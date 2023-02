De portemonnee van Lydia (59): “Ik kwam erachter dat mijn collega’s meer verdienden dan ik”

De portemonnee van...

Naam: Lydia

Leeftijd: 59 jaar

Woonplaats: Biddinghuizen

Beroep: huishoudelijke hulp

Aantal werkuren per week: 20

Salaris (netto): € 917 Woont samen met: partner Marcel

Beroep partner: leidinggevende tuindersbedrijf

Salaris (netto) partner: € 3100 Uitgaven per maand Hypotheek: € 680

Gas, water, licht: € 130

Gemeentelijke belastingen: € 110

Verzekeringen: € 223

Boodschappen: € 400

Kleding: € 100

Auto en openbaar vervoer: € 150

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 72

Overige abonnementen: € 10

Huisdieren: € 25

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 150



Spaarbedrag per maand: € 200

Spaarsaldo: € 9.500

Ben je blij met je salaris?

“Nee, ik vind dat het meer zou mogen zijn. Mijn werk is zowel fysiek als mentaal zwaar. Fysiek, omdat je bij het schoonmaken constant je lichaam belast. Ik moet veel bukken en dat voelt niet altijd goed voor mijn rug. Mentaal, omdat ik veel bij ouderen over de vloer kom en die situaties zijn af en toe heel schrijnend. Mensen zitten soms eenzaam voor zich uit te staren in sterk vervuilde woningen. Het is fijn dat ik iets voor die mensen kan betekenen, maar ik vind het moeilijk om vervolgens de deur achter me dicht te trekken en iemand zo achter te laten.”

Heb je onderhandeld over je salaris?

“Ja, twee jaar geleden heb ik aan de bel getrokken. We kregen toen te horen dat we nog minder tijd per woning kregen. Het komt erop neer dat een ruim appartement nu soms in twee uur tijd moet worden schoongemaakt. Heel krap, zeker als het er vuil is. Toen heb ik tegen mijn leidinggevende gezegd dat ik meer geld wilde. Ik kwam er in die tijd ook achter dat sommige collega’s erg op mij voorliepen qua salaris. Gelukkig heb ik toen ook een verhoging gekregen.”

Heb je altijd als huishoudelijke hulp gewerkt?

“Nee, ik heb in mijn leven heel diverse baantjes gehad. Zo ben ik een lange tijd postbezorger geweest en heb ik ook achter de kassa van een bloemenwinkel gestaan. Ik heb nooit gestudeerd, dus heb geen diploma, maar ik ben wel een mensenmens en dat heeft me altijd leuk werk opgeleverd.”

Hoe verdelen je partner en jij de financiën?

“Alles gaat op één hoop. We zijn altijd een vrij traditioneel gezin geweest. Daarmee bedoel ik dat ik vroeger thuis was voor onze zoon en dat mijn man fulltime werkte. Als je heel je leven fulltime werkt, kun je makkelijker stappen maken, zowel in functies als salaris. Hierdoor verdient hij flink meer dan ik. Hij werkt ook meer uren. Ik zou mijn werk niet fulltime kunnen doen, dat houd ik fysiek niet vol. Of we weleens discussies hebben over geld? Ja, maar dat komt dan eerlijk gezegd vooral vanuit mij. Ik ben zuiniger en let meer op aanbiedingen. Als mijn man een keer boodschappen doet, kijkt hij niet naar de prijzen en koopt hij wat hij lekker vindt. Daar zeg ik dan soms wat over.”

Heb je spaardoelen?

“We zouden op den duur wel een nieuwe badkamer willen, maar momenteel doen we geen grote uitgaven. Juist in tijden van inflatie doen we graag rustig aan met ons spaargeld. We hebben gelukkig een vast tarief bij onze energieleverancier, waardoor de prijsstijgingen voor ons nog te overzien zijn. Maar we merken natuurlijk wel dat boodschappen en benzine duurder zijn geworden, en ook de hondenbrokken zijn flink in prijs gestegen.”

Denk je al weleens na over je pensioen?

“Mijn man denkt daar meer over na dan ik. Hij is een paar jaar ouder en wil zijn werkuren langzaam gaan afbouwen. Ik werk natuurlijk al slechts twee en een halve dag per week, dus voor mij geldt dat niet. Ook als ik straks de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, zie ik mezelf niet stilzitten. Of ik dit werk kan blijven doen weet ik niet, het is natuurlijk fysiek best zwaar, maar ik zou wel graag onder de mensen willen blijven.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We zijn gek op Bonaire en Curaçao als vakantiebestemmingen, maar daar gaan we niet ieder jaar heen. Die vakanties bewaren we voor speciale gelegenheden. Zoals toen we 25 jaar getrouwd waren. Andere jaren gaan we op autovakantie dichter bij huis. Dat kan in eigen land zijn, maar ook Frankrijk, Oostenrijk of Duitsland.”

Van welke uitgaven word je nog meer gelukkig?

“Ik ben geen vrouw die gek is op shoppen. Ik geef mijn geld liever uit aan leuke dingen doen met vrienden en vakanties. Onze hond verwen ik ook graag met iets lekkers. Dat beestje is mijn lust en mijn leven.”

Waar kun je op besparen?

“Ik zou vaker de fiets kunnen pakken in plaats van de auto. Ik ga graag in bad, dat zou ik wat minder vaak kunnen doen. En ik zou toch nog wel wat scherper kunnen zijn op de boodschappen. Ik vind het soms gezellig om een wijntje en een kaasje mee te nemen en thuis te borrelen, maar dat is natuurlijk niet per se nodig.”

