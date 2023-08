De portemonnee van Marie (58): “Plannen om meer te werken of te verdienen heb ik niet”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Marie. Ze is 58 jaar, woont in Ierland en is keramisch kunstenaar. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

Elselien van Dieren Josselin Bijl

De portemonnee van...

Naam: Marie

Leeftijd: 58 jaar

Woonplaats: Dundalk (Ierland)

Beroep: Keramisch kunstenaar

Aantal werkuren per week: 10

Salaris (netto): € 450

Overige inkomsten: € 825 (huurtoeslag), € 240 (kostgeld dochters) Woont samen met: man (64) en twee dochters (19 en 23)

Beroep partner: gepensioneerd

Salaris (netto) partner: € 2.000 Uitgaven per maand Huur: € 1.320

Gas, water, licht: € 248

Gemeentelijke belastingen: € 0

Verzekeringen: € 98

Boodschappen: € 520

Kleding: € 50

OV en auto (incl. diesel): € 120

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 50

Abonnementen: € 23

Huisdieren: € 60

Vakantie: € 200

Uitstapjes: € 350

Goede doelen: € 10

Overige uitgaven: € 200

Aflossen schulden: € 108 Totaal uitgaven: € 3.377 Spaarbedrag per maand: € 140

Spaarsaldo: € 6.440

Schulden: € 2.500

Je woont in Ierland. Hoe ben je daar terecht gekomen?

“Achttien jaar geleden verkochten we ons huis in Nederland en hebben we anderhalf jaar door Europa gereisd om te kijken waar we met onze toen nog jonge dochters wilden wonen. Ik was verpleegkundige en wilde graag stoppen met werken toen ik moeder werd, maar het was in Nederland financieel niet haalbaar om dan te leven zoals wij wilden. In Ierland kon dat wel omdat de sociale voorzieningen hier beter zijn. Zo betaal je geen zorgkosten en ontvang je, als je minder dan 32.000 euro verdient, veel huursubsidie. Het landschap en de cultuur sprak ons aan, maar het was dus ook een financiële keuze om naar Ierland te emigreren.”

Hoe vond je het om fulltime thuis bij je kinderen te zijn?

“Het gaf me vooral heel veel rust. Mijn man en ik werkten allebei onregelmatig en hadden weinig achtervang van familie. Mijn moeder was overleden, mijn vader op leeftijd en mijn schoonouders woonden ver weg. We waren in Nederland altijd aan het rennen en vliegen en zagen elkaar vaak maar een dag in de week. In Ierland hadden we weer tijd voor elkaar, dat was heel fijn. Toen de kinderen naar school gingen ben ik gaan helpen met activiteiten en werd ik vrijwilliger bij een van de charity shops hier in de stad.”

Je werkt nu als keramisch kunstenaar. Ben je tevreden over je inkomen?

“Het is begonnen als een hobby, maar het gaat nu hartstikke goed. Gemiddeld genomen verdien ik 450 euro per maand, maar mijn inkomen fluctueert enorm. De ene maand verdien ik niets en dan komt er ineens drieduizend euro binnen. Ik verkoop mijn vazen op kunstmarkten en in een paar winkels. Plannen om meer te werken of te verdienen heb ik niet. We kunnen nu, mede dankzij de huurtoeslag die we ontvangen, goed rondkomen.”

Jullie huur is zonder die huurtoeslag vrij hoog. In wat voor huis wonen jullie?

“We wonen in een vrijstaand huis in een klein dorpje vlakbij de stad Dundalk. Het is een mooie plek, met genoeg ruimte in en om het huis om te klussen en te keramieken. De omgeving is prachtig, je loopt zo naar de kust. Ook integreren in het dorp ging heel makkelijk, met name omdat ik meteen vrijwilligerswerk ben gaan doen. Dat ik tijdens mijn studie ook al in Ierland heb gewoond, maakte het makkelijker. Daardoor begreep ik de Ierse humor en cultuur al.”

Gaan Nederlanders en Ieren anders met hun geld om?

“Absoluut. Nederlanders vinden het belangrijk om te sparen en geen geld uit te geven dat je niet hebt, Ieren sluiten juist makkelijk een lening af. Dat doen ze niet alleen voor een huis of een nieuwe auto, maar ook om bijvoorbeeld kerstcadeaus te kopen of op vakantie te gaan. Daar ben ik voorzichtig mee, al hebben we wel een krediet afgesloten toen we een nieuwe auto wilden kopen. Dat hebben we laten staan, want je kunt bij onze bank zeventig procent van je spaargeld opnemen zonder dat je daar een hoge rente over betaalt. Van dat potje betalen we bijvoorbeeld reparaties aan de auto.”

Zijn de boodschappen in Ierland ook zo duur geworden?

“De prijzen zijn absoluut gestegen in de afgelopen negen maanden, al betaal je hier nog altijd aanzienlijk minder dan in Nederland. Vraag me niet hoe het kan, maar een Nederlandse komkommer of tomaat kost hier minder dan bij jullie. Zelfs de stroopwafels zijn goedkoper! Ik ben zelf al dertien jaar niet in Nederland geweest omdat mijn ouders niet meer leven en ik enig kind ben, maar mijn man gaat nog weleens terug. Dan neemt hij Indische producten mee, want die zijn hier moeilijk te krijgen. Gelukkig kan ik met twintig zakjes nasikruiden en kroepoek weer een hele tijd vooruit.”

Jullie besteden 350 euro per maand aan uitstapjes. Wat doen jullie zoal?

“Bijna ieder weekend gaan we op pad. We bezoeken vaak musea en landhuizen, maar kijken ook graag rond op markten en braderieën. Op dat soort uitjes kopen we vaak leuke tweedehands spullen voor in huis. Zo heb ik laatst nog een antieke glazenset gekocht. Onze dochters gaan ook graag mee, dat is heel gezellig.”

Waar heb je een abonnement op?

“Netflix en NL Ziet. Want ook al woon ik al heel lang niet meer in Nederland, ik vind het nog steeds heerlijk om Nederlandse televisie te kijken. Het WK voetbal voor vrouwen kijk ik bijvoorbeeld liever met Nederlands commentaar, dat is toch leuker. Verder zijn Boer zoekt Vrouw en Ik vertrek favoriet. Het is toch interessant om te zien hoe het andere Nederlanders in het buitenland vergaat.”

Budgetvlogger Danie neemt je mee in haar financiële avontuur en leert je meer over de baas zijn over je eigen budget: