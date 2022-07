De portemonnee van Leonie (43): “Mijn verantwoordelijkheden als basisschooldirecteur zie ik niet terug in mijn salaris”

De portemonnee van...

Naam: Leonie

Leeftijd: 43

Woonplaats: Assen

Beroep: directeur van een basisschool

Aantal werkuren per week: 32 uur

Salaris (netto): € 2750

Overige inkomsten: € 300 reiskostenvergoeding, € 316 belastingteruggave (rente hypotheek), € 100 kinderbijslag



Woont samen met: partner Johan en twee dochters (11 en 18)

Beroep partner: calculator

Salaris (netto) partner: € 2850 Uitgaven per maand Hypotheek: € 1250

Gas, water, licht: € 322

Gemeentelijke belastingen: € 114

Verzekeringen: € 337 (incl. ziektekosten)

Boodschappen: € 600

Kleding: € 150

Auto (incl. benzine): € 600

Telefoon: € 8,50 (beide een telefoon via werk)

Internet en tv: € 62

Overige abonnementen: € 30 (krant en tijdschrift)

Sporten en hobby’s: € 160 (voetbal, volleybal, zingen, paardrijden)

Huisdieren: € 10

Uitstapjes: € 350

Vakantie: van vakantiegeld

Goede doelen: € 150

Overige uitgaven: € 210 (Hello Fresh)



Spaarbedrag per maand: tussen de € 1000 en de € 1300

Saldo op spaarrekening: € 29.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik vind mijn salaris niet aan de hoge kant, zeker omdat ik de verantwoordelijkheid heb over ruim 200 leerlingen. Daarnaast word ik betaald voor 32 uur, maar in de praktijk werk ik veel meer uren. Als directeur ben je eigenlijk altijd bereikbaar. Die overuren worden niet uitbetaald. Maar mijn man en ik kunnen prima rondkomen van onze salarissen, dus wat dat betreft hebben we het goed.”

In de media lees je veel over lerarentekorten en te lage lonen voor leerkrachten: hoe kijk jij hiernaar?

“Het tekort aan leraren is zeker een probleem. Op sommige scholen waar ik heb gewerkt kregen ze de formatie amper rond, omdat er gewoon geen leraren zijn. Daar heeft de Randstad volgens mij nog meer mee te maken dan wij in het noorden. Als directeur vind ik het ook heel lastig om ouders te moeten vertellen dat een hele groep moet thuisblijven, omdat we geen bezetting hebben. In de coronatijd gebeurde dat vrij frequent. Ontzettend vervelend. Wat ik wel een goede zaak vind, is dat de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs nu wordt gedicht. Zelf heb ik hiervoor ook actie gevoerd. Zo hebben we een tijd terug met een groep collega’s meegelopen met een stil protest.”

Je noemt jezelf financieel onafhankelijk, wat betekent dat voor jou?

“Dat ik mijn eigen boontjes kan doppen en dat ik financieel niet afhankelijk ben van iemand anders. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb twee dochters en geef hen ook mee hoe belangrijk het is om als vrouw je eigen geld te verdienen, zodat je je eigen keuzes kunt maken.”

Hoe verdelen je partner en jij de financiën?

“Sinds we zijn gaan samenwonen doen we alles samen. Onze salarissen komen op dezelfde rekening binnen en daar gaan onze vaste lasten vanaf. Ik hoor vaak dat mensen hiernaast ook nog een eigen rekening hebben, maar die heb ik niet. Ik heb wel allerlei spaarpotjes aan onze rekening gekoppeld. Als het salaris binnenkomt, dan verdeel ik het spaargeld gelijk over de potjes. Zo hebben we een potje voor onderhoud aan onze auto, voor boodschappen, voor leuke uitstapjes, voor cadeautjes. We zijn nu bezig met het opnieuw inrichten van onze tuin, dus onlangs is daar een potje voor bijgekomen.”

Jullie sparen maandelijks een mooi bedrag. Hebben jullie nog spaardoelen voor de lange termijn?

“Ja, sinds twee jaar zijn we bezig met het extra aflossen van de hypotheek. Die heeft namelijk een aflossingsvrij deel, dat kon in die tijd nog. Ieder jaar willen we daarvan een stukje aflossen.”

Ben je een spaarder of een spender?

“Ik denk dat dit 50/50 is. Middels mijn spaarpotjes ben ik absoluut bewust met sparen bezig, maar heel zuinig zijn we niet. We genieten van het leven. Mijn geld geef ik het liefst uit aan ervaringen met z’n viertjes. We mogen graag uit eten gaan en houden van dagjes uit en weekendjes weg. Dat vind ik belangrijker dan spullen. In vakanties gaan we vaak kamperen in Friesland.”

Je oudste dochter is 18 jaar. Zijn er al plannen om uit huis te gaan?

“Daar denk ik stiekem liever niet over na. Ik vind het helemaal geen leuk idee dat ze straks uit huis gaat. Ze studeert nu nog en vindt het prima thuis, dus ze blijft voorlopig nog even hier wonen. Natuurlijk denken we daar wel over na, maar het zal lastig worden. Zeker als ze in Assen wil blijven wonen, daar zijn heel weinig betaalbare starterswoningen. Ze is wel al goed aan het sparen. Ze werkt naast haar studie en daarvan zet ze de helft opzij. Ik besef dat het voor iemand van 18 heel lastig is om voor een huis te sparen, het is zo abstract allemaal. Mijn man en ik zijn wel bereid om haar tegen die tijd te ondersteunen. We moeten dan maar kijken wat er mogelijk is.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Toen ik net begon met werken als leerkracht, studeerde ik er ook nog naast. Toen had ik het niet breed. Ik kocht niet veel kleren, ging niet uit eten. Ik moest best wat laten. Daar heb ik het nooit moeilijk mee gehad, het was gewoon zo.”

Zijn er zaken waarop je nu geld zou willen besparen?

“Ik zou wel minder geld kwijt willen zijn aan mijn auto. Ik verrijd € 400 aan benzine, hartstikke veel geld. Openbaar vervoer is helaas geen optie, omdat er geen halte in de buurt is. Ik vind ook dat we veel geld kwijt zijn aan eten: € 600 aan boodschappen en daar komt Hello Fresh - € 210 voor drie maaltijden per week - nog bij. Maar wij mogen graag lekker en goed eten. Daar genieten we ook van.”

Je geeft maandelijks € 150 aan goede doelen. Vind je dat belangrijk om te doen?

“Ja, wij hebben het zelf goed, dus ik vind het belangrijk om iets te doen voor mensen die het minder hebben. Dat wil ik ook aan mijn kinderen meegeven. We hebben twee adoptiegezinnen in Roemenië via de stichting Groningen-Friesland-Drenthe voor Roemenië. Elke drie maanden gaat daar een transport naartoe met onder andere kleding, toiletartikelen en schoolspullen.”

