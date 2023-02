De portemonnee van Harma (63): “Ik sta er al veertig jaar financieel alleen voor”

De portemonnee van...

Naam: Harma

Leeftijd: 63 jaar

Woonplaats: Steenbergen

Beroep: teamleider spoedpost huisartsenzorg

Aantal werkuren per week: 32 uur

Salaris (netto): € 2900

Uitgaven per maand Hypotheek: € 650

Gas, water, licht: € 150

Gemeentelijke belastingen: € 105

Verzekeringen: € 220

Boodschappen: € 300

Kleding: € 80

Auto: € 200

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 77

Overige abonnementen: € 40

Huisdieren: € 10

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 200

Overige uitgaven: € 100 (kapper, glazenwasser, loterij)



Spaarbedrag per maand: € 200

Spaarsaldo: € 18.000

Ben je blij met je salaris?

“Ja hoor! Ik werk al mijn hele leven in de zorg en ben flink opgeklommen. Natuurlijk is in de zorg werken soms zwaar. De werkdruk is hoog, je staat veel op je benen en moet continu kunnen schakelen. Maar het is ook een passie, ik haal er veel voldoening uit. Dat ik er ook nog een boterham mee verdien, waar ik goed van kan leven, is natuurlijk fijn. Ik ben vooral trots dat ik al zo’n lange tijd financieel onafhankelijk ben. Ik dop mijn eigen boontjes.”

Ben je gescheiden?

“Ja, maar wel al heel lang geleden. Ik trouwde toen ik achttien was en op mijn twintigste kregen we samen een dochter. Helaas heeft het huwelijk niet lang standgehouden en ben ik veertig jaar geleden gescheiden. Mijn dochter is nu drieënveertig, dus die woont al heel lang niet meer thuis. Inmiddels heb ik twee kleinkinderen, mijn lust en mijn leven. Sinds mijn scheiding is er nooit meer een man in mijn leven gekomen. Tenminste, ik heb nooit meer samengewoond. Dat heeft me altijd prima bevallen. Ik vind het heerlijk om alleen te leven en mijn eigen ding te kunnen doen. Ik heb genoeg sociale contacten, dus ik voel me nooit eenzaam. Ook heb ik nooit problemen gehad om alleen rond te komen. Direct na mijn scheiding kon ik met het contract van mijn eerste werkgever een huis kopen. Dat ging in die tijd veel makkelijker.”

Ben je een spaarder of een spender?

“Ik ben niet iemand die al het geld oppot, maar ook zeker geen enorme spender. Ik durf mezelf wel verstandig met geld te noemen. Zo ben ik van huis uit ook opgevoed. Ik houd mijn financiën bij in Excelbestandjes en toen Excel er nog niet was, deed ik dat op papier. Overzicht bewaren vind ik belangrijk, al doe ik eigenlijk nooit hele grote uitgaven, dus heel spannend zijn die overzichten niet.”

Heb je momenteel spaardoelen?

“Nee, ik heb geen grote, materiële wensen. Wel ben ik al aan het nadenken over mijn pensioen. Ik heb een goed pensioen opgebouwd, maar ik zou ook graag een flink spaarbedrag hebben tegen die tijd. Ik zie mijn pensioentijd namelijk echt als de periode om van het leven te genieten. Sommige mensen willen nog doorwerken na hun pensioen, ik niet. Ik ben gek op mijn baan hoor, daar niet van, maar ik werk al ruim veertig jaar in de zorg. Mijn pensioen wordt mijn tijd. Wat ik dan hoop te gaan doen? Reizen maken en veel tijd doorbrengen met mijn kleinkinderen. Ik wil dat er genoeg geld is om leuke uitstapjes met ze te maken.”

Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Heel divers eigenlijk. Ik ben gek op groepsreizen, en dan vooral actieve reizen, waarbij we iedere dag op pad gaan en veel van de bestemming te zien krijgen. Maar ik ga net zo lief op luiervakantie. Dat heb ik weleens in m’n eentje gedaan, maar ik heb ook een paar vriendinnen die er gek op zijn.”

Hoe verdeel je de financiën dan?

“Als ik met vriendinnen op vakantie ga, of een weekendje weg, dan maken we vooraf een potje met contant geld. Een van ons beheert dat geld gedurende de reis. Het handige daarvan is dat je tijdens de vakantie nooit hoeft te rekenen en er is niemand die voor hoeft te schieten. Bij thuiskomst is gelijk duidelijk wat er nog over is en hoeft dat alleen nog maar verdeeld te worden.”

Pas je bespaartips toe?

“Ik probeer zoveel mogelijk de elektrische fiets te pakken in plaats van de auto, om geld te besparen. En mijn was hang ik graag buiten aan de waslijn op, zodat de droger uit kan blijven. En zo doe ik nog tal van dingen, zoals kort douchen en de kattenbrokken in bulkverpakkingen kopen. Dat soort besparingen kosten me geen moeite, het gaat niet eens heel bewust, het zit er zo ingebakken.”

Van welke uitgaven word je het gelukkigst?

“Ik vind mezelf wel een gulle gever en word voornamelijk blij als ik mijn kleinkinderen mag verwennen. Ik ben niet heel erg van het kleding shoppen, maar als ik net van de kapper kom, dan voel ik me wel op mijn best.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.