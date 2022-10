De portemonnee van Marian (65): “Mijn man wil de verwarming op 22 graden, maar dat mag van mij niet”

De portemonnee van...

Naam: Marian

Leeftijd: 65 jaar

Woonplaats: Hilvarenbeek

Beroep: kraamverzorgster

Aantal werkuren per week: 27

Salaris (netto): € 1800



Woont samen met: partner Ad

Beroep partner: gepensioneerd automonteur

Inkomen partner: € 2100 Uitgaven per maand Hypotheek: € 900

Gas, water, licht: € 100

Gemeentelijke belastingen: € 60

Verzekeringen: € 356

Boodschappen: € 400

Kleding: € 50

Auto: € 367

Telefoon: € 40

Internet en tv: € 93

Sporten: € 69

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 120

Goede doelen: € 14,50



Spaarbedrag per maand: € 400

Spaarsaldo: € 22.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, mijn man en ik zijn dik tevreden met onze financiële situatie. We wonen in een mooi appartement en hoeven niet zuinig te leven. We hebben het wel eens minder goed gehad, toen onze kinderen jonger waren. Nu zijn ze beide volwassen en de deur uit. Mijn man is onlangs met pensioen gegaan. Gelukkig heeft hij een mooi pensioen opgebouwd, dus daar kunnen we goed van leven. Ik werk zelf nog 27 uur per week als kraamverzorgster. Dat doe ik al 48 jaar, ik ben een oude rot in het vak.”

Hoe waren die mindere jaren?

“Toen de kinderen klein waren, werkte ik maar 1 à 2 ochtenden per week. Ik moest met tachtig gulden in de week rondkomen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ik heb in die tijd veel stress gehad. Zo stonden we regelmatig een lange tijd in het rood. Soms durfde ik de brieven van de bank niet open te maken, omdat ik vreesde voor ons saldo. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Toen de kinderen gingen studeren, hebben ze daar zelf geld voor geleend. Mijn dochter is dat nog aan het terugbetalen, maar dat gaat haar wel lukken.

Daarnaast heb ik vorig jaar een moeilijke periode gehad. Ik kreeg een burn-out, waardoor ik een half jaar niet heb gewerkt. Sindsdien heb ik het roer omgegooid. Voorheen zei ik nooit ‘nee’ en deed ik een boel extra taken buiten mijn diensten. Dat doe ik niet meer. Mijn werkgever gaat daar gelukkig heel goed mee om. Het gaat nu beter, maar ik heb wel tinnitus overgehouden aan die tijd. Dat zijn oorsuizen. Het klinkt alsof er een airco in mijn hoofd zit. Het is heel lastig geweest om daarmee om te leren gaan, maar dat lukt steeds beter.”

Je man is al met pensioen, hoe kijk je tegen je eigen pensioen aan?

“Toen ik in mijn burn-out zat, wilde ik ermee stoppen. Toch heb ik het werken weer heel langzaamaan opgebouwd. Nu ik weer op mijn oude niveau zit, ben ik blij dat ik toen niet handdoek in de ring heb gegooid. Ik houd het nog wel twee jaar vol. Ik krijg ook meer geld als ik pas over twee jaar met pensioen ga, dus dat is het me waard. Mocht ik daarna nog in goede gezondheid zijn, dan zie ik mezelf ook nog wel als oproepkracht werken. Maar dat zien we dan wel weer.”

Hebben jullie last van de inflatie?

“Ik vind de boodschappen schrikbarend duur geworden. Je merkt gewoon dat je met je euro een stuk minder kan dan een paar jaar geleden. Mijn man en ik hebben afgesproken dat ik voor maximaal € 400 per maand boodschappen doe en dat lukt nog steeds. Ons gastarief hebben we gelukkig voor vijf jaar vastgezet.”

Pas je besparingstips toe om de kosten laag te houden?

“Ja, ik maak daar een sport van. Mijn man is een koukleum en wil het liefst dat het 22 graden is in huis. Dat mag van mij niet, 20 graden vind ik hoog genoeg. Ik ben daar een beetje streng in. Als het koud is, doe je maar een dikke trui aan. Als we van huis gaan zet ik de verwarming lager, mijn man vergeet dat altijd. Ik bespaar ook door de droger zo min mogelijk te gebruiken, want dat is een echte energievreter. Ik laat ‘m meestal 20 minuten draaien zodat de was een stuk minder nat is en daarna hang ik de boel op. De vaatwasser zetten we alleen ‘s nachts aan op ecostand.”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Kringloopvondsten! Ik koop graag tweedehands, vooral kleding. Ik heb een kleurrijke smaak. Daar krijg ik vaak complimentjes over en het grappige is dat die outfits me heel weinig kosten. Vorig jaar was iedereen weg van mijn ‘nieuwe’ laarzen. Ik vond het hilarisch om te zeggen dat ik ze voor € 6,50 bij de kringloop had gekocht. Dan staan ze wel even te kijken! Mijn man vindt tweedehands kleding verschrikkelijk, hij wil alles gewoon nieuw. Ik word er ontzettend blij van en reis het hele land door voor mooie koopjes.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We zijn jarenlang in het voorjaar naar Turkije gegaan op all inclusive vakantie. Destijds kon dat nog voor € 1200, tegenwoordig zouden we daar € 2200 voor moeten neerleggen. Daarom doen we het niet meer. Nu zien onze vakanties er heel anders uit. We vliegen niet meer. We zijn gek op wandelen, zo zijn we begonnen aan het Pieterpad. Van de zomer zijn we op fietsvakantie naar Frankrijk geweest. Verre reizen hoeven niet meer. Mijn man krijgt natuurlijk geen vakantiegeld meer sinds hij met pensioen is, dat weegt daar ook in mee.”

Jullie besteden € 367 per maand aan de auto...

“Ja, wij hebben een lease-auto. We wilden eigenlijk onze oude auto inruilen, maar kwamen erachter dat leasen voor ons nu goedkoper is. De laatste tijd laten we de auto wel wat vaker staan. Ook probeer ik slim te tanken. Laatst was ik in België en daar was de benzine 20 cent goedkoper. De tank was niet leeg, maar ik besloot ‘m toch nog even vol te gooien met die goedkopere benzine. Dat scheelt weer iets!”

Jullie betalen € 69 per maand voor het sporten, om welke sport gaat het?

“We hebben samen een sportschoolabonnement. Met dit abonnement kunnen we zo vaak sporten als we willen en er zit een sauna en zwembad bij. Ik heb veel last van mijn rug en zwem daarom drie keer per week. Nu de gasprijzen zo hoog zijn, douch ik daar ook gelijk drie keer per week. Dan was en föhn ik mijn haar. Allemaal om kosten te besparen.”

