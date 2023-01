De portemonnee van Marjo (59): “Nu ik gescheiden ben, besteed ik € 785 per maand aan reizen”

De portemonnee van...

Naam: Marjo

Leeftijd: 59 jaar

Woonplaats: Sevenum

Beroep: salarisadministrateur

Aantal werkuren per week: 34 uur

Salaris (netto): € 3081 Uitgaven per maand Hypotheek: € 211

Gas, water, licht: € 20

Gemeentelijke belastingen: € 59

Verzekeringen: € 77 + € 125 zorgverzekering

Boodschappen: € 417

Kleding: € 107

Auto en openbaar vervoer: € 241

Telefoon: € 14

Internet en tv: € 58

Overige abonnementen: € 16

Uitstapjes: € 140

Vakantie: € 785

Goede doelen: € 60

Overige uitgaven: € 45 etentjes, € 60 schoonmaakster



Spaarbedrag per maand: € 0

Spaarsaldo: € 50.500

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik kan er goed van rondkomen en heb de financiële ruimte om leuke dingen te doen. De werkdruk is wel hoog. Als salarisadministrateur werk ik met strikte deadlines en daar ervaar ik regelmatig stress door. Of ik weleens onderhandel over mijn salaris? Ik ben daar vorig jaar nog het gesprek over aangegaan, maar ik kreeg te horen dat ze niks aan mijn salaris konden doen. Dat is jammer, maar ik overweeg hierdoor niet om ander werk te gaan zoeken.”

Je bent gescheiden. Is het weleens lastig om als alleenstaande rond te komen?

“Nee, in mijn geval niet. Ik heb lage vaste lasten. Toen mijn ex en ik in 2020 scheidden, hadden we een behoorlijke overwaarde op onze toenmalige woning. Mijn ex heeft me uitgekocht en met dat geld heb ik een nieuwbouwwoning gekocht met een aflossingsvrije hypotheek. Voor dat laatste koos ik vanwege de extreem lage rente destijds. Ik wilde de vrijheid hebben om zelf te bepalen of ik wil aflossen en zo ja, hoeveel. Mijn woonlasten bestaan dus alleen uit rente. Ik woon nu ruim een jaar in dat huis. Het is heel goed geïsoleerd en gasloos. Ik ben dus ook geen stookkosten kwijt. Dat is een groot voordeel aan nieuwbouw.

Toen ik besloot van mijn man te scheiden, maakte ik me geen zorgen over mijn financiële situatie. Binnen ons huwelijk was ik degene die Excel-sheets bijhield van onze geldzaken. Ik wist dus heel goed hoe alles ervoor stond en ook dat ik het na de scheiding zou redden. Ik voel me financieel onafhankelijk en dat is een heel fijn gevoel.”

Heb je op andere momenten in je leven geldzorgen gehad?

“Nee. Wel hebben mijn man en ik een periode krapper bij kas gezeten. Toen ons oudste kind werd geboren - nu 29 jaar geleden - ben ik gestopt met werken. Zo’n 8,5 jaar lang leefden we van één inkomen. Dat was geen vetpot, maar het lukte. Of ik weleens last heb gehad van dat gat op mijn cv? Bij sollicitaties werd daar gelukkig nooit moeilijk over gedaan, maar het was niet zo dat ik meteen een baan vond op mijn oude niveau. Dat vond ik niet erg hoor, ik wilde ook rustig beginnen.”

Pas je bespaartips toe?

“Ja, dat deed ik eigenlijk altijd al. Natuurlijk merk ik dat alles nu duurder wordt, maar ik lette daarvoor ook al op prijzen, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Ik koop zelden A-merken en ook kleding hoeft van mij niet duur te zijn. Hoewel er tegenwoordig veel ketens zijn die kwalitatief slechte kleding verkopen voor hele lage prijzen. Dan koop ik toch liever iets van goede kwaliteit. Vaak zijn die ketens ook gericht op jonge, slanke meiden en slaag ik er als vrouw van 59 niet eens.”

Je geeft € 785 per maand uit aan vakanties. Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Dit is het eerste jaar dat ik zoveel geld per maand kwijt ben aan vakanties, hoor. Binnen mijn huwelijk gingen we nooit ver op vakantie. Meestal eens per jaar naar Duitsland of Oostenrijk. Het was wel mijn wens om verre reizen te maken. Vorig jaar was ik in Afrika met een groepsreis, waarbij we 3,5 week door het land trokken. Ik heb nog veel landen op mijn wensenlijstje staan, bijvoorbeeld Indonesië.”

Welke uitgaven maken je nog meer gelukkig?

“Theater! Ik doe zelf aan amateurtoneel en ga ook graag bij voorstellingen van andere gezelschappen kijken. Dat is een dure hobby, want een kaartje kan zomaar € 40 tot € 80 kosten. Het maakt me ook blij om geld aan goede doelen te geven. Ik geef onder andere aan Stichting Alzheimer. Dat gaat me aan het hart, want mijn moeder was zwaar dement toen ze overleed en mijn vader is momenteel aan het dementeren.”

Je besteedt € 60 per maand aan een schoonmaakster...

“Het is heel simpel: ik heb een hekel aan poetsen. Als ik het zelf moet doen, gebeurt het niet. Ik werk veel en ik mantelzorg voor mijn vader. Daarom vind ik dat ik dit best mag uitbesteden. En ik geniet er echt van. Ik vind het heerlijk als mijn huis helemaal gedaan is.”

Je spaart momenteel niet, hoe zit dat?

“Ik heb vorig jaar niks gespaard, omdat ik veel kosten hebt gemaakt aan mijn nieuwe woning. In een jaar tijd heb ik zo’n € 17.000 uitgegeven aan mijn interieur, dus ongeveer € 1400 per maand. Er is dus flink wat spaargeld aan opgegaan. Dit jaar is dat natuurlijk anders, en ga ik wel weer beginnen met sparen. Het is niks voor mij om een vast bedrag per maand opzij te zetten. Ik kijk liever hoe het uitkomt en wat er overblijft.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Ik denk dat ik dat goed geregeld heb, ook met mijn ex-partner. Vanwege mijn lage maandlasten heb ik er vertrouwen in dat ik het financieel ga redden. In de komende jaren wil ik mijn werkuren gaan afbouwen. Ik houd mijn werk nu nog goed vol, maar zie voor me dat ik over een paar jaar een dag minder werk. Als ik met pensioen ben, zou ik nog wel vrijwilligerswerk willen doen. Dan wil ik mensen die het financieel moeilijk hebben de juiste kant op helpen.”

