De portemonnee van Melanie (49): “Ik liet de huur terugboeken om een kinderfeestje voor mijn zoontje te kunnen geven”

De portemonnee van...

Naam: Melanie

Leeftijd: 49

Woonplaats: Druten

Beroep: medisch secretaresse en operatieplanner

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 1727 (excl. 13e maand)

Overige inkomsten: € 1054 per maand toeslagen Belastingdienst, € 2000 per jaar teruggaaf Belastingdienst, € 77 per maand kinderbijslag Woont samen met: zoontje van 5 (alleenstaande moeder, oudste zoon van 23 is uit huis) Uitgaven per maand Huur: € 578

Gas, water, licht: € 100

Gemeentelijke belastingen: € 41/€ 50 (betaal ik van de jaarlijkse teruggaaf van de Belastingdienst

Verzekeringen: € 20 inboedel en WA, € 147 zorgverzekering, € 37,50 eigen risico, € 6 verzekering voor lening

Boodschappen: € 350 (inclusief hondenvoer)

Kinderopvang: € 528

Kleding: € 75

Scooter: € 20

Telefoon: € 32

Internet en tv: € 43

Overige abonnementen: € 12 Netflix, € 9 Disney+, € 10 bioscoop, € 11 Hans Anders-spaarplan (sparen voor een nieuwe bril)

Sporten: gaat via werkgever, wordt ingehouden op bruto salaris

Uitstapjes: € 75

Vakantie: betaal ik van 13e maand en teruggaaf Belastingdienst

Zwemles: € 55

Aflossen schuld: € 150 Spaarbedrag per maand: wat er over is aan het einde van de maand

Saldo op spaarrekening: € 300 voor de vakantie

Schulden: € 7870 wegens een geopende lening van € 10.000, iedere maand € 1000 in het rood op de betaalrekening (kost € 8 per maand aan rente)

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik ben blij met mijn salaris en ook met mijn baan. Ik doe dit werk al 22 jaar en ben goed op mijn collega’s ingespeeld, die er ook allemaal al jaren werken. Doordat ik € 1054 per maand aan toeslagen ontvang, heb ik een goed inkomen. Ik krijg kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag. Helaas moet ik over vorig jaar € 580 huurtoeslag terugbetalen, heb ik onlangs gehoord. Ik weet nog niet precies wat daar is misgegaan. Maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn inkomen.”

Is het desondanks weleens lastig om rond te komen als alleenstaande moeder?

“Ja, dat is het zeker. Er komt een mooi salaris binnen, maar ik moet soms creatief zijn met de financiën om het te redden. Ik heb in het verleden ook fouten gemaakt. Zo heb ik weleens meer geld uitgegeven dan ik had. Ongeveer 10 jaar geleden sloten mijn toenmalige partner en ik een lening af van € 10.000. Mijn partner zou me helpen met de aflossing, maar dat is niet gebeurd. De lening zijn we aangegaan op basis van mijn inkomen, omdat hij toen geen inkomen had. Het is nu 10 jaar verder, maar er staat nog steeds een schuld van € 7870 open. Die afbetaling gaat dus helemaal niet snel. Aan het begin was het ook nog mogelijk om opnieuw een bedrag op te nemen, wanneer je een deel had afgelost. Dat heb ik een paar keer gedaan. Inmiddels kan dat niet meer, die mogelijkheid is voor mij geblokkeerd. Gelukkig maar, anders kom ik er nooit vanaf. Ik overweeg weleens om een nieuwe lening af te sluiten om deze af te lossen, maar ik weet niet of dat verstandig is.”

Wat was het doel van die lening?

“We wilden een auto kopen. Die kostte € 2000, de rest van het bedrag is gewoon opgegaan. Je gaat leven naar het geld dat je hebt. En dan is het ineens weg. Natuurlijk konden we ook sparen voor de auto, in plaats van er een lening voor af te sluiten. Maar het voelde als makkelijk geld. Het stond ontzettend snel op mijn rekening. Een verkeerde keuze, maar ik maakte in die tijd wel meer foute keuzes. Zo kocht ik ook soft drugs voor mijn partner als hij geen geld had. Er hebben ook vier auto's op mijn naam gestaan die hij allemaal in de prak reed. Hierdoor ben ik al mijn schadevrije jaren kwijt. Een auto kopen is voor mij daarom niet te doen, de verzekeringskosten zijn torenhoog.”

Accepteer je weleens financiële hulp?

“Doordat mijn inkomen met de toeslagen erbij best hoog is, grijp ik overal naast. De belastingen worden niet kwijtgescholden, de gemeente betaalt de zwemles niet, ik kan niet naar de Voedselbank. Niet dat ik naar de Voedselbank zou willen, hoor, daar zou ik me voor schamen. Niet omdat ik vind dat naar de Voedselbank gaan gênant is, maar omdat ik het logisch vind dat ik daar met mijn inkomen en de keuzes die ik heb gemaakt geen recht op heb. Mijn moeder en mijn oudste zoon springen financieel soms bij. Ik vraag hen pas om hulp als het écht nodig is, en dan gaat het hooguit om € 50. Dat voelt helemaal niet fijn, hoor. Geld aan je ouders vragen doe je als je 19 bent, niet als je 49 bent.

Jaren geleden moest ik eens tegen collega’s zeggen dat ik niet meekon met een etentje omdat ik er geen geld voor had. Toen hebben zij mijn deel betaald. Ook is er eens geld voor me ingezameld toen mijn hond geopereerd moest worden. Hartstikke lief! Inmiddels heb ik iets minder financiële hulp nodig. Eigenlijk sinds het overlijden van onze hond...”

Hoe dat zo?

“In mei is onze hond overleden. De laatste vier jaar van zijn leven was hij ziek. Hij had artrose en kreeg daarvoor ontstekingsremmers: hele dure pillen. Ook kwam de fysiotherapeut maandelijks aan huis. Die hulp was niet verzekerd, waardoor ik voor de kosten moest opdraaien. Dat liep op tot € 250 per maand. Dat doe je, omdat je ontzettend veel van dat beestje houdt, maar lastig was het wel. De rekening van de euthanasie en de crematie was ook hartstikke hoog, gelukkig had ik toen net vakantiegeld binnen.”

Je staat iedere maand € 1000 rood, lukt het niet om dat weg te krijgen?

“Ik moet zeggen dat ik dat niet eens probeer. Ik begin iedere maand met - € 1000 tot mijn inkomsten binnenkomen. Dat is al jaren het geval. Ik laat het zo, je went eraan. Het is mijn nulpunt geworden. Ik betaal daar momenteel € 8 rente per maand over. Natuurlijk vind ik dat zonde, maar toch lukt het niet om in het groen te blijven. Alles wat er binnen komt, gaat eruit.”

Wat doe je om geld te besparen?

“Ik probeer altijd kortingskaartjes te regelen als we een dagje uitgaan. Ook koop ik kleding voor mezelf en mijn zoontje vaak in de sale. Ik krijg ook kleding van vriendinnen en collega’s. Verder pas ik niet echt bespaartips toe. Dat zie je wel aan mijn lijst met uitgaven. We hebben gewoon abonnementen op Netflix, Disney+ en de bioscoop. Ik ga ook niet naar een goedkopere supermarkt voor boodschappen. Ik ga naar Albert Heijn, daar zijn ook aanbiedingen én ze hebben daar de producten die ik lekker vind.”

Heb je een buffer voor onvoorziene kosten?

“Nee. Als de wasmachine kapot gaat, heb ik een probleem. Dat geld heb ik niet. Ik heb momenteel € 300 op mijn spaarrekening staan voor de vakantie, maar daar moet € 180 af voor de fietsenmaker. Mijn fiets is namelijk plotseling kapot gegaan. Bij dat soort onvoorziene situaties denk ik: dat zie ik dan wel weer.”

Moet je je zoontje weleens vertellen dat iets niet kan omdat er geen geld voor is?

“Ja, dan zeg ik eerlijk dat het niet kan omdat het te duur voor ons is. Hij wil nu bijvoorbeeld graag Pokémonkaarten, dat gaat niet. Ook met verjaardagen is het lastig. Toen hij vorig jaar jarig was, wilde ik een verjaardagsfeestje voor hem geven, maar er was geen geld voor. Toen heb ik mijn huur van die maand, die automatisch wordt overgemaakt, terug laten boeken. Een deel ervan heb ik toen alsnog overgemaakt naar de verhuurder, maar niet het hele bedrag. Zo had ik geld voor het kinderfeestje. De rest van de huur heb ik binnen twee maanden terugbetaald.”

Doe je dat vaker: bedragen later betalen?

“Ja, heel slecht, maar ik maak veel gebruik van de mogelijkheid om achteraf te betalen. Bijvoorbeeld als ik kleding of een tas koop. Ik loop iedere maand wel € 50 achter. Ook dan denk ik: dat zie ik dan wel weer. Het is gelukkig nog nooit misgegaan. Als het me echt niet lukt om iets te betalen, neem ik zelf contact op met het bedrijf. Vaak lukt het dan om uitstel te krijgen of een regeling te treffen.”

