De portemonnee van Moniek (53): “Mijn narcistische ex zorgde ervoor dat ik geen eigen geld had”

De portemonnee van...

Naam: Moniek

Leeftijd: 53 jaar

Woonplaats: Capelle aan den IJssel

Beroep: zorgcoach

Aantal werkuren per week: 36 uur

Salaris (netto): € 3076

Overige inkomsten: € 75 (hypotheekaftrek) Uitgaven per maand Hypotheek: € 833

Gas, water, licht: € 90

Gemeentelijke belastingen: € 80

Verzekeringen: € 94 + € 156 zorgverzekering

Boodschappen: € 400

Kleding: € 100

Auto: € 100 (ov-kaart betaalt mijn werk)

Telefoon: € 39

Internet en tv: € 76

Overige abonnementen: € 56 (bloemen) € 26 (tijdschriften)

Sporten: € 10 (online)

Huisdieren: € 100 (twee katten)

Uitstapjes: € 150

Vakantie: € 0

Aflossen schuld: € 230 (verduurzamen huis, in 2030 afgelost)



Spaarbedrag per maand: € 100

Spaarsaldo: € 2000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, zeker. Onlangs vierde ik mijn 25-jarig jubileum bij mijn werkgever. Dat geeft wel aan hoe tevreden ik ben. Wat ik zo prettig vind aan het bedrijf? Onder andere dat we zelfs vóór de coronaperiode al veel mochten thuiswerken. Heel modern! Destijds mochten we de helft van de dagen thuiswerken, nu hoeven we zelfs maar één dag per week naar kantoor. Dat bevalt me goed. Wat ik in het algemeen van de salarissen in de zorg vind? Ik werk bij een zorgverzekeraar en hier zijn de salarissen goed. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die in een ziekenhuis werken een stuk minder verdienen, maar daar kan ik niet veel over zeggen.”

Je bent gescheiden en woont nu alleen. Heb je geldzorgen gehad na je scheiding?

“Nee, ik ben er eigenlijk alleen maar financieel op vooruit gegaan. Ik was getrouwd met een narcistische man, ons huwelijk was niet leuk. De laatste tien jaar van ons huwelijk heb ik alles betaald, ook voor hem. Hij was erg dominant en zorgde dat ik nooit geld voor mezelf had. Mijn salaris noemde hij heel denigrerend ‘een fooitje’. Hij had een eigen bedrijf en verdiende daar wel een inkomen mee, maar dat hield hij voor zichzelf. Hij kon daardoor op vakantie met zijn vrienden, maar ik kon nooit op vakantie. Nu ik gescheiden ben, heb ik mijn financiële vrijheid terug. Ik kan weer zelf bepalen wat ik met mijn geld doe en heb zelfs een eigen huis kunnen kopen.”

Was het lastig om een woning te kopen in je eentje?

“Ik heb veel geluk gehad. Ik realiseer me dat het niet niks is om in deze tijd een eengezinswoning te kunnen kopen als alleenstaande. Toen ik net in de scheiding lag, ben ik gelijk onderzoek gaan doen. Ik was bang dat ik op een kleine kamer terecht zou komen. Uiteindelijk heb ik eerst een jaar in de vrije sector gehuurd. Dat was niet ideaal, want mijn huur was torenhoog. Ik zette mijn zinnen op een koophuis in een bepaalde wijk in Rotterdam, maar dat was niet te betalen. Toen kreeg ik de tip om in Capelle aan den IJssel te kijken. Ik deed een bod op het tweede huis dat ik daar bekeek en dat werd geaccepteerd. Ik heb helemaal niet veel geld overboden of een financieel plan gemaakt. Het was een kwestie van geluk én manifestatie. In manifesteren geloof ik heilig. Zo ben ik ook aan mijn huidige partner gekomen. Ik heb gemanifesteerd waar mijn ideale man aan moest voldoen, en ja hoor, daar was hij!”

Van welke uitgaven word je het meest gelukkig?

“Mijn huidige vriend en ik zijn gek op de sauna. Dat moet je jezelf gewoon af en toe gunnen. Ook heb ik een abonnement op bloemen. Een paar keer per maand krijg ik een prachtig boeket bezorgd. Daar kan ik erg van genieten. Daarnaast ben ik enorm fan van fotoshoots in jaren vijftigstijl. Zo ben ik eens met mijn collega’s als pin-ups op de foto gegaan én ik heb een shoot gedaan met mijn hond. In januari heb ik alweer een shoot gepland.”

Hoe belangrijk vind je het om te sparen?

“Ik zou wel meer willen sparen. Het gaat nu namelijk niet zo snel. Ik probeer maandelijks € 100 opzij te zetten, maar soms moet ik daar weer wat van opnemen. Dan red ik het net niet.”

Je besteedt geen geld aan vakanties. Hoe dat zo?

“Sinds mijn scheiding ben ik niet meer op vakantie geweest. Ik heb namelijk vrij snel daarna mijn woning gekocht en gebruik het geld dat binnenkomt om die op te knappen. Met mijn vriend heb ik wel afgesproken dat we samen op vakantie gaan als het huis klaar is. Wat ik allemaal al heb laten doen aan het huis? Ik heb dubbel glas laten plaatsen, net als kunststof kozijnen, mijn keuken wordt verbouwd - ik ga van gas naar inductie - en ik ben nu ook bezig met zonnepanelen.”

Is dat om je gasrekening zo laag mogelijk te houden?

“Ja, ik heb nu nog een vast contract, maar dat loopt bijna af. Daarom investeer ik nu in het isoleren van mijn woning. Voor het dubbele glas en de nieuwe kozijnen heb ik een lening afgesloten. Ik betaal € 230 per maand om die lening af te betalen. Over zeven jaar is dat als het goed is klaar.”

Heb je op andere manieren last van de inflatie?

“Ik merk dat de boodschappen duurder zijn. Gelukkig eet ik in mijn eentje niet zoveel. Mijn vriend en ik hebben een latrelatie. Als hij bij mij komt eten, dan legt hij wat geld bij. Ik houd de temperatuur thuis nu al laag, terwijl ik momenteel nog een vast contract heb. Dat doe ik puur om alvast aan de kou te wennen.”

Wil jij ook meedoen aan ‘De portemonnee van’?

Laat hieronder je naam en je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.