De portemonnee van Mieke (62): “Ik ben opgelicht door mijn man en dochter en heb nu € 57.000 schuld”

De portemonnee van...

Naam: Mieke

Leeftijd: 62 jaar

Woonplaats: Arnhem

Beroep: taxichauffeur

Aantal werkuren per week: 40

Salaris (netto): € 1725 Uitgaven per maand Huur: € 825

Gas, water, licht: € 85

Gemeentelijke belastingen: € 37,50

Verzekeringen: € 130

Boodschappen: € 200

Kleding: € 25 (alleen als ik écht iets nodig heb)

Auto en openbaar vervoer: € 215

Telefoon: € 10

Internet en tv: € 45

Sporten: € 0

Uitstapjes: € 0

Vakantie: € 0

Overige uitgaven: € 15 (kapper)



Aflossen schulden per maand: € 100

Totaal schulden: € 57.000 Spaarbedrag per maand: € 0

Spaarsaldo: € 0

Hoe ben je in de schulden terechtgekomen?

“Zeven jaar geleden heeft mijn ex me het huis uitgezet. We hadden een gezamenlijke rekening en ik kwam erachter dat hij daar grote bedragen van opnam. In samenspraak met mijn dochter heb ik toen het deel waar ik recht op had, overgemaakt naar haar rekening. Zo kon hij daar niet aankomen. Dat was een bedrag van € 8750. Mijn dochter was destijds 21 jaar en kwam bij mij in mijn nieuwe woning wonen. Ze zat nog op school en liep vier dagen per week stage. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, en ook niet of het geld bij haar wel veilig zou zijn. Toen ik een tweedehands auto kocht (de oude was na de scheiding te duur) vroeg ik haar de rekening te betalen van mijn spaargeld. Ze zei dat ze dat zou doen. Maanden later onderschepte ik een brief van de garage: de rekening was nooit betaald en er zouden maatregelen volgen. Het bleek dat ze al lange tijd loog over het geld en over haar leven. Toen ik haar vroeg hoe het zat, kwam ze met het verhaal dat haar vader haar misbruikt zou hebben. In die periode werd ze ook agressief tegenover mij. Ze liep met een mes door het huis en probeerde me van de trap te duwen. De crisisdienst kwam elke dag, totdat ze met spoed op de crisisopvang werd opgenomen. Als de rust wedergekeerd zou zijn, zou ze weer thuis komen wonen. Maar besloot dat ze al het contact met mij wilde verbreken en dat ze het geld nooit meer terug ging betalen. Nu gaat ze van het ene gezinshuis naar het andere gezinshuis, waar ze best luxe leeft, terwijl ik door mijn schulden geen kant op kan.”

Heb je juridische stappen genomen?

“Ja, ik heb een advocaat ingeschakeld en de procedure gewonnen. Gerechtelijk is vastgesteld dat ze mij het geld moet terugbetalen. Ze heeft WSPN (wettelijke schuldsanering) aangevraagd, maar ook daar is ze de boel aan het besodemieteren. Zo heeft ze snel nog even een dure fiets gekocht voor ze dat traject in ging, zodat het spaargeld minimaal was. In de tussentijd lopen bij mij de kosten op: het is allemaal flink in de papier gelopen. Ik heb namelijk ook nog tegen mijn ex moeten procederen.”

Wat is daar dan gebeurd?

“Hij heeft diverse malen fraude gepleegd, valsheid in geschriften, en daar heeft hij mij bij betrokken. Ook zorgt hij dat ik geld waar ik recht op heb, niet krijg. Hij is heel goed in manipuleren. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd, maar hij heeft de boel zo naar zijn hand weten te zetten dat bijna de volledige inboedel naar hem is gegaan en ik geen spullen meer had.”

Je totale schuld is nu € 57.000. Zit jij nu ook in de schuldsanering?

“Nee, dat wil ik niet. Iedere maand los ik af wat ik kan. Ik werk me een slag in de rondte. Ik heb een contract van 40 uur, maar werk waar het kan 60 tot 70 uur in de week.”

Wat is het effect van je schuld op je dagelijkse leven?

“Ik kan geen leuke dingen doen. Geen uitjes, geen vakanties. Ik kan geen geld sparen en ik zit letterlijk in de kou, omdat ik mijn energierekening zo laag mogelijk wil houden. Daarnaast voel ik me ontzettend onveilig. Niet alleen mijn dochter heeft losse handjes, ook mijn ex. Ik woon daarom met dichtgeplakte ramen en kijk altijd achterom. Het is vreselijk om zo te leven. De moed zakt me soms dusdanig in de schoenen dat de wanhoop groot is en ik geen uitweg meer zie. Toch heb ik tot nu toe altijd weer een lichtpuntje weten te vinden, gelukkig. Ik hoop nog altijd op een advocaat die mij wil helpen om terug te krijgen waar ik recht op heb. Op eigen houtje gaat het namelijk nooit meer lukken om die schuld nog af te betalen.”

Je bent € 825 per maand kwijt aan huur. Heb je geen optie om goedkoper te wonen, bijvoorbeeld binnen de sociale huur?

“Nee, helaas niet. Ik sta nog niet lang ingeschreven bij een woningcorporatie en er is veel vraag naar woningen. Ik sta onderaan de lijst, waardoor ik particulier moet huren. Weet je wat het is? Als je getrouwd bent en je denkt dat je huwelijk goed zit, dan schrijf je je niet ‘voor de zekerheid’ bij een woningcorporatie in. Dat doe je niet, terwijl dat eigenlijk best verstandig zou zijn.”

Je verdient nu € 1725 netto per maand als taxichauffeur.

“Ja, dat is niet de best betaalde baan. Ik werkte altijd in de horeca en wilde daar graag in verder, maar merkte bij het solliciteren dat men mij daar te oud voor vindt. Toen moest ik iets anders zoeken en kwam ik in deze branche terecht. Ik vind autorijden heel leuk en ook de omgang met mensen vind ik gezellig. Ik haal er voldoening uit, dat vind ik belangrijk.”

Wat heeft deze situatie voor effect op je pensioen?

“Hierin heeft mijn ex me ook gesaboteerd. Ik heb recht op een deel van zijn pensioen, maar ik geloof niet dat ik dat ga krijgen. Ook dit heeft hij via liegen en bedriegen voor elkaar gekregen. Het betekent dat ik na mijn pensioengerechtigde leeftijd gewoon door zal moeten werken. Dat is dan niet anders.”

In verband met privacy zijn de namen in dit artikel gefingeerd.

