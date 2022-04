De portemonnee van Liana (33): “Mensen in de zorg klagen te snel over hun salaris, ik ben tevreden met wat ik krijg”

De portemonnee van...

Naam: Liana

Leeftijd: 33

Woonplaats: Leiden

Beroep: coördinerende verzorgende

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 2000 (geen onregelmatige toeslag)

Eventuele overige inkomsten: € 450 (oppassen) Woont samen met: partner Rob en dochter (12)

Beroep partner: ABB bij de politie

Salaris (netto) partner: € 2600 Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 976

Gas, water, licht: € 200

Gemeentelijke belastingen: € 66

Verzekeringen: € 336

Boodschappen: € 450

Kleding: € 75

Auto of openbaar vervoer: € 200

Telefoon: € 65

Internet en tv: € 65

Overige abonnementen: € 81 (voetbal en muziekschool)

Uitstapjes: € 75

Vakantie: € 150

Spaarpot kind: € 20

Kapper: € 40

Schoonheidssalon: € 90

Bijles kind: € 110

Alarmsysteem: € 53 Spaarbedrag per maand: samen € 1700, eigen deel: tussen de € 400 en € 600

Saldo op spaarrekening: € 18.500

Praat je makkelijk over geld?

“Ja, daar doe ik niet moeilijk over. Iedereen mag best weten wat ik verdien. Ik vind het ook fijn om het te weten als mensen om mij heen het niet breed hebben. Ik ben dan niet te beroerd om bij te springen. Zo kook ik wel eens voor de buurvrouw.”

Ben je blij met je salaris?

“Ja, zeker, ik mag niet klagen! Je hoort natuurlijk vaak dat medewerkers in de zorg meer willen verdienen, maar ik vind dat mensen niet zo snel moeten klagen. Als je kijkt naar wat mensen met een mbo-diploma in andere vakgebieden verdienen, dan zie je dat wij het helemaal niet zo slecht hebben. Natuurlijk is meer salaris altijd welkom, maar je zult mij niet snel demonstrerend op het Malieveld vinden.

Naast dat ik drie dagen per week in de zorg werk, heb ik ook nog een oppasadres. Twee keer in de week pas ik een paar uurtjes op. Daar krijg ik € 450 per maand voor. Het is makkelijk werk, de kinderen zijn inmiddels al wat ouder dus ik hoef niet meer heel de tijd achter ze aan te rennen. Ik voel me soms best bezwaard dat ik daar zoveel voor betaald krijg.”

Hoe verdeel je de financiën met je partner?

“We maken allebei maandelijks geld over naar de gezamenlijke rekening waar we de vaste lasten van betalen. Laatst hebben we dat maandelijkse bedrag met € 200 verhoogt. Wegens de inflatie, en dan met name het stijgen van de prijzen voor benzine en boodschappen, kwamen we niet meer uit.”

Probeer je sindsdien ook te bezuinigen?

“Ik let bij het boodschappen doen wel op de aanbiedingen, maar ik koop het liefst A-merken, omdat we dat het lekkerst vinden. Als die merken in de aanbieding zijn, dan sla ik groots in. Verder ben ik niet zo van het zuinig leven en het oppotten. Je moet genieten, vind ik. Als ik iets leuks zie, dan koop ik dat. Je kunt morgen onder een vrachtwagen komen en dan is het zonde als je niet van je leven genoten hebt.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Niet echt. Ik ben wel een periode alleen geweest met mijn dochter. In die tijd werkte ik hard, maar ik zorgde er wel voor dat ik niet teveel verdiende, waardoor ik recht bleef houden op toeslagen als kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Ik koos er dus expres voor om niet fulltime te werken, zodat ik die ondersteuning vanuit de overheid kreeg én ik vrije tijd had om met mijn kind door te brengen. Dat vond ik een mooie deal. Maar ik heb nooit mijn hand opgehouden voor een uitkering.”

Welke uitgaven die je voor jezelf doet vind je belangrijk?

“Ik ga graag naar de schoonheidssalon en de kapper. Ook etentjes met vriendinnen vind ik belangrijk. Dat soort dingen betaal ik van mijn privérekening. Zo betaalt mijn partner de € 250 per maand alimentatie die hij aan zijn ex-partner moet betalen voor de kinderen die hij met haar heeft van zijn privérekening. Eigen uitgaven blijven gescheiden.”

Heb je op dit moment een spaardoel?

“We willen heel graag een uitbouw. We hebben vorig jaar een huis gekocht, en daar hebben we veel eigen geld in moeten leggen. We hebben € 50.000 boven de vraagprijs geboden. Toch hadden we veel geluk, want het is erg snel gegaan. In januari begonnen we met zoeken, 29 februari hadden we getekend en 1 april kregen we de sleutel. En dat in die lastige woningmarkt; het was pas het tweede huis dat we hadden bezichtigd. Ik heb wel een brief aan de verkopers geschreven, om die gunfactor te creëren. Waarschijnlijk heeft dat geholpen.”

Hebben jullie destijds een spaarplan gemaakt om die € 50.000 bij elkaar te sparen?

“Mijn partner is na zijn scheiding uitgekocht. Hij heeft dit geld al die tijd op zijn rekening laten staan. Dat konden we nu mooi in het huis steken.”

