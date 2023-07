De portemonnee van Karin (52): “Onze banken waren na 25 jaar wel toe aan vervanging”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Karin. Ze is 52 jaar, woont in Sneek en is administratief medewerker. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

Naam: Karin

Leeftijd: 52 jaar

Woonplaats: Sneek

Beroep: administratief medewerker

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2400 Woont samen met: Jan (56)

Beroep partner: verkoper in de detailhandel

Salaris (netto): € 2250

Totaal inkomen: € 4650 Uitgaven per maand Hypotheek: € 550

Gas, water, licht: € 175

Gemeentelijke belastingen: € 110

Verzekeringen: € 395

Boodschappen: € 400

Kleding: € 100

Auto: € 175

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 80

Abonnementen: € 14

Huisdieren: € 30

Vakantie: € 250

Uitstapjes: € 100

Goede doelen: € 25

Overige uitgaven: € 200 (beleggingsfonds, kapper, cadeaus)

Totaal uitgaven: € 2619 Spaarbedrag per maand: € 2000 (verdeeld over verschillende potjes, o.a. pensioen)

Spaarsaldo: € 15.000 (verdeeld over verschillende potjes)

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik ben vooral blij dat ik sinds eind vorig jaar een vast contract heb. Hiervoor werkte ik jarenlang op uitzendbasis en ik vond die onzekerheid niet prettig. Ik ben blij dat ik nu een vaste baan heb waarin ik kan groeien, ook financieel.”

Je hebt geen hoge hypotheek. Wonen jullie al lang in hetzelfde huis?

“We wonen er inmiddels 22 jaar en ik vind het nog steeds een heel fijn plekje. Het ligt net buiten het stadscentrum in een rustige wijk waar je fijn kunt wandelen. We waren de eerste bewoners en ik hoop dat we hier nog tot ver na ons pensioen kunnen blijven wonen. Als ik naar de woningen kijk die nu worden gebouwd, vind ik dat we veel geluk hebben. Die nieuwe huizen zijn vaak prachtig, maar er zit nauwelijks grond omheen. Wij hebben een voortuin, achtertuin én een balkon, dus je kunt altijd ergens uit de wind en in de zon zitten.”

De boodschappen worden steeds duurder. Let jij op wat je uitgeeft in de supermarkt?

“Absoluut, dat deed ik ook al voordat de prijzen omhoog gingen. Ik blader iedere week de folders door en bepaal op basis van de aanbiedingen wat we gaan eten en waar ik het koop. De supermarkten in mijn buurt zitten vlakbij elkaar, dus ik kan makkelijk naar meerdere winkels. Verder ga ik altijd met een lijstje de winkel in. Als je je daaraan houdt, doe je zelden impulsaankopen. Op brood, groente en fruit bespaar ik niet. Dat moet van goede kwaliteit zijn.”

Koop je graag nieuwe kleren?

“Vroeger wel, maar dat is sinds corona veranderd. Ik werk nu de helft van de week thuis en daardoor heb ik minder kleding nodig. Eerder kocht ik vaak nog een extra setje omdat ik niet steeds hetzelfde wilde dragen, maar als je thuis zit maakt dat natuurlijk niet uit. Zeker de onderkant niet, want dat ziet niemand in een videovergadering.”

Shop je vaak online?

“Nee, zo min mogelijk. Kleding koop ik altijd in dezelfde winkel hier in de stad. Mijn man werkt ook in de detailhandel en ik vind het belangrijk om kleine ondernemers te steunen. Bovendien hebben ze leuke kleren en word ik er goed geholpen. Online shoppen lijkt me niks, dan moet je het ook weer terugsturen als het niet past. Het enige dat ik online bestel is kattenvoer. Het merk dat ze eten, verkopen ze niet in de supermarkt.”

Hoe brengen jullie het liefst je vakantie door?

“We houden van actieve vakanties, lekker wandelen en fietsen in de natuur. Ik ben dol op de waddeneilanden, maar naar het buitenland gaan vind ik ook leuk. We hebben net met de auto een rondreis door Noorwegen gemaakt, dat was echt prachtig. De natuur is daar zo mooi! We logeerden steeds twee of drie nachten in een AirBnB en dan gingen we door naar de volgende bestemming. Ik denk dat we drieduizend euro hebben uitgegeven in twee weken. Dat is natuurlijk niet goedkoop, maar ik heb het er graag voor over.”

Wat was je grootste miskoop?

“Ik heb vast weleens een miskoop gedaan, maar ik kan eigenlijk niets verzinnen. Mijn man en ik gaan niet over een nacht ijs als we een grote aankoop doen. Zo waren onze banken na 25 jaar wel toe aan vervanging, maar daar denken we echt goed over na. Dan gaan we naar verschillende winkels en meten we het thuis nog een keer goed uit. Gelukkig hebben we dezelfde smaak qua interieur, dat maakt het makkelijker om een keuze te maken.”

Welke aankopen maken je gelukkig?

“Ik kan blij worden van lekker badschuim of bodylotion, maar het gelukkigst word ik van vakanties en etentjes met vrienden. Hoe vaak we dat doen en hoe duur het restaurant is, wisselt. De komende weken hebben we ieder weekend wel een etentje staan, soms gaan we ook een hele maand niet.”

Waar zijn jullie voor aan het sparen?

“Een uitbreiding van onze zonnepanelen en een warmtepomp. We willen ons huis graag verduurzamen, want klimaatverandering houdt me echt bezig. Daarnaast hebben we een potje voor later. Mijn man is vijf jaar ouder dan ik en kan dus eerder met pensioen. Het lijkt me fijn om dan wat geld achter de hand te hebben zodat ik af en toe onbetaald verlof kan opnemen. Ik wil nu van het leven genieten, maar ik wil ook rekening houden met later. Die balans moet kloppen.”

Sommige namen en details in deze tekst zijn om privacyredenen gefingeerd.

