De portemonnee van Marion (51): “Mijn werkgever knijpt me uit, en toch blijf ik”

De portemonnee van...

Naam: Marion

Leeftijd: 51 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Beroep: facilitair medewerker

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 1.714

Woont samen met: partner Jan

Salaris (netto) partner: € 2.850 Uitgaven per maand Hypotheek: € 491

Gas, water, licht: € 480

Gemeentelijke belastingen: € 60

Verzekeringen: € 120

Boodschappen: € 450

Kleding: € 50

Auto: € 300

Telefoon: € 40

Internet en tv: € 50

Huisdieren: € 20

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 100



Spaarbedrag per maand: € 500

Saldo op spaarrekening: € 45.000

Ben je tevreden met je salaris?

“In alle eerlijkheid: nee. Ik vind mijn salaris eigenlijk te laag. Op papier werk ik 32 uur, maar in de praktijk meer dan 40. Voor mijn baas ben ik een soort manusje van alles. Er wordt veel van mij verwacht. In de loop der jaren zijn er taken bij gekomen die eigenlijk niet bij mijn functie horen. Mijn man en mijn vriendinnen zeggen weleens dat ik uitgeknepen word, en dat is eigenlijk ook zo. De arbeidsvoorwaarden van mijn werkgever zijn niet best. Zo bouw ik hier geen pensioen op. Als ik dat aan mensen vertel, begrijpen ze niet dat ik er werk. Maar mijn werk voelt als een tweede thuis en mijn collega’s als familie. Ik zie het niet zitten om ergens opnieuw te beginnen, dus ik laat het zo. Ik ben het gesprek hierover weleens aangegaan met mijn baas, maar het is zinloos. Ik begin er niet meer over.”

Heb je last van de inflatie?

“Absoluut! Onze energierekening is in een half jaar tijd verdubbeld. Voorheen konden we voor € 350 in de maand samen boodschappen doen, dat redden we nu bij lange na niet meer. Dit is ook de reden dat mijn vriendinnen steeds over mijn salaris beginnen: “Jij zou echt meer moeten verdienen”, zeggen ze dan, “zeker nu het leven steeds duurder wordt.” Maar ik werk in een sector die het juist zwaar heeft in deze tijd. De budgetten worden steeds krapper. Ik weet gewoon dat een salarisverhoging er voor mij nu niet in zit.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Nee, ik maak me niet zo snel zorgen. Mijn man heeft een goed salaris en we hebben beide een vast contract. We hebben geen kinderen en laten we eerlijk zijn: dat scheelt een hoop geld. We hebben ons inkomen altijd geheel aan onszelf kunnen besteden, maar zijn daarin nooit doorgeslagen. Waarom zou je een enorme woning kopen als je met z’n tweeën bent? Drie keer per jaar op vakantie hoeft van ons ook niet, één keer is genoeg. Als je geen waarde hecht aan luxe, geef je ook niet snel te veel uit. Tijdens de economische crisis in 2008 is mijn man een half jaar werkloos geweest. Dat was even spannend, maar ook toen had ik niet veel stress. Het is allemaal goedgekomen.”

Heb je een spaardoel?

“Mijn man heeft familie in Australië, maar is daar nog nooit geweest. Dat is een reis die we in de toekomst wel zouden willen maken, maar het kan zomaar dat dit pas na ons pensioen gebeurt. Ik heb in mijn leven wel wat pensioen opgebouwd, maar niet veel, omdat dit bij mijn huidige werkgever dus ook niet het geval is. Daarom vind ik het fijn dat we een mooi bedrag op onze spaarrekening hebben. Dan kan ik straks met een gerust hart stoppen met werken.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Mijn man en ik zijn echte muziekliefhebbers. We hebben een platenspeler en kopen daar graag nieuwe platen voor. Ook gaan we graag naar concerten en andere muziekevenementen. Dat is echt ons ding.”

Welke bespaartips pas jij al toe?

“Ik heb bijna geen abonnementen. Als ik hoor op hoeveel streamingdiensten mensen tegenwoordig geabonneerd zijn, verbaas ik me weleens. Ik kijk gewoon naar de NPO en soms naar RTL 4, en dat is voor mij genoeg. Wat boodschappen betreft koop ik nooit voorgesneden producten. Daar betaal je namelijk extra voor. Ook gooien wij weinig eten weg. Ik vries alles in. Mijn man lacht me regelmatig uit om mijn verzameling plastic bakjes. Ik heb er denk ik meer dan twintig.”

Wat zou je financieel anders willen doen?

“Ik zou wel vaker de fiets willen pakken en de auto laten staan. Benzine is zo duur! Maar nu het weer kouder wordt buiten, vind ik dat steeds lastiger. Stom hè? Het is puur gemak. Ik ben een echte koukleum. Als ik lekker warm in de auto zit, ben ik veel gelukkiger dan wanneer ik verkleumd op mijn werk aankom.”

