De portemonnee van Jo (55): “Ik schrok toen ik zag hoe dicht mijn inkomsten en uitgaven bij elkaar liggen”

De portemonnee van...

Naam: Jo

Leeftijd: 55 jaar

Woonplaats: Eerbeek

Beroep: assistent leidinggevende in de kinderopvang

Aantal werkuren per week: 32 uur

Salaris (netto): € 2433

Uitgaven per maand Huur: € 849

Gas, water, licht: € 156

Gemeentelijke belastingen: € 59

Verzekeringen: € 188

Boodschappen: € 250

Kleding: € 70

Auto en openbaar vervoer: € 120

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 78

Overige abonnementen: € 11

Sporten: € 29

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 69

Goede doelen: € 5

Overige uitgaven: € 50 (interieur, massages en hobby’s) Totaal uitgaven: € 2064 Spaarbedrag per maand: € 100

Spaarsaldo: € 15.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik ben redelijk tevreden. Ik vind het niet veel, maar ook niet weinig. Om me heen zie ik veel jonge pedagogisch medewerkers die wel schrikbarend lage salarissen verdienen, terwijl het werken in de kinderopvang erg zwaar is. Dan besef ik dat ik het goed heb. Ik zou nog wel graag iets omhoog willen. Het allerliefst zou ik een dag minder gaan werken voor hetzelfde salaris. Dat lijkt me heerlijk, een extra dag in de week vrij, maar ik kan het me nu niet veroorloven.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Ik ben vijf jaar geleden gescheiden. Op mijn vijftigste verjaardag was de scheiding definitief rond. Het voelde als een nieuwe start, de tweede helft van mijn leven. Vooral financieel vond ik het spannend. Ik moest op zoek naar een huurwoning en schrok van de hoge prijzen in de particuliere sector. Gelukkig waren mijn twee kinderen al volwassen en uit huis. Hierdoor hoefde ik alleen mijzelf te onderhouden van mijn salaris, en dat is goed gelukt, al zeg ik het zelf. In het begin lette ik heel erg op de kleintjes, uit angst om in geldproblemen te raken. Inmiddels durf ik dat wat meer los te laten.”

Ben je een spaarder of een spender?

“Door mijn kinderen word ik vaak zuinig genoemd. Dat komt vooral door die eerste jaren na mijn scheiding. ‘Mam, geniet nou gewoon van het leven’, zeiden ze dan. Het woord ‘zuinig’ heeft een negatieve klank, maar zo zie ik het niet. Ik vind het eigenlijk best een compliment. Ik word liever zuinig genoemd dan dat ik bekend sta als iemand die niet goed met geld kan omgaan en alles maar over de balk smijt.”

Wat zou je financieel anders willen doen?

“Het invullen van bovenstaande lijst drukte me met de neus op de feiten. Verrassend, vond ik, want ik dacht dat ik best inzicht had in mijn financiën. Nu zie ik hoe dicht mijn inkomsten en uitgaven bij elkaar liggen. Geen wonder dat ik aan het einde van de maand nauwelijks geld overhoud. Dat kan anders. Ik vind vooral het bedrag dat ik aan uitstapjes besteed aan de hoge kant en iedere maand kleding kopen hoeft ook niet. Maandelijks meer geld overhouden om te sparen wordt een nieuw doel.”

Heb je spaardoelen?

“Niet echt, ik wil voornamelijk het bedrag op mijn spaarrekening verhogen, zodat ik daarin wat vrijheid ervaar. En het liefst dus ook dat ik op den duur een dag minder kan werken. Verder heb ik het goed. Geluk zit voor mij niet in materiaal en als ik af en toe een leuk reisje kan maken met een vriendin, mijn zus of kinderen, ben ik tevreden. Ook ga ik geen grote verbouwingen aan mijn woning doen, ik woon namelijk in een huurhuis.”

Zou je een woning willen kopen?

“Dat is niet per se een wens. Ik ben heel blij met mijn huurwoning. Het is een uniek huis op een prachtige locatie. Het zou me pijn doen deze plek te moeten verlaten, het voelt heel erg als mijn thuis. Natuurlijk weet ik dat het financieel wel slim is om te kopen, bij huren gooi je immers geld weg. Ik vind het best een spannende stap, iets kopen in mijn eentje. Ik weet ook niet of ik met mijn salaris wel iets leuks kán kopen. Je hoort het: ik heb eigenlijk geen idee!”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Ik boek elke zes weken een massage. Dat is het enige waarvan ik zeg: dat is écht luxe. Zo voelt het en dat gun ik mezelf. Verder word ik gelukkig van simpele dingen: een gezellig etentje, even de stad in met mijn kinderen, maar ook een cadeautje geven kan blij maken.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

“Ik vind dat ik goed ben ik besparen op boodschappen. Ik bestel ze vaak, en koop dan het liefst grote verpakkingen die in de aanbieding zijn. Ik vries veel in en heb een fijne voorraadkast. Ook ben ik goed met spaarkaarten en koopzegels. Ken je het programma Extreme couponing? Als ik in Amerika zou wonen, zou ik daar graag aan mee doen. Heerlijk vind ik dat!”

