De portemonnee van Ingrid (53): “Als je niet meer uitgeeft dan je hebt, kom je ook niet in de problemen”

De portemonnee van...

Naam: Ingrid

Leeftijd: 53 jaar

Woonplaats: Sassenheim

Beroep: jurist

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 4500 Woont samen met: partner Stefan

Beroep partner: zzp’er

Salaris (netto) partner: € 1600 Uitgaven per maand Hypotheek: € 650

Gas, water, licht: € 400

Gemeentelijke belastingen: € 130

Verzekeringen: € 190

Boodschappen: € 400

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 100

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 55

Overige abonnementen: € 15

Sporten: € 25

Huisdieren: € 30

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 100

Goede doelen: € 30



Spaarbedrag per maand: € 800

Saldo op spaarrekening: € 55.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik weet dat ik ongeveer hetzelfde verdien als mijn collega’s met vergelijkbare werkervaring. Ik verdien veel, maar dat moet ook wel. Ik ben altijd de kostwinnaar van ons gezin geweest. Mijn man en ik hebben twee kinderen, die nu beide het huis uit zijn. Stefan was fulltime bij de kinderen toen ze klein waren. Geen traditioneel gezin, dus. Pas toen de jongste naar de basisschool ging, begon hij een paar uur in de week als zzp’er te werken. Nu de kinderen uit huis zijn, werkt hij meer, maar we moeten het nog steeds van mijn salaris hebben.”

Heb je weleens geldzorgen gehad in je leven?

“Nee. Hoewel wij genoeg verdienen, zijn we niet van het uitgeven. En als je nooit meer uitgeeft dan je hebt, kan je ook niet in de problemen komen.”

Zou je jezelf zuinig noemen?

“Ja, misschien wel. Wij hebben geen behoefte aan meer luxe. We gaan bijvoorbeeld drie à vier keer per jaar op vakantie, maar dat is nooit heel duur. Dat komt omdat we met de auto naar de camping gaan. Verder dan Frankrijk of Duitsland gaan we niet. Ik geef ook niet om dure kleding en ik heb er ook nooit van gedroomd om in een villa te wonen. Waarom niet? Dat is allemaal gedoe, joh. Je moet alles onderhouden en schoonmaken, en wat dacht je van beveiliging? Inbrekers denken juist bij grote huizen dat er iets te halen valt. Dat zijn allemaal zorgen die wij in onze eengezinswoning niet hebben.”

Heb je last van de inflatie?

“Last is een groot woord, maar we merken het natuurlijk wel. Onze gasrekening is bijvoorbeeld enorm gestegen. Daarom zetten wij de verwarming voorlopig niet aan. Het is hier nog maar 16 graden. Toen mijn zoon gisteravond langskwam, verklaarde hij ons voor gek. Hij weet dat we het geld kunnen missen. Ik vind € 400 voor gas gewoon belachelijk. Ik weiger dat te betalen. Dan maar een extra trui aan.”

Wat mag nou wél geld kosten bij jullie?

“Als de kinderen iets met ons willen ondernemen, kan ik het niet laten om te trakteren. Ze hebben hun eigen drukke levens en wonen niet bij ons om de hoek. Als ze dan toch deze kant op willen komen om bijvoorbeeld samen te gaan eten, dan geniet ik daar ontzettend van. Dan ga ik ze achteraf geen Tikkie sturen, ben je gek!”

Vind je geld aan het goede doel schenken belangrijk?

“Ja absoluut. Al ben ik geen lid van goede doelen. Ik vind het niet prettig om iets voor lange tijd te ondertekenen. Vaak is zoiets weer opzeggen een heel gedoe. Ik stoor me er ook aan dat de collectanten aan de deur of in de winkelstraten vaak alleen nog maar lidmaatschappen willen verkopen. Waar is de collectebus waar je kleingeld in kunt doen? Ik wil gewoon eenmalig schenken en ik kies zelf wel waaraan.”

Je hebt een mooi bedrag op je spaarrekening, heb je spaardoelen?

“Onze auto moet binnen een paar jaar vervangen worden. Ook zouden we wel een nieuwe keuken willen, want die is verouderd. Dat heeft allemaal geen haast. Ik vind het een fijn idee om veel spaargeld te hebben, voor het geval dat er iets met ons of een van onze kinderen gebeurt. Je hoort momenteel veel schrijnende verhalen over mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen en daardoor in een web van schulden terecht komen. Mocht ik onverhoopt mijn baan kwijt raken, dan weet ik dat we alsnog een lange poos goed zitten. Die spaarrekening voelt als een vangnet.”

Denk je al weleens over je pensioen na?

“Ja, daar heb ik het wel over met mijn man. Ik denk erover om minder te gaan werken. Mijn man heeft veel vrije tijd, ik niet, waardoor we niet veel samen kunnen ondernemen. Daarin zou ik de balans willen zoeken. Dan denk ik aan 24 of 32 uur. Niet op korte termijn, maar bijvoorbeeld over een jaar of vijf. Wat we met die tijd willen doen? Misschien wel een camper huren en door Nederland, Duitsland of Frankrijk trekken. Ik zou wel meer in de natuur willen zijn.”

