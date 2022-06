De portemonnee van Judith (52): “We overwegen een woning te kopen voor onze dochter”

De portemonnee van...

Naam: Judith

Leeftijd: 52

Woonplaats: Delfgauw

Beroep: Doktersassistent

Aantal werkuren per week: 24 uur

Salaris (netto): € 1550 Woont samen met: partner en dochter (19)

Salaris (netto) partner: € 3100 Uitgaven per maand Hypotheek: € 800

Gas, water, licht: € 230

Gemeentelijke belastingen: € 100

Verzekeringen: € 300

Boodschappen: € 500

Kleding: € 100

Auto en openbaar vervoer: € 300

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 60

Overige abonnementen: € 15

Uitstapjes: € 150

Vakantie: € 150

Spaarbedrag per maand: € 300 - € 600

Ben je een spaarder of een spender?

“Een spaarder. Mijn man en ik zijn allebei zuinig met ons geld. We hechten niet zoveel waarde aan merkkleding of een dure auto. Veel liever sparen we voor later. Je wil er met je pensioen natuurlijk wel comfortabel bij zitten. En we sparen voor onze dochter natuurlijk.”

Hoe helpen jullie haar financieel?

“Al sinds haar geboorte hebben we een spaarrekening voor haar. Iedere maand stortten we een paar tientjes op die rekening, tot haar 18e. Sinds ze 18 is mag ze aan het geld komen. We hebben wel altijd gezegd dat ze er niet zomaar kleding van mag shoppen. Gelukkig is ze net als wij geen spender. Ze kan goed met geld omgaan. Het leek ons een goed idee om het geld voor rijlessen te gebruiken. Maar ze heeft besloten om het te gebruiken voor een woning. Ze wil heel graag uit huis, maar dat is natuurlijk ontzettend moeilijk nu. Soms vraag ik me weleens af of we haar verder moeten helpen.”

Door een bedrag te schenken?

“Of door een woning voor haar te kopen. Daar hebben mijn man en ik het over gehad. We hebben spaargeld, we zouden het kunnen. Dat zouden we dan ook als investering voor onszelf zien. Al die verhalen die je hoort over investeren in vastgoed maken het best aantrekkelijk. Ik ben er alleen nog niet over uit. Aan de ene kant wil ik dat ze het zelf doet, op eigen benen leert staan. Aan de andere kant is de situatie nu echt onmogelijk en wil ik haar ook gewoon helpen.”

Hoe verdelen jullie thuis de financiën?

“Mijn man en ik delen alles. Hij verdient een stuk meer dan ik, maar hij maakt wekelijks ook meer uren. Ik heb altijd fulltime gewerkt, tot onze dochter werd geboren. Toen ben ik eventjes naar vier dagen gegaan en uiteindelijk naar drie. Dat bevalt prima en zou ik niet anders willen. Misschien vinden anderen dat traditioneel en ouderwets, dat een vrouw thuis alles regelt en de man meer werkt, maar dit is hoe wij het willen. Dus wat maakt het dan uit?”

Ben je blij met je salaris?

“Het is geen vetpot, maar we redden het ermee. Doordat we geen geld over de balk smijten, is het prima te doen. Ik denk dat het daar vaak misgaat bij mensen, dat ze boven hun stand leven. Wij geven juist minder uit dan we te besteden hebben. Geldstress hebben we daarom nooit.”

Heb je nog dromen?

“We willen graag een nieuwe badkamer. Die van ons is echt versleten. Eigenlijk hadden we dat allang kunnen doen, maar wij zijn types die vinden dat als iets nog prima werkt, het niet vervangen hoeft te worden. Ik zou niet een goede badkamer eruit slopen, alleen omdat ik net een ander tegeltje wil. Dat vind ik zonde. Maar het is nu wel echt tijd voor iets nieuws. Daarnaast wil ik graag een mooie reis maken met z’n drietjes. We weten namelijk niet hoelang onze dochter nog met ons mee wil op vakantie. Het is eigenlijk een wonder dat ze dat op haar 19e nog doet.”

Heb je tips om geld te besparen?

“Ik pak graag de fiets in plaats van de auto. Een uur fietsen vind ik geen probleem. Ook zou ik mensen adviseren om kleding niet te snel weg te doen. Zit er een gat in een broek? Dan maak ik dat gewoon. Tegenwoordig zijn mensen snel geneigd om gelijk iets nieuws te kopen. Dat vind ik onnodig. Verder zetten we de verwarming niet te hoog en douchen we niet te lang. Al denkt mijn dochter anders over dat laatste, die staat graag lang onder de douche. Veel te lang, als je het ons vraagt.”

