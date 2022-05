De portemonnee van Miryam (54): “Na mijn scheiding lag ik wakker van de geldzorgen”

De portemonnee van...

Naam: Miryam

Leeftijd: 54 jaar

Woonplaats: Delft

Beroep: gastvrouw in een museum

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2100

Alimentatie: € 750 Uitgaven per maand Huur: € 950

VVE: € 89

Gas, water, licht: € 130

Gemeentelijke belastingen: € 100

Verzekeringen: € 120

Boodschappen: € 150

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 200

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 25

Overige abonnementen: € 20

Sporten: € 20

Huisdieren: € 20 (parkieten)

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 100 Spaarbedrag per maand: € 200 - € 500

Bedrag op spaarrekening: > € 20.000

Ben je blij met je salaris?

“Ja, maar nog belangrijker: ik ben heel blij met mijn baan. Ik vind dat ik het leukste werk ter wereld heb. Maar wat ik verdien is uiteraard ook van belang. Dankzij deze baan en het salaris heb ik het gered toen ik een paar jaar geleden door een scheiding ging. Mijn collega’s hebben me ontzettend gesteund, mijn leidinggevende was er voor me en dankzij mijn inkomen heb ik het in mijn eentje gered. Daar ben ik onwijs trots op.”

Heb je in de periode van je scheiding geldzorgen gehad?

“Ja. Ik moest op zoek naar een huurwoning voor mij alleen. Ik wilde graag in de stad blijven waar mijn volwassen kinderen wonen, maar de woningen zijn hier best prijzig. Na twintig jaar huwelijk moest ik dat ineens alleen bekostigen. In die eerste weken heb ik ‘s nachts wakker gelegen om alle zorgen, en ja, ook om geldzorgen. Ging ik het allemaal wel redden? Ik wilde mijn nieuwe stulpje ook leuk inrichten, maar daar had ik weinig geld voor. Gelukkig is het met behulp van lieve vriendinnen, mijn kinderen én de kringloop goed gekomen.”

Inmiddels heb je een flink bedrag op je spaarrekening staan, hoe is dat zo gekomen?

“Ik heb een erfenis gekregen. Het verlies van deze dierbare was ontzettend verdrietig, maar de erfenis heeft me na een donkere periode veel lucht gegeven. Ik heb een lange tijd zuinig geleefd, omdat ik een buffer wilde opbouwen. En de gedachte dat ik het financieel alleen moest doen, beangstigde me. Ik durfde nooit geld over de balk te smijten. Dat doe ik nog steeds niet, maar nu ik die erfenis heb, ga ik er weer wat makkelijker mee om. Het is een geruststellend gevoel dat ik geld achter de hand heb.”

Heb je een spaardoel?

“In de toekomst zou ik graag drie dagen willen werken in plaats van vier dagen. Dat geeft me net wat meer vrijheid om leuke dingen te doen en van het leven te genieten. Ik durf die stap alleen nu nog niet te zetten. Het liefst spaar ik nog even door.”

Je huurt nu een woning, zou je niet willen kopen?

“Met de gekte op de woningmarkt van tegenwoordig zie ik dat niet zitten. Als de markt verandert, zou ik het in de toekomst wel overwegen, maar nu heeft het geen prioriteit. Ik ben ook stiekem best wel gek geworden op het plekje dat ik nu heb. Eén ding weet ik zeker: samenwonen ga ik nooit meer doen. Natuurlijk scheelt dat in de kosten, maar toch moet ik er niet meer aan denken.”

Heb je tips om geld te besparen?

“Sinds mijn scheiding ben ik daar behoorlijk goed in geworden. Ik heb de kringloop ontdekt: bijna al mijn meubels zijn tweedehands. Daarnaast ben ik boodschappen gaan doen bij een goedkopere supermarkt. Ik kook grote porties en vries daarvan kleine porties in, waar ik heel de week van kan eten. Ook geven mijn vriendinnen en ik vaak kleding aan elkaar door. Iets waar de een op uitgekeken is, kan voor de ander nog hartstikke leuk zijn. Zo draag ik toch vaak iets nieuws.”

Welke uitgaves maken je gelukkig?

“Dat zijn sowieso ervaringen. Uitstapjes met mijn kinderen of vriendinnen, gezellige etentjes met collega’s, vakanties. Daar geef ik mijn geld veel liever aan uit dan aan materiaal. Ook gun ik het mezelf steeds vaker om bijvoorbeeld een massage te nemen. Dat kost een hoop geld, maar daar word ik echt even heel gelukkig van. O, en de kosten voor mijn parkieten betaal ik ook graag. Die zorgen voor een boel gezelligheid in huis.”

Wil jij ook meedoen aan De portemonnee van?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.