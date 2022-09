De portemonnee van Iris (37): “Ik stopte met het aflossen van mijn studieschuld, ik gebruik dat geld nu liever om te beleggen”

De portemonnee van...

Naam: Iris

Leeftijd: 37 jaar

Woonplaats: Eindhoven

Beroep: digital content creator bij Onebrokegirl.nl

Aantal werkuren per week: 32-40

Salaris (netto): Ik maak € 600 naar mezelf over, de rest houd ik in mijn bedrijf

Overige inkomsten: kinderopvangtoeslag € 217, belastingteruggave € 336 Woont samen met: partner Toby en dochter Penny (4)

Beroep partner: learning specialist

Salaris (netto) partner: € 3300 Uitgaven per maand Alle bedragen zijn de helft van het totaal i.v.m. samenwonen Hypotheek: € 462 (zonder hypotheekrenteaftrek)

Gas, water, licht: € 266

Gemeentelijke belastingen: € 27,50

Verzekeringen: € 186

Boodschappen: € 250

Kleding: € 75 (incl. dochter)

Auto en openbaar vervoer: € 70

Telefoon: € 42

Internet en tv: € 30

Overige abonnementen: € 9 (CV-abonnement, Toby betaalt streamingdiensten, want hij is de tv-kijker)

Sporten: € 21

Huisdieren: € 52

Uitstapjes: € 100 (in de zomer meer dan in de winter)

Vakantie: € 70

Overige uitgaven: kinderopvang € 280 bruto (gaat kinderopvangtoeslag vanaf, dus € 172 netto) Spaarbedrag per maand: standaard € 300 (incl. beleggen), en wat we overhouden van ons budget

Saldo op spaarrekening: € 20.000 (incl. beleggingsrekening)

Schulden: € 25.000 studieschuld (los momenteel niet af)

Ben je tevreden met je inkomen?

“Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben nu anderhalf jaar fulltime bezig met mijn bedrijf Onebrokegirl.nl. Ik heb het bedrijf al vijf jaar en deed het eerst naast mijn vaste baan als business analist. Dat was een goedbetaalde baan, ik verdiende zo'n € 2900 netto. Van dat salaris heb ik afscheid moeten nemen toen ik de keuze maakte om fulltime voor mijn eigen bedrijf te gaan. Maar dat was het waard, het bedrijf groeit goed, dus daar ben ik heel trots op.”

Wat houdt je baan precies in?

“Via social media en mijn blog geef ik tips over geld. Zo leg ik complexe zaken zoals toeslagen op een eenvoudige manier uit. Maar je kunt bij mij ook terecht voor fijne bespaartips. Ik ben hier eigenlijk altijd al mee bezig geweest, maar ik wist niet dat ik er ook mijn baan van kon maken. Het is weleens gek hoor, om een voorbeeldfunctie te hebben op het gebied van geld. Ik leef namelijk ook niet altijd even karig. Zo kan ik bijvoorbeeld erg genieten van een biefstukje. Als ik dit dan op social media zet, krijg ik gelijk reacties: hoe kan dat nou als je zo zuinig leeft?”

Krijg je door de inflatie veel schrijnende verhalen te horen?

“Ja, ik heb het de laatste tijd erg druk. Ik merk dat veel mensen met het handen in het haar zitten. Het heftigste dat ik recentelijke gehoord heb is een vrouw wiens energierekening is gestegen naar € 2200 per maand. Ze woont in een hele oude, grote boerderij die heel slecht is geïsoleerd. Haar verbruik is dus torenhoog. Ze was enorm in paniek. Ik heb haar wat tips gegeven om haar huis energiezuiniger te maken en dat heeft het bedrag iets omlaag getrokken. Gelukkig heeft deze mevrouw de financiële middelen om het te redden, maar ik spreek ook veel mensen die in de bijstand leven en de stijgende energierekening er écht niet bij kunnen hebben en zelfs geen geld meer overhouden om te eten.”

Raakt het jou om al die verhalen aan te horen?

“Zeker, dat raakt me ontzettend. Ik vind het heel lastig dat ik het niet altijd op kan lossen. Aan besparen zit natuurlijk ook een grens. Ik kan de rekeningen helaas niet laten verdwijnen. Daar zit ik weleens mee. Daarom probeer ik zoveel mogelijk te helpen. Ik heb bijvoorbeeld een deelkast bij mijn huis gezet waar mensen boodschappen uit kunnen halen als ze even geen geld hebben. Ook maak ik kerstpakketten voor minderbedeelden.”

Wat is je beste bespaartip?

“Overal kijken of je korting kunt krijgen. Bij de boodschappen doe je dat natuurlijk door naar aanbiedingen te kijken. Maar wist je dat je ook korting kunt krijgen op je vaste lasten? Ga eens in gesprek met je verzekeraar om te zien of je tarief naar beneden kan. Hoe je zoiets aanpakt? Stel dat je minder wil betalen voor internet en televisie. Bel dan naar de afdeling ‘opzeggingen’ van dat bedrijf. Vraag vervolgens wat jouw opzegtermijn is. Stiekem wil je natuurlijk helemaal niet opzeggen, maar dit zorgt er vaak voor dat het bedrijf je een aanbod doet. Ze willen je namelijk als klant houden. Zelf heb ik dit onlangs bij KPN gedaan en zo kreeg ik € 126 per jaar korting. Dat is toch makkelijk verdienen voor tien minuutjes bellen. Als je dit lukt bij alle abonnementen en verzekeringen die je hebt lopen, kun je enorm besparen.”

Heb je zelf last van de inflatie?

“Ja, ook vooral bij de energierekening. Ons huis is ook niet zo goed geïsoleerd, waardoor we nu samen € 533 per maand betalen. Dat was eerst € 200, dus het is behoorlijk gestegen. Daarom gaan we er alles aan doen om komende winter zo min mogelijk te verbruiken. We overwogen een lening aan te gaan en daarvan dubbelglas te laten plaatsen. Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Je verdient dubbelglas namelijk niet in een half jaar terug én dan hebben we een lening die afbetaald moet worden. Wel hebben we geïnvesteerd in radiatorfolie en dikkere gordijnen.”

Bezuinig je ook op boodschappen?

“Ja, voorheen gaven we daar wel € 800 in de maand aan uit. Nu is dat nog maar € 400 per maand met z’n drieën, maar we proberen het nog verder te verlagen. Dat doen we door simpeler te eten, meer in het seizoen te koken en meer aandacht te hebben voor houdbaarheidskorting.”

Je hebt daarin flink het roer omgegooid, heb je dat op meer gebieden gedaan?

“We hebben vorig jaar onze auto verkocht. Dat was een grote SUV, die duur was om te rijden: hoge wegenbelasting en hij slurpte benzine. Nu hebben we een hele kleine, tweedehands Hyundai. Dat scheelt € 400 per maand.”

Heb je weleens geldzorgen gehad in je leven?

“Mijn moeder heeft heel lang in de bijstand gezeten, maar heeft dat nooit aan mij en mijn broertje laten merken. Ze schaamde zich. Dat vind ik jammer, want hier had ik juist lessen uit kunnen halen. Nu heb ik eigenlijk geen financiële educatie in mijn opvoeding gehad. Zo heb ik als student weleens fouten gemaakt en ben ik in de knel gekomen door via een creditcard geld uit te geven dat ik helemaal niet had. Nu ik zelf een dochter heb, doe ik dat anders. Ze is pas vier maar ik probeer haar de waarde van geld nu al bij te brengen.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We zijn dit jaar niet op vakantie geweest. Dat was een financiële keuze. Met z'n drieën weggaan kost een hoop geld, en op dit moment durf ik dat niet uit te geven. Ik hou het liever in mijn zak.”

Heb je momenteel spaardoelen?

“Het doel is wel om zoveel mogelijk geld te sparen, maar voorlopig wil ik geen grote uitgaven doen. Dat durf ik niet aan. Ik blijf liever even op mijn knaken zitten. Zodat we zeker weten dat we nog gewoon kunnen leven als alles misgaat.”

Is dat echt een angst?

“Ja, ik ben van nature pessimistisch. Het zit heel erg in mij dat ik zo risicomijdend mogelijk wil zijn. Toen we ons huis kochten, konden we eigenlijk vier tot vijf ton lenen op basis van beide salarissen. Ik durfde dat niet. Daarom hebben we een kleiner huis op één salaris gekocht. Zo loop je niet het risico dat je moet verhuizen als een van de twee z’n baan verliest. Mijn man vindt weleens dat ik daarin doorsla, hij geeft wel graag geld uit. Maar hij heeft in het verleden schulden gehad, dus voor hem is het ook fijn dat we nu geen geldzorgen hebben.”

Je hebt een studieschuld, maar lost op dit moment niks af. Waarom is dat?

“Ik heb de afbetaling gepauzeerd. Natuurlijk zou ik die schuld het liefst kwijt zijn, maar momenteel vind ik het zonde om geld in die afbetaling te steken. Ik zet dat liever aan het werk waardoor ik er meer mee kan verdienen. Dat doe ik door te beleggen. De rente van de schuld staat op 0%, met beleggen haal ik gemiddeld 7% rendement. Ik beleg maandelijks tussen de € 50 en de € 100 in een fonds en € 50 in verschillende cryptomunten. Op een aantal munten heb ik al winst gemaakt, maar ik doe het vooral voor de lange termijn.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.