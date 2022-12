De portemonnee van Josephine (60): “We vieren dit jaar kerst zonder cadeaus, omdat de kinderen krap bij kas zitten”

De portemonnee van...

Naam: Josephine

Leeftijd: 60 jaar

Woonplaats: Assendelft

Beroep: management-assistent

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 2540



Woont samen met: partner Robbert

Beroep partner: parttime financieel adviseur

Salaris (netto) partner: € 3850 Uitgaven per maand Hypotheek: € 410

Gas, water, licht: € 180

Gemeentelijke belastingen: € 105

Verzekeringen: € 120 + € 190 zorgverzekering

Boodschappen: € 400

Kleding: € 150

Auto en openbaar vervoer: € 100 - € 200

Telefoon: € 23,50

Internet en tv: € 62,50

Overige abonnementen: € 15

Sporten: € 40

Huisdieren: € 20

Uitstapjes: € 200

Vakantie: € 350

Overige uitgaven: € 100 aan diverse hobby’s, € 20 aan de loterij



Spaarbedrag per maand: € 1000

Spaarsaldo: € 35.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, mij hoor je niet klagen en mijn man ook niet. We hebben het goed. Sinds de kinderen uit huis zijn, en dat is inmiddels al een hele poos, hoeven we niet op de kleintjes te letten. Ik doe mijn werk met veel plezier, maar hoef niet fulltime te werken. Dat vind ik een luxe, zo houd ik tijd over voor andere dingen. Ik ben een vrouw met veel hobby’s, dus dat komt goed uit.”

Heb je last van de inflatie?

“De prijsstijgingen raken ons persoonlijk niet. Onze kinderen hebben er wel last van. Ik heb twee kleinkinderen, en dat gezin van mijn dochter zit best krap bij kas. Ze werken allebei hard, maar kinderen hebben veel nodig en de kinderopvang is duur. Ook mijn zoon, die nog vrijgezel is, heeft het niet breed. Zijn huur is hoog en een woning kopen zit er voorlopig niet in. Voor hen komen alle prijsstijgingen wél hard aan. Natuurlijk is dat als moeder vervelend om te zien. We proberen ze te helpen waar kan. Dit jaar hebben we afgesproken om kerst te vieren zonder cadeaus. Ik zou niet willen dat ze stress hebben omdat er kerstcadeaus moeten komen. We gaan gewoon lekker samen eten en televisie kijken. Alleen de kleinkinderen geven we wat.”

Pas je bespaartips toe?

“Wat energiebesparing betreft waren we eigenlijk altijd al goed bezig. Geen lampen laten branden in de kamers waar je niet bent, de temperatuur omlaag doen als je van huis gaat: dat doen we al ons hele leven. Ook zijn we geen types die lang douchen. En de boodschappen? Ik moet eerlijk zeggen dat we daarbij niet heel erg op het geld letten. We houden van kwalitatief goed eten en kopen vaak A-merken. Daar hebben we het geld gewoon voor over. Je zult ons dan weer niet snel bij een peperduur sterrenrestaurant tegenkomen; een betaalbare Italiaan of Griek vinden wij prima.”

Stuur je vaak Tikkies?

“Nee, daar houd ik niet van. Ik heb een paar vriendinnen die er wel heel erg van zijn. Dan drink je een kopje koffie met ze en dan krijg je daarna een Tikkie van een paar euro. Wat een onzin! Je trakteert elkaar toch gewoon om de beurt?”

Waar geef je het liefst je geld aan uit?

“Uitjes, vakanties en mijn hobby’s. Mijn man en ik gaan graag weekendjes weg in eigen land en bezoeken dan plaatselijke bezienswaardigheden en musea. Ook gaan we graag naar de film en het theater. Op vakantie gaan we een paar keer per jaar. Het liefst naar Spanje of Portugal, onze lievelingslanden. En waar die € 100 voor hobby’s naartoe gaat? Ik doe van alles. De ene keer volg ik tekenles, dan weer een cursus pottenbakken. En ik zit op een koor. Daar geniet ik ontzettend van.”

Vind je sparen belangrijk?

“Ja, dat zit er bij mij van jongs af aan al ingebakken, dat sparen belangrijk is. Mijn man en ik hebben altijd voor de kinderen gespaard. Dat bedrag kregen ze toen ze 18 werden. En ook nu sparen we nog lekker door. Voor onvoorziene kosten, maar ook voor het pensioen.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Mijn man is twee jaar ouder, dus hij gaat eerder met pensioen dan ik. Als het voor mij ook zover is, willen we eigenlijk doen wat we nu al doen, maar dan vaker samen eropuit. Het lijkt me heerlijk om wandel- of fietsvakanties te doen. En misschien neem ik er nog wel een hobby bij. Of twee! Het lijkt me te gek om goed te kunnen schilderen. Misschien open ik wel een webshop met mijn zelfgemaakte schilderijen. Hoe leuk zou dat zijn?”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.