De portemonnee van Marloes (62): “De uitvaartbranche is mentaal zwaar, dat zie ik niet terug in mijn loon”

De portemonnee van...

Naam: Marloes

Leeftijd: 62 jaar

Woonplaats: Oud-Beijerland

Beroep: gastvrouw in een uitvaartcentrum

Aantal werkuren per week: ik heb een nul-urencontract, maar meestal 24 uur per week

Salaris (netto): gemiddeld € 1400 Woont samen met: partner Johan

Beroep partner: elektricien

Salaris (netto) partner: € 2500 Uitgaven per maand Hypotheek: € 520

Gas, water, licht: € 180

Gemeentelijke belastingen: € 116

Verzekeringen: € 220

Boodschappen: € 350

Kleding: € 200

Auto en openbaar vervoer: € 150 (ik krijg reiskostenvergoeding)

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 50

Overige abonnementen: € 35

Huisdieren: € 10

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 100

Overige uitgaven: € 30 (lenzen), € 15 (loterij), € 50 (cadeautjes)



Spaarbedrag per maand: € 500

Spaarsaldo: € 33.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ik vind mijn salaris geen vetpot. Ik weet niet of ik ervan zou rondkomen als ik alleen zou leven. Ik heb een nul-urencontract en weet daardoor nooit precies wat ik in een maand ga verdienen. Hoewel er eigenlijk nooit weken zijn waarin ik minder dan twee dagen werk, dus het voelt wel alsof ik verzekerd ben van een inkomen. Al is dat op papier natuurlijk niet zo. Of ik mijn loon eerlijk vind? Nee. Je hoeft voor dit werk misschien geen geleerde te zijn, maar het is wel mentaal zwaar. Dat beseffen mensen niet altijd. Die denken dat we alleen koffie en cake uitdelen, maar realiseren zich niet dat je dag in dag uit met intens verdriet te maken hebt.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

“Ik ben jarenlang postbezorger geweest. Iets totaal anders. Op een gegeven moment was ik het zat. Ik trok het fysiek niet meer, kreeg last van mijn gewrichten. Toen werd het tijd om het roer om te gooien. Maar wat ga je dan doen? In een uitvaartcentrum werken was bepaald niet mijn eerste ingeving. Gastvrouw zijn leek me wel heel leuk. Toen ik daarnaar zocht op een vacaturesite, kwam ik deze baan tegen. Na het eerste sollicitatiegesprek dacht ik: dit past perfect bij mij. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken.”

Ben je een spender of een spaarder?

“Van huis uit ben ik altijd een spaarder geweest. Ik leerde al op jonge leeftijd dat het belangrijk is om je eigen geld te verdienen en voldoende geld achter de hand te houden. De laatste tien à vijftien jaar ben ik wat losser geworden. Mijn man was dat al en zegt vaak tegen me ‘joh, koop dat jurkje gewoon’. Daarvan kan ik stiekem best genieten. We gaan ieder weekend wel eventjes de stad in en dan wordt er altijd wel iets nieuws gekocht.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Nee, een Tikkie niet, maar ik ben wel van het splitten. Niet als ik samen met mijn man ga eten hoor, wij hebben al jaren een gezamenlijke bankrekening. Als we met vrienden of kennissen zijn, dan trekken we allemaal onze portemonnee om een bijdrage te doen. Of ik van het contante geld ben? Ja, absoluut. Ik heb altijd contant geld bij me. Hoe vaak hebben ze wel niet nét een pinstoring als je bij de kassa staat? De technologie kan je altijd in de steek laten.”

Zorgt de inflatie ervoor dat je anders met geld omgaat?

“Je wordt er wel door met je neus op de feiten gedrukt. Het is onvoorstelbaar dat zo’n welvarend land als Nederland in deze situatie is terechtgekomen. Je verliest hierdoor het vertrouwen in de politiek. De bespaartips vliegen je momenteel om de oren, maar die zijn mij niet onbekend. Op aanbiedingen letten en de temperatuur in huis laag houden: natuurlijk deed ik dat al. Toch leef je naar je persoonlijke inkomen. Wij hebben het goed, dus ik durf nog best te genieten.”

Hoe geniet je het meeste van je geld?

“De decembermaand vind ik daar een mooi voorbeeld van. Geven, daar geniet ik van. We hebben een grote familie en inmiddels al vier kleinkinderen. Begin december hebben we uitgebreid Sinterklaas gevierd. Iedereen speelde het spelletje enthousiast mee. De kinderen waren dolgelukkig toen de zak vol cadeautjes tevoorschijn kwam. Dat verwarmt je hart.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Mijn man en ik hopen tegelijk met pensioen te kunnen gaan. De een eerder dan de ander, dat zien we beide niet zitten. Want wat ga je dan doen, in je eentje op de bank zitten? Samen amuseren we ons wel. Dat zijn geen grootse plannen, hoor. We wandelen graag door de bossen en vermaken ons in huis samen ook heel goed. En natuurlijk gaan we dan extra veel tijd met de kleinkinderen doorbrengen.”

