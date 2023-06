De portemonnee van Marike (51): “Ik gaf in twee weken vakantie 5000 euro uit”

De portemonnee van...

Naam: Marike

Leeftijd: 51

Woonplaats: Houston (Texas)

Burgelijke staat: Samenwonend

Beroep: Office manager

Aantal werkuren per week: 40 uur

Salaris (netto): € 3150

Salaris (netto) partner: € 1480 (verhuur huis) Woont samen met: Richard

Beroep partner: Manager

Salaris partner (netto): dat deelt hij liever niet. Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 575

Gas, water, licht: € 74

Gemeentelijke belastingen: € 240

Overige belastingen: € 415 (onroerend goede belasting)

Verzekeringen: € 160

Boodschappen: € 213

Kleding: € 90

Auto: € 215

Telefoon: € 0

Internet en tv: € 78

Overige abonnementen: € 65

Sport: € 120

Uitstapjes: € 140

Vakantie: € 370

Goede doelen/ loterij: € 23

Overige uitgaven: € 1110 (aflossing hypotheek, medische kosten, cadeautjes etc.) Totaal uitgaven: € 3906 Spaarbedrag per maand: € 720

Spaarsaldo: € 32.500

Schulden: € 0

Je hebt een hoog salaris als je het vergelijkt met een soortgelijke functie in Nederland. Ben je tevreden?

“Ja, het is een hoog bedrag. Mijn werkgever is goed voor zijn personeel. Ik zou eigenlijk wel een keer ander werk willen, maar als ik dat doe ga ik er qua salaris en andere benefits zeker op achteruit. Zo betaalt mijn werkgever mijn zorgverzekering en telefoon, en heb ik vier weken vakantie per jaar. Dat is veel voor Amerikaanse begrippen, waar tien dagen de standaard is. Toch zou ik wel wat meer vrije dagen willen, want het grootste deel van mijn vakantie gaat nu op aan familiebezoek in Nederland.”

Ben je normaal gesproken open over hoeveel geld je verdient?

“Nee, absoluut niet. Ik weet niet hoe het er in andere staten aan toe gaat, maar in Texas praat niemand over zijn of haar salaris. Niet met vrienden en al helemaal niet met collega’s. In Nederland wordt gewerkt met salarisschalen, hier is je inkomen meer afhankelijk van hoe goed je kunt onderhandelen.”

Je verhuurt een huis. Hoe zit dat?

“Ik kwam zeventien jaar geleden in Houston wonen toen ik een relatie kreeg met een Nederlander die hier al woonde. Acht jaar geleden zijn we gescheiden. Ik overwoog even om terug te gaan naar Nederland, maar daar zou ik in mijn eentje nooit een huis kunnen kopen. Bovendien wilden mijn kinderen, die ik heb uit een eerdere relatie, graag in Houston blijven. Een paar jaar geleden vond ik een nieuwe partner. We wonen nu samen in zijn huis, waardoor ik mijn huis kan verhuren. We hebben afgesproken dat hij alle kosten voor zijn woning betaalt en ik die van mij. Ik ben nu zoveel mogelijk aan het aflossen zodat het huis later als potje voor mijn pensioen kan dienen.”

Je hebt - behalve je hypotheek - geen schulden. Is dat bijzonder in Amerika?

“Dat denk ik wel. Amerikanen kopen liever een grote, nieuwe auto op afbetaling dan te sparen voor een tweedehandsje. Ze gebruiken hun creditcard om dingen te kopen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Ik geef nooit geld uit dat ik niet heb, daarin ben ik toch echt een Nederlander. Wel zitten er vier creditcards in mijn portemonnee, het is hier normaal dat je daarmee alles betaalt. Bij iedere maatschappij spaar je andere airmiles en die kan ik goed gebruiken als ik naar Nederland vlieg.”

Hoe breng jij je vakanties het liefste door?

“Ik geef weinig uit aan kleding, verzorgingsproducten en andere luxe zaken, maar aan reizen geef ik veel geld uit. Ik ben net terug van een reis naar Zuid-Korea. Daar gaf ik in twee weken tijd wel 5000 euro uit. Dat ging op aan goede hotels, maar ook aan de spa en het huren van bijvoorbeeld mountainbikes. Het was fantastisch.”

In de krant staan vaak horrorverhalen over torenhoge ziekenhuisrekeningen in de Verenigde Staten. Is dat herkenbaar voor jou?

“Absoluut. We hebben hier een heel ander zorgsysteem dan in Nederland. In Amerika ben je - zoals ik - verzekerd via je werkgever óf als particulier. Nederlanders klagen weleens over de hoogte van hun eigen risico, maar daar lach ik om. Hier weet je nooit precies wat wel en niet wordt vergoed en hoe hoog de rekening uitpakt. Vorig jaar belandde ik op de eerste hulp omdat ik een probleem heb met mijn evenwichtsorgaan. Na een paar uur in het ziekenhuis en een MRI-scan kreeg ik een rekening van 15.000 euro, ruim 3200 euro daarvan moest ik zelf betalen. Ik heb een potje voor dit soort onverwachte medische kosten, mensen zonder spaargeld komen hierdoor echt in de problemen. Als ik vrienden of kennissen over het Nederlandse zorgstelsel vertel, kunnen ze zich daar niets bij voorstellen.”

Zouden ze zo’n zorgstelsel ook wel willen?

“Nee, ze willen geen belastingen betalen voor allerlei potjes in het verre Washington. Dat betekent overigens niet dat Texanen niet klaar staan voor een ander. Mensen doen echt ontzettend veel voor hun gemeenschap. Als iemand in de straat de ziekenhuisrekening niet kan betalen, dan wordt er een inzamelingsactie gestart en is het geld in no time bij elkaar. En nergens wordt er meer vrijwilligerswerk gedaan dan hier. De saamhorigheid is echt enorm. Als ik terugdenk aan hoe mensen elkaar hielpen na de orkanen Harvey en Ike, krijg ik weer kippenvel.”

Heb je nog een goede bespaartip?

“Leef zuinig in de basis en geef je geld uit aan dingen waarvan je écht blij wordt. Ik hoef geen kast van een huis en doe zo goedkoop mogelijk boodschappen, zodat ik van mijn reizen kan genieten. Anderen worden juist weer heel gelukkig van een bezoekje aan de nagelsalon, dat kan ook. Daarnaast kun je in Amerika veel besparen met couponing. Jullie hebben toch ook wel van die kortingssites voor uitjes? Dat kan je echt serieus geld schelen!”

