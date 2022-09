De portemonnee van Mandy (50): “De inflatie triggert het trauma dat ik opliep na mijn scheiding”

De portemonnee van...

Naam: Mandy

Leeftijd: 50 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Beroep: Manager Algemene zaken & Directieondersteuning

Aantal werkuren per week: 40 op papier, in de praktijk veel meer

Salaris (netto): € 3184,18 (na inhouding bijdrage leaseauto)

Woont samen met: man en kind (19)

Beroep partner: zelfstandige

Salaris partner: wisselend Uitgaven per maand Hypotheek: € 471

VVE: € 271

Gas, water, licht: € 110

Gemeentelijke belastingen: € 110

Verzekeringen: € 135 + € 146 zorgverzekering

Boodschappen: € 150 per week (3-4 personen)

Kleding: € 75

Auto en openbaar vervoer: lease-auto

Telefoon: € 35

Internet en tv: € 50

Sporten: € 36

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 0, betaalt mijn partner

Goede doelen: € 40

Loterijen: € 22

Stageld caravan: € 2300 per jaar

Opslag: € 180 per jaar

HBO-collegegeld dochter: € 190

Cadeautjes/attenties: € 50 Spaarbedrag per maand: € 500

Saldo op spaarrekening: € 20.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, maar ik werk er wel heel veel voor. In mijn contract staat 40 uur, maar ik heb het afgelopen jaar elke week tussen de 55 en de 60 uur gewerkt. De laatste tijd zelfs meer dan 65 uur per week. Die overuren krijg ik niet vergoed. Hoe het komt dat ik zoveel werk? Aan de ene kant zit het in mijn aard, ik haal er voldoening uit om door te werken als het nodig is. Aan de andere kant is het ook noodzaak, want er is enorm veel extra werk. Mijn vrienden verklaren me totaal voor gek. Ook mijn dochter van 19 zegt tegen me: “Mam, ik ga later niet zoveel werken als jij.” Gelijk heeft ze!”

Hoe verdelen je partner en jij de financiën?

“Omdat mijn partner zzp’er is en een wisselend inkomen heeft, betaal ik de vaste lasten. De leuke dingen, zoals vakanties, betaalt hij. Voor mij is het zo voldoende in balans. Ik vind het voornamelijk belangrijk dat ik niet afhankelijk ben van hem en hij niet van mij.”

Veel mensen hebben momenteel last van de inflatie, heb jij dat ook?

“Vorig jaar juni heb ik een nieuw energiecontract afgesloten voor 3 jaar. Dat is een goede stap geweest, want ik betaal hierdoor voorlopig nog een prima tarief. Alleen binnen de VVE-kosten zit wel een deel dat naar verwarming gaat. Dat stijgt wel, ik moet nu al flink bijbetalen.”

Maak je je daar zorgen om?

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik me heel veel zorgen maak over de inflatie. Want naast gas en energie wordt alles duurder, ook de boodschappen. Ik ben met name bang dat alles zo duur wordt dat we niet meer kunnen sparen en dat ons spaargeld eraan opgaat. Ik vind financiële zekerheid ontzettend belangrijk. Ik heb in mijn leven vaker wakker gelegen van geld. Dat was na mijn scheiding. Naar zo'n situatie wil ik nooit meer terug.”

Hoe was die periode?

“Na mijn scheiding heb ik het 10 jaar lang financieel zwaar gehad. Na de verkoop van onze woning bleef ik namelijk achter met een schuld. Dat terwijl ik op zoek moest naar een huis voor mij alleen. Ik heb altijd geloofd dat ik door hard werken uit die schuld kon komen en dat was ook zo, maar het heeft wel lang geduurd. Het waren zware tijden. Ik heb nachten wakker gelegen omdat ik niet wist of ik de hypotheek wel kon betalen. Het kwam ook voor dat ik lege flessen moest verzamelen om van het statiegeld te leven. Ik kon niet uiteten en geen kleding kopen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ik kan wel zeggen dat ik er een trauma aan heb overgehouden. Financiële zorgen hebben niet alleen effect op wat je kunt kopen, maar ook op je gezondheid, je humeur en je nachtrust. Het was vreselijk. En de inflatie van nu triggert dat trauma. Ik ben echt bang om weer mijn financiële zekerheid te verliezen.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat de kosten voor boodschappen laag blijven?

“Voor ons hoeft niet alles van een A-merk te zijn. Wasmiddelen en toiletartikelen koop ik zelden voor de volle mep, ik let altijd op acties. Toch hebben we niet kunnen voorkomen dat we tegenwoordig meer voor boodschappen betalen dan voorheen. Kort geleden redden we het nog voor € 130 per week, nu is dat al € 150.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We hebben een eigen caravan. Die hebben we twintig jaar geleden aangeschaft. Het is een oud beestje en hij is echt aan vervanging toe. Daarom willen we graag een nieuwe kopen, daar sparen we voor. De caravan staat momenteel in Brabant en we betalen flink voor die plek: € 2300 per jaar. Maar ik heb veel vrienden en familie in Brabant, dus het is me veel waard. Vooral toen mijn dochter klein was, was het fantastisch om met z’n allen samen op de camping te staan. Het heeft veel mooie herinneringen opgeleverd. Voor de toekomst denken we dat we er een mooi plekje voor ons tweeën kunnen creëren. Hopelijk werken we tegen die tijd minder, waardoor we meer daar kunnen zijn.”

Op welke termijn zie je jezelf minder werken?

“De komende vijf jaar nog niet. Ik wil sowieso tot aan mijn pensioen blijven werken, want ik vind werken heel leuk, maar niet zoveel als nu. Het is een idee, maar een concreet plan heb ik er nog niet voor.”

Je geeft € 50 per maand uit aan cadeautjes. Dat is best veel...

“Ja, maar in de periode waarin ik het financieel minder goed had, zijn mijn vrienden er altijd voor me geweest. Als ik aangaf dat ik niet mee uiteten kon, omdat ik geen geld had, dan hielpen ze me. Hartverwarmend! Dat is de reden dat ik nu graag geef. Ik ben niet vergeten dat ze me toen geweldig gesteund hebben.”

Je dochter is 19, in hoeverre denken jullie al na over uit huis gaan en hoe dat gefinancierd gaat worden?

“Mijn moederhart wil daar eigenlijk nog niet over nadenken. Mijn dochter is straks 21 als ze klaar is met het HBO. Dat is heel jong. Ik hoop dat ze tijdens haar studie bij ons blijft, omdat ik het haar gun dat die periode onbezorgd is. Ik draag op dit moment ook zorg voor de kosten van haar studie. Eigenlijk hoop ik ook dat ze daarna nóg twee jaar bij ons blijft wonen, zodat ze een financiële buffer kan opbouwen. Daarna ben ik bereid om haar financieel aan een woning te helpen.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.