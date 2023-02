De portemonnee van Helen (44): “Omdat mijn man veel verdient, kon ik mijn eigen bedrijf starten”

De portemonnee van...

Naam: Helen

Leeftijd: 44 jaar

Woonplaats: Wijk bij Duurstede

Beroep: fitnessinstructeur en zzp’er met een eigen bedrijf in supplementen

Aantal werkuren per week: 16 uur in de fitness, ongeveer 24 uur als zzp’er

Salaris (netto): € 900 (fitness) + tussen de € 500 en € 800 uit eigen bedrijf

Overige inkomsten: € 200 (kinderbijslag) Woont samen met: partner Vincent en twee dochters (5 en 9 jaar)

Beroep partner: quality engineer in de hightechindustrie

Salaris (netto) partner: € 4200 Uitgaven per maand Hypotheek: € 1300

Gas, water, licht: € 280

Gemeentelijke belastingen: € 120

Verzekeringen: € 340

Boodschappen: € 650

Kleding: € 200

Auto en openbaar vervoer: € 400

Telefoon: € 29

Internet en tv: € 88

Overige abonnementen: € 30

Sporten: € 40

Hobby’s en zwemles kinderen: € 220

Uitstapjes: € 150

Vakantie: € 400 Spaarbedrag per maand: € 500 (gezamenlijk)

Spaarsaldo: € 25.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, eigenlijk wel. Ik ben pas afgelopen jaar begonnen met mijn eigen bedrijf, dus dat ik daar nu al tussen de € 500 en € 800 netto salaris uit haal per maand, vind ik helemaal niet slecht. Het werk als fitnessinstructeur vind ik hartstikke leuk, maar zou ik niet fulltime willen doen. Daarom vind ik het ideaal dat ik nu twee dagen in de week in dienst ben en de rest van de week aan mijn bedrijf kan besteden. Mijn man verdient veel, hij werkt in de hightechindustrie. Dat maakt dat ik geen zorgen heb als ik een keer een maandje wat minder verdien.”

Hoe verdelen jij en je partner de financiën?

“We hebben samen een spaar- en betaalrekening. We maken hier naar rato een bedrag naar over. Totdat de kinderen geboren werden was dat vrij gelijkwaardig. Inmiddels legt hij een stuk meer in dan ik, maar we doen daar heel makkelijk over. Ik voel me gelukkig nooit bezwaard om geld uit te geven. De meeste aankopen die ik doe zijn dan ook voor ons gezin.”

Heb je last van de inflatie?

“Nee, we hebben gelukkig een goede financiële buffer waardoor we prijsstijgingen aan kunnen. Ik merk het zelf het meest bij het doen van boodschappen. Een jaar geleden kon ik denk ik voor € 100 minder in de maand boodschappen doen. Of ik probeer te besparen? Ik smijt in ieder geval geen geld over de balk. Natuurlijk scoor ik graag een goede aanbieding, dat is ook mijn Hollandse opvoeding. Mijn eigen kinderen geef ik zeker de waarde van geld mee. Zo mogen ze van ons niet te lang douchen en nieuwe kleren of speelgoed kopen mag ook niet zomaar altijd. Vooral mijn oudste dochter is van de hobby’s en wil het liefst op drie verschillende sportclubs én muziekles. Ook dan proberen we haar uit te leggen dat dit erg duur is en moet ze van ons kiezen.”

Welke uitgaven doe je puur voor jezelf?

“Dan denk ik toch aan mijn sportschoolabonnement, naar de kapper gaan en kleren shoppen. Ook koop ik graag mooie spullen voor in huis. Maar daar sla ik nooit in door, hoor. Momenteel word ik het gelukkigst van geld in mijn eigen bedrijf kunnen steken. Ik ben heel trots op hoe goed het loopt en dat vind ik elke investering waard.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“Helaas zijn we genoodzaakt om in het hoogseizoen te reizen, vanwege de schoolvakanties van de kinderen. Ik schrik soms van de prijzen. We zijn daarom echte vroegboekers, dat scheelt iets. Komende zomer gaan we naar een camping in Portugal. We verblijven dan in een bungalow. In een tent slapen doen we ook weleens hoor, maar zo’n bungalow is net van wat meer gemakken voorzien.”

Hebben jullie spaardoelen?

“We hebben altijd wel iets wat we in en om het huis anders zouden willen. Zo zou ik het leuk vinden als we dit voorjaar de tuin kunnen aanpakken. Waarschijnlijk willen we binnenkort ook wat gaan veranderen aan de indeling van de kamers in huis. De oudste naar de zolder en de jongste naar de kamer van de oudste. Ook dat kost geld, want de meiden bedenken de wildste plannen voor hun nieuwe kamers. Mijn man en ik hebben ook twee nieuwe elektrische fietsen op ons verlanglijstje staan. Maar dat hoeft niet allemaal op korte termijn.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Nee, eigenlijk niet. Alleen toen ik net uit huis was en in mijn eentje mijn eerste appartementje kocht, zat ik wat krapper bij kas. Maar dat hoort bij die leeftijd. Ik heb mijn man vrij snel daarna ontmoet en sindsdien wonen we samen. De komst van de kinderen zorgde ervoor dat we iets meer op ons geld moesten letten dan voorheen, maar daar hebben we nooit last van gehad.”

Geef je weleens geld aan goede doelen?

“Oei, dat is echt een gewetensvraag. Als je het zo goed hebt, moet je dat natuurlijk eigenlijk wel doen. Ik moet toegeven dat ik geen maandelijks bedrag geef. Natuurlijk geef ik weleens wat aan een collectant, maar dat is het. Ik vind het een mooi voornemen voor 2023 om dat meer te doen.”

