De portemonnee van Linda (54): “Ik durf geen huis te kopen”

Naam: Linda

Leeftijd: 54

Woonplaats: Delft

Beroep: Groepsleerkracht primair onderwijs

Aantal werkuren per week: 28 Salaris (netto): € 2400

Salaris (netto) partner: € 2300 Uitgaven per maand Huur: € 700

Gas, water, licht: € 155

Gemeentelijke belastingen: € 150

Verzekeringen: € 500

Boodschappen: € 450

Kleding: € 100

Auto (incl. benzine) of openbaar vervoer: € 150

Telefoon: € 60

Internet en tv: € 90

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 150

Goede doelen: € 50 Overige uitgaven: € 400 (klussen bovenverdieping)

Spaarbedrag per maand: € 1500

Praat je makkelijk over geld?

“Nee, eigenlijk niet. Ik ben opgevoed met de gedachte dat het niet netjes is om over geld te praten. Alleen met mijn schoonzus, die ook een goede vriendin van mij is, heb ik het weleens over salaris, maar verder met niemand.”

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik ben hier meer dan tevreden mee. Normaal gesproken werk ik 24 uur per week, dan verdien ik iets minder. Nu werk ik om de week een dag extra om mijn collega’s te ondersteunen en verdien ik € 2400 netto per maand. Die extra centen zijn wel heel lekker.”

Veel mensen vinden dat leraren wel wat meer mogen verdienen, hoe denk jij daarover?

“Ik ben zelf blij met wat ik verdien, maar ik ben niet tevreden over het feit dat mensen met dezelfde opleiding in het voortgezet onderwijs meer verdienen. Zo ken ik iemand die € 500 per maand meer verdient voor hetzelfde aantal uren, terwijl ik vind dat wij in het primaire onderwijs op verschillende gebieden meer uitdagingen hebben. Zo komen er veel kinderen bij ons die eigenlijk extra begeleiding nodig hebben, maar voor speciaal onderwijs komen ze tegenwoordig niet gauw meer in aanmerking. Dat is af en toe best lastig. In het middelbaar onderwijs zitten kinderen die op niveau zijn ingedeeld, dus die uitdaging hebben zij niet. Daarnaast kan een leerkracht Engels het hele jaar doen met één lesmodule. Wij geven allerlei verschillende vakken op verschillende niveaus. Dat salarisverschil vind daarom erg oneerlijk.”

Hoe verdeel je de financiën met je partner?

“Mijn man is hovenier en verdient € 2300 netto per maand. Onze inkomsten gooien we allemaal op één hoop. Wat van hem is, is van mij en andersom.”

Als je naar je uitgaven kijkt, zijn er dan dingen die je anders zou willen doen?

“Nee, ik ben heel tevreden. Ik ben blij dat we het zo goed hebben. Ik kom zelf uit een bijstandsgezin, we hadden het echt niet breed. En mijn man en ik hebben het ook niet altijd heel breed gehad. Ik mag me heel gelukkig prijzen met mijn situatie nu, want in Nederland leven ontzettend veel mensen in armoede.”

Ben je bewust bezig met geld besparen?

“Ja, daar letten we zeker op. We zetten de verwarming niet te hoog, hebben spaarlampen, kopen in de supermarkt niet alleen maar A-merken en we gaan op de fiets als we de auto kunnen laten staan. Ik doe liever geen uitgaven die niet nodig zijn.”

Vind je op vakantie gaan belangrijk?

“We hebben nu wegens de coronasituatie voor het eerst in drie jaar tijd een vakantie geboekt. Dan kiezen we niet voor het duurste van het duurste. Wel vind ik het belangrijk dát we het doen: even samen opladen. Als leraar heb ik twaalf weken vakantie per jaar. Mensen denken daarom vaak dat leraren het maar makkelijk hebben, maar ze beseffen niet hoeveel overuren we maken. Ik loop zelden voor 17.00 uur de deur uit, ook op dagen dat de kinderen ’s middag vrij zijn.”

Je spaart € 1500 per maand, heb je momenteel een spaardoel?

“We sparen voornamelijk voor de kinderen. Ik wil ze graag een bedrag nalaten. Daarnaast vind ik het belangrijk om een buffer te hebben voor onvoorziene kosten.”

Je hebt geen koophuis, wat is daar de reden voor?

“Ik heb het nooit gedurfd, dat komt door mijn verleden. We leefden in een bijstandsgezin en mijn moeder wilde absoluut geen schulden maken. Het kopen van een huis heb ik altijd als één grote schuld gezien. Mijn man had het wel gewild, maar heeft het voor mij nooit gedaan. Achteraf hadden we het beter wel kunnen doen, met de huizenprijzen van nu. Maar we zijn hartstikke blij met onze woning. We wonen er al 23 jaar en het is klein, maar fijn. We zijn nu de bovenverdieping aan het verbouwen.”

Je steekt dus veel geld in een huurwoning?

“Ja, we horen vaker dat mensen dat niet snappen. We hebben ook al eens een nieuwe keuken laten plaatsen in ons huurhuis. We kregen toen een deel van de woningbouw en hebben een deel zelf bijgelegd. Waarom zou ik dat niet doen? Ik woon hier met plezier. Op de verbouwing van de bovenverdieping kunnen we veel geld besparen omdat we goed kunnen klussen. We doen alles zelf.”

Welke uitgaven doe je puur voor jezelf?

“Ik laat regelmatig mijn haar verven, want ik ben niet graag grijs. En omdat ik vroeger vaak in oude kleding moest lopen, afdankertjes van mijn zus, vind ik het leuk om kleding te kopen. Ik draag geen dure merkkleding en koop vaak kleding in de uitverkoop, maar ik word wel blij van nieuwe kleren. Ik vind het ook moeilijk om kleding weg te doen en kom weleens items tegen die ik al meer dan twintig jaar heb. Ook dat heb ik waarschijnlijk overgehouden aan vroeger.”

Wat is de grootste miskoop die je ooit hebt gedaan?

“We hebben weleens eetkamerstoelen gekocht via Marktplaats. Toen we thuiskwamen dachten we gelijk: wat hebben we gedaan? Nog dezelfde dag hebben we ze weer op Marktplaats gezet. Met een verlies van € 20 hebben we ze toen weer verkocht.”

Wil jij ook meedoen aan De portemonnee van?

Laat dan hieronder je naam en je contactgegevens achter en dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.