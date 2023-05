De portemonnee van Lonneke (37): “Na 20 jaar gaf ik mijn baan op om taartenbakker te worden, toen kwam corona”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Lonneke. Ze is 37 jaar, woont in Naaldwijk en is taartenbakker. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

Elselien van Dieren Josselin Bijl

De portemonnee van...

Naam: Lonneke

Leeftijd: 37 jaar

Woonplaats: Naaldwijk

Burgerlijke staat: getrouwd

Beroep: taarten- en cupcakebakker

Aantal werkuren per week: 10

Salaris (netto): € 0

Toeslagen: € 577 (zorgtoeslag en kinderbijslag)

Woont samen met: partner Rob en 3 kinderen (17, 15, en 12)

Beroep partner: customer care bij een internetbedrijf

Salaris partner (netto): € 2735



Uitgaven per maand

Hypotheek: € 675

Gas, water, licht: € 428

Gemeentelijke belastingen: € 149

Verzekeringen: € 220

Boodschappen: € 600

Kleding: € 100

Auto en OV: € 413

Telefoon: € 25

Internet en tv: € 48



Overige abonnementen:

Uitstapjes: € 150

Huisdieren: € 70

Vakantie: € 0

Goede doelen / loterij: € 15

Overige uitgaven: € 350 (huishoudelijke hulp, kapper, schoolgeld, cadeautjes) Totaal uitgaven: € 3243

Spaarbedrag per maand: € 0

Spaarsaldo: € 0

Schulden: € 4381 (lening bij werkgever partner voor autoreparatie)

Je verdient nog geen geld met je taartenbedrijf. Hoe zit dat?

“Alles wat ik nu verdien, investeer ik in mijn bedrijf. Begin 2020 heb ik na twintig jaar mijn baan bij een supermarkt opgezegd om me volledig op bakken te richten. Dat bleek de slechtste timing ooit, want toen kwam corona en ging de wereld op slot. Mijn man was muzikant en muziekleraar, dus ook zijn agenda was in één klap leeg. We zijn toen uit nood een krantenwijk gaan lopen, mijn man werkte daarnaast nog als postbode. Sinds kort heeft hij een baan met een goed salaris in de IT gevonden. Daardoor is er voor mij nu weer ruimte om me op mijn taarten te richten. Ik heb een winkelpand op het oog waar ik graag in zou willen.”

Hebben jullie vaak geldzorgen gehad?

“Absoluut. De coronatijd was financieel heel zwaar, maar we hebben het gered omdat we in 2017 een huis hebben kunnen kopen. Daarvoor huurden we in de vrije sector en waren onze maandlasten een stuk hoger. Tijdens de bankencrisis hebben we het ook heel moeilijk gehad, want ook toen vielen de inkomsten van mijn man weg. Cultuur is het eerste waar mensen op bezuinigen. Rob is blij dat hij de muziek vaarwel heeft gezegd, het is zo’n onzeker vak. Hij is heel blij met zijn nieuwe baan.”

Je hebt op dit moment geen spaargeld. Hoe komt dat?

“Voor onze kinderen hebben we wel spaarrekeningen voor later, waar een mooi bedrag op staat, maar onze eigen spaarrekening is momenteel leeg. We hadden een mooie buffer opgebouwd, maar daar hebben we onlangs een tweede auto van gekocht. Mijn man heeft een auto nodig voor zijn werk en ik voor mijn taarten. Helaas bleek die auto een miskoop, want er is van alles mee aan de hand. De kosten voor de reparatie zijn ruim 4300 euro, geld dat we niet hebben. Daarom hebben we nu een lening bij de werkgever van mijn man. Iedere maand wordt er een deel van zijn loon ingehouden. Ik hoop dat we het geld terugkrijgen, daarvoor loopt nu een juridische procedure tegen de verkoper.”

Er gaat bij jullie met drie pubers vast een hoop eten doorheen. Doe je heel bewust boodschappen?

“Ja, dat doe ik mijn hele leven al. Toen we tijdens de economische crisis de eindjes aan elkaar moesten knopen, fietste ik twee keer in de week met drie kleine kinderen naar de goedkopere supermarkt in het dorp verderop. Gelukkig hoeft dat niet meer, maar ik let wel altijd op de aanbiedingen. Omdat ik zo lang in een supermarkt heb gewerkt, weet ik precies op welk moment de kortingsstickers geplakt worden. Daarmee kun je veel geld besparen.”

Op welke producten bespaar je niet?

“Honden- en kattenvoer. Daarvoor ga ik speciaal naar de dierenwinkel. Ik heb weleens een zak voer meegenomen bij de supermarkt, maar toen zat onze hond drie maanden aan de pillen omdat hij een allergische reactie kreeg. Ik zou het voer wel iets goedkoper via internet kunnen bestellen, maar dat doe ik niet omdat ik al jaren vaste klant van de dierenwinkel ben. Ze geven goede adviezen.”

Jullie gaan dit jaar niet op vakantie. Waar ga je het liefste heen?

“Legoland! Als we op vakantie gaan, dan gaan we daarheen. Iedereen in ons gezin is dol op lego en retro games, misschien komt dat doordat we allemaal autisme hebben. Een weekje Legoland kost ons drieduizend euro. ‘Ga toch kamperen in Frankrijk, dat is veel goedkoper’, zeggen mensen soms. Maar dat willen we helemaal niet. Dan spaar ik liever nog even door.”

Je bent beheerder van een Facebookgroep over besparen. Wat wordt daarin besproken?

“Iedere dag vraag ik de leden van de groep wat ze die dag bespaard hebben en of ze financiële tegenvallers hebben gehad. Dat opent het gesprek om van elkaar te leren en tips te delen. Zo hadden we het laatst over wanneer het een goed moment is om een nieuw energiecontract af te sluiten. Onze energierekening is vorig jaar ook enorm gestegen, maar toch wacht ik nog even met het aangaan van een nieuw contract. Het is beter om dat in de zomer te doen.”

Wat is je ultieme bespaartip?

“Zorg dat je altijd weet waar je geld heen gaat. Ik hou een digitaal kasboek bij waarin ik al mijn bonnetjes zet en uitgaven groepeer per categorie. Zo weet ik met twee muisklikken dat ik bijvoorbeeld mijn uitjesbudget al heb opgemaakt en weer even rustig aan moet doen.”