bij mijn familie. Ik houd dat het liefst gescheiden. Ik hoop het binnen twee jaar te kunnen afbetalen.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Ik vind het lastig in te schatten hoeveel ik dan te besteden heb, maar ik hoop ongeveer hetzelfde als nu. Ik heb in het verleden voor werkgevers gewerkt waar ik geen pensioen opbouwde. Toen heb ik zelf een potje aangemaakt bij een pensioenfonds en daar geld in gestoken. Ik ben er dus wel altijd mee bezig geweest. Wat ik wil doen als ik met pensioen ben? Nederland ontdekken. Ons land heeft heel veel mooie gebieden waar ik nog nooit geweest ben.”

