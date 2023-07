De portemonnee van Irene (31): “Ik vind het jammer dat ik geen loonsverhoging krijg”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Irene. Ze is 31 jaar, woont in Alkmaar en is facility manager. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

De portemonnee van...

Naam: Irene

Leeftijd: 31 jaar

Woonplaats: Alkmaar

Beroep: facility manager

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2.399

Overige inkomsten: € 694 (kinderopvangtoeslag) en € 90 (kinderbijslag) Woont samen met: Thomas (28) en zoon (1,5)

Beroep partner: engineer

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2.988 Totaal inkomen: € 6.171 Uitgaven per maand (samen) Hypotheek: € 1.055

Gas, water, licht: € 124

Gemeentelijke belastingen: € 150

Verzekeringen: € 352

Boodschappen: € 600

Kleding: € 200

OV en auto (incl. benzine): € 335

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 47

Abonnementen: € 8

Huisdieren: € 35

Vakantie: € 250

Uitstapjes: € 100

Goede doelen: € 50

Kinderopvang: € 1.465

Overige uitgaven: € 290 (lenzen, cadeaus, spullen voor zoon etc.)

Aflossen eventuele schulden: € 45 (studieschuld) Totaal uitgaven: € 5.126

Spaarbedrag per maand: € 1.045

Spaarsaldo: € 27.026 (verdeeld over verschillende potjes) Schulden: € 3.419 (studieschuld)

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik mag niet klagen, maar ik vind het wel jammer dat ik de afgelopen jaren nauwelijks loonsverhoging heb gekregen. Na mijn bevalling kreeg ik een postnatale depressie, waardoor ik langer thuiszat. Toen ik in mijn functioneringsgesprek om loonsverhoging vroeg, zei mijn manager dat dit niet kon. Dat is toch niet eerlijk? Volgens mij is dit zwangerschapsdiscriminatie, maar dat is moeilijk hard te maken. Het enige wat ik kan doen is een rechtszaak aanspannen. Dat doe ik niet, want ik vind mijn werk heel leuk en wil de verhoudingen niet verstoren.”

Jij en je partner werken allebei 32 uur per week. Is dat een bewuste keuze?

“Ik werkte al vier dagen en bleef dat na mijn zwangerschap doen. Mijn man werkte fulltime en werkt nu een dag minder. Sommige vrouwen zeggen dat werken niet loont omdat de opvang zo duur is, maar volgens mij is dat onzin. Je houdt echt wel een deel over, daar zorgt de overheid ook voor. Wij hebben een tweede salaris ook echt nodig om te leven zoals wij dat willen. Bovendien wíllen we ook allebei werken. De hele dag thuiszitten lijkt me zwaarder, haha. We hebben nu een goede werk-privébalans, maar ik weet nog niet hoe ik het ga doen als ons kind ouder is. Mijn moeder werkte in het onderwijs en was altijd thuis in de schoolvakanties. Dat gun ik mijn zoon eigenlijk ook wel.”

Jullie verdelen je spaargeld over verschillende potjes. Hoe zit dat?

“We hebben een potje voor de kinderbijslag, het vakantiegeld, de auto, het huis, het eigen risico, de hond en ons ‘gewone’ spaargeld. In al die potjes stort ik iedere maand een bedrag, zodat we het kunnen opnemen als dat nodig is. Deze week hebben we bijvoorbeeld een nieuwe auto gekocht met ons ‘autopotje’. Natuurlijk komt het op hetzelfde neer als wanneer je al je geld op een hoop gooit, maar het voelt anders omdat onze spaarrekening nu niet geslonken is.”

Wat is je grootste miskoop?

“Ik doe niet zo vaak een miskoop, maar als ik dan toch iets moet noemen dan is het mijn eerste autootje. Ik kocht hem over van een familielid. Na een jaar had ik al reparatiekosten van duizend euro en een paar weken later was hij echt kapot. Daar kon dat familielid ook niets aan doen, maar zuur was het wel.”

Koop je graag nieuwe kleren?

“Als er een nieuw seizoen begint, heb ik vaak zin om iets nieuws te kopen. Voor mezelf koop ik af en toe wat, mijn man winkelt twee keer per jaar en geeft dan in een keer een groot bedrag uit. Voor onze zoon shop ik veel tweedehands. Daar had ik voor ik moeder werd niets mee, tot ik ontdekte hoe duur kinderkleertjes en speelgoed zijn. Meestal koop ik in een keer een doos vol op Marktplaats en daar haal ik dan nog wat nieuwe dingetjes bij.”

Hoe brengen jullie je vakanties door?

“Dat is wel veranderd sinds we onze zoon hebben. Eerder gingen we vaak op vliegvakantie, naar Tenerife of Curaçao bijvoorbeeld. Deze zomer gaan we naar een camping in Italië. Vroeger kampeerde ik ook met mijn ouders, alleen wij slapen nu niet in een tent, maar in een stacaravan. Ik hoop dat we daarnaast ook nog eens in de zoveel jaar een verre reis kunnen maken. Het liefst wil ik naar de Verenigde Staten. Het lijkt me geweldig om die natuurparken te zien en ik zou weleens door zo’n grote Amerikaanse supermarkt willen lopen.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Lekker eten! Ik vind het leuk om te koken. We eten niet vaak buiten de deur. En als we gaan, dan lunchen we ergens. Ik vind dat gezelliger en je krijgt meer waar voor je geld. Soms kopen we in het weekend ook alle ingrediënten voor zo’n lekkere lunch in de supermarkt en doen we het thuis, dat is eigenlijk net zo leuk.”

Heb je nog een financiële droom?

“Ik spaar op dit moment nergens voor en vind dat we het heel goed voor elkaar hebben. Er zijn genoeg mensen van onze leeftijd die nog geen huis kunnen kopen. Maar als ik dan even mag dromen: een groter huis in een rustig dorp in het oosten van het land, dat lijkt me wel wat.”

Sommige namen en details in deze tekst zijn om privacyredenen gefingeerd.