De portemonnee van Karin (56): “We hebben meer te besteden dan onze vrienden”

De portemonnee van...

Naam: Karin

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: Noordwijk

Beroep: directiesecretaresse

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 2800 Woont samen met: Rob (62)

Salaris (netto) partner: € 3700 Uitgaven per maand Hypotheek: € 455

Gas, water, licht: € 250

Gemeentelijke belastingen: € 75

Verzekeringen: € 180

Boodschappen: € 400

Kleding: € 200

Auto: € 200

Telefoon: € 40

Internet en tv: € 60

Overige abonnementen: € 30

Sporten: € 50

Uitstapjes: € 150

Uiteten: € 200

Vakantie: € 300

Kapper: € 100 Spaarbedrag per maand: € 1000 (gezamenlijk)

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Nee, eigenlijk niet. Ik ben opgegroeid met een hardwerkende vader die een goede boterham verdiende. We werden niet verwend, maar kregen alles wat we nodig hadden en gingen jaarlijks op vakantie. Ook nu hebben mijn man en ik het goed. We hebben geen kinderen, en laten we eerlijk zijn, dat scheelt behoorlijk in de kosten. Dat merkten we aan onze vrienden die wel kinderen kregen. Wij hadden het in vergelijking met hen altijd net iets breder. Dat we allebei altijd fulltime zijn blijven werken, helpt natuurlijk ook mee.”

Waaraan geven jullie dat geld uit?

“Onze vrienden en familie noemen ons levensgenieters. Dat zijn we ook echt. We gaan zeker drie keer per jaar op vakantie naar een warme plek. Daarnaast gaan we graag een weekendje samen weg en houden we van etentjes. Ook concerten, het theater en musea bezoeken we graag. Vooral aan dingen doen, dus.”

Niet aan materiële zaken?

“Ook wel, hoor. Ik heb het getroffen met een man die net zo van shoppen houdt als ik. Tijdens een middagje winkelen geef ik wel meer geld uit dan hij, moet ik toegeven. Maar goed, hij heeft dan weer een duurdere auto voor de deur staan. Zo worden we allemaal blij van andere dingen.”

Noordwijk is een prijzige gemeente. Toch zijn jullie woonlasten niet zo hoog. Hoe komt dat?

“We wonen hier al bijna dertig jaar. Het waren andere tijden toen we dit huis kochten en we hebben extra kunnen aflossen. Het is een dubbel bovenhuis met een heerlijk dakterras. Omdat we geen kinderen hebben is dit huis voor ons altijd groot genoeg geweest. Hoewel we inmiddels toch aan verhuizen denken...”

Waarom denk je aan verhuizen?

“Een gelijkvloerse woning met tuin lijkt ons geschikter voor de oude dag. Maar dat is toekomstmuziek. De huizenmarkt is nu natuurlijk krankzinnig. We kunnen wel wat kopen, maar dan gaan we maandelijks een stuk meer betalen. Dat is een afweging die we nog aan het maken zijn.”

Je besteedt maandelijks € 100 aan de kapper. Is dat belangrijk voor je?

“Ja, dat klinkt best ijdel, maar dat vind ik wel belangrijk. Ik ga eens in de zes weken. Dan tik ik gemiddeld € 120 af. Toen dat in coronatijd niet kon, wilde ik me het liefst verstoppen. Ik had enorme uitgroei, gênant!”

Probeer je op de boodschappen te besparen?

“Nee, eigenlijk niet. Wij gaan voor kwaliteit. Voor vlees ga ik naar de slager, voor brood naar de bakker, ik haal graag kaas bij de kaasboer. Natuurlijk vind ik het fijn als iets op mijn boodschappenlijstje nét in de aanbieding is, maar ik ga er niet zelf naar op zoek.”

Hebben jullie nog andere spaardoelen, naast een eventueel nieuw huis?

“Ach, wensen zat! Er zijn nog verre reizen die we willen maken. En een eigen camper lijkt ons stiekem ook wel wat. Of we eerder met pensioen willen? Nee, eigenlijk niet. Mijn man en ik werken allebei al sinds we twintig waren voor dezelfde werkgever. Dat is tegenwoordig best bijzonder. Op de dag dat ik moet stoppen met werken, zal ik wel een traantje laten. Wel meer dan één, waarschijnlijk. Ik moet er nog niet aan denken.”

