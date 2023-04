De portemonnee van Henrike (69): “Mijn man zegde zijn baan op toen we kinderen kregen, ik bleef werken”

De portemonnee van...

Naam: Henrike

Leeftijd: 69 jaar

Woonplaats: Leeuwarden

Burgerlijke staat: weduwe sinds 2017

Beroep: gepensioneerd

AOW (netto): € 1353

Pensioen: € 1120

Toeslagen: € 42



Totaal inkomen: € 2515 Uitgaven per maand Hypotheek: € 193

Gas, water, licht: € 237

Gemeentelijke belastingen: € 89

Verzekeringen: € 336

Boodschappen: € 550

Kleding: € 50

Auto en OV: € 80

Telefoon: € 8

Internet en tv: € 88

Overige abonnementen: € 36

Sport: € 75

Uitstapjes: € 90

Vakantie: € 125

Goede doelen / loterij: € 35 Totaal uitgaven: € 2492 Spaarbedrag per maand: € 0 (ik los alleen af)

Spaarsaldo: € 3

Aflossen schuld: € 500 (aflossen keuzeplus hypotheek)

Ben je tevreden met je pensioen?

“Inmiddels wel. Op mijn 59ste ben ik na 42 jaar gestopt met mijn baan als ondersteuner in het onderwijs. Toen ontving ik zeventig procent van mijn laatst verdiende inkomen. Dat kon prima, tot mijn man in 2017 overleed. Dat was een heel moeilijke tijd, ook financieel. Ik had nog geen recht op AOW en mijn nabestaandenpensioen was slechts 85 euro.”

Hebben jullie het financieel verder altijd goed gehad?

“Toen we net trouwden, hadden we het niet breed. Mijn man had twee kinderen uit een eerder huwelijk en die gingen studeren. Samen kregen we ook twee kinderen. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Allebei werken ging niet omdat omdat destijds nog geen goede kinderopvang was. Mijn man heeft toen zijn baan opgezegd en ik ben blijven werken. Die verdeling zag je in die tijd niet vaak, maar ik heb altijd fulltime gewerkt. Toen de kinderen groter werden, is mijn man ook weer gaan werken en konden we makkelijker rondkomen.”

Je hebt geen spaargeld, maar een keuzeplus hypotheek. Hoe werkt dat?

“Met een keuzeplus hypotheek kan je de overwaarde van je koophuis gebruiken om grote uitgaven te doen. Ik kan in totaal zestigduizend euro opnemen en ik mag zelf weten waar ik die aan besteed. Omdat je over een keuzeplus hypotheek – net als bij een gewone hypotheek – natuurlijk rente betaalt, los ik nu iedere maand vijf- tot zevenhonderd euro af. Daar heb ik meer aan dan wanneer ik het geld op mijn spaarrekening zet.”

Je besteedt 75 euro per maand aan sport. Wat doe je precies?

“Ik ga naar yoga. De lessen zijn best duur, maar het brengt me ontspanning en ik word er lenig van. Toen ik zo krap zat na het overlijden van mijn man ben ik er een tijd mee gestopt. Dat het nu weer kan voelt echt als een cadeau.”

Hoe zien je vakanties eruit?

“Met mijn man ging ik ieder jaar naar zijn geboortestreek. Dat doe ik nu in mijn eentje. Dan huur ik een huisje of caravan en ga ik lekker fietsen. Eenzaam vind ik dat niet. Ik ben thuis ook alleen dus wat is het verschil? Daarnaast ga ik deze zomer met een vriendin naar Duitsland op een georganiseerde reis. Toen mijn man nog leefde, reisden we zelf heel Europa door met de caravan, maar dat zie ik niet meer zitten.”

Waar geef je liever geen geld aan uit?

“Kleding, daar heb ik niet zoveel mee. Ik ga altijd naar de C&A en koop dan alles in de uitverkoop. Aan schoenen moet ik helaas wel veel geld uitgeven. Ik heb kleine, brede voeten en steunzolen. Goed passende schoenen kosten me tweehonderd euro.”

Van welke uitgaves word je gelukkig?

“Bloemen en planten! Ik koop vaak groen voor in huis en in de tuin. Niets is leuker dan nieuwe plantjes kopen bij het tuincentrum. Verder ga ik graag uit eten. Zo ga ik iedere maand met een groepje oud-collega’s naar een restaurant waar de kok iedere keer een keuken uit een ander land kiest. De laatste keer was dat Ghana en aten we een soort kipkebab, erg lekker. Het is een leuke en goedkope manier om nieuwe gerechten te ontdekken, want het menu kost twintig euro. Gelukkig hou ik ook van pittig eten.”

Je speelt mee in een loterij. Heb je ooit een prijs gewonnen?

“Nee, nog nooit. Maar in het vorige dorp waar we woonden is de Postcodeloterij gevallen. Toen zat ik wel even verbaasd naar de televisie te kijken.”

Sommige namen en details in deze tekst zijn om privacyredenen gefingeerd.