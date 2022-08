De portemonnee van Nicole (60): “Nadat mijn ex me verliet bleef ik met een enorme restschuld achter”

De portemonnee van...

Naam: Nicole

Leeftijd: 60 jaar

Woonplaats: Deventer

Beroep: manager in het HBO-onderwijs

Aantal werkuren per week: 36

Salaris (netto): € 3600 Uitgaven per maand Huur: € 959,49

Gas, water, licht: € 111,08

Gemeentelijke belastingen: € 38,16 (€ 458 per jaar)

Verzekeringen: zorgverzekering: € 150,67, uitvaartverzekering: € 17,90 (per kwartaal), overig: € 29,97

Boodschappen: € 300

Kleding en schoenen: € 150

Auto en openbaar vervoer: € 50

Telefoon: € 22,92

Internet en tv: € 75,97

Sporten: € 28,50

Huisdieren: € 35

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 1000 per jaar

Goede doelen: € 200 per jaar

Aflossen schulden: € 900 (tot 1 december 2022) Spaarbedrag per maand: € 100

Saldo op spaarrekening: € 2100

Schuld: € 4500 (restschuld verkoop huis)

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, ik vind dat ik voor mijn functie goed betaald word. Ik ben manager in het HBO-onderwijs. Dat ben ik pas een aantal jaar, ik heb heel mijn leven in de zorg gewerkt. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en de afgelopen jaren bij de GGD.

In 2019 kreeg ik te horen dat ik moest solliciteren op mijn eigen functie om mijn baan te behouden. Van de vier managers zouden er maar twee overblijven. Ik besloot dat niet te doen. Allereerst omdat ik me niet opnieuw wilde bewijzen voor een functie die ik al jaren deed. Daarnaast vroeg ik me af: wil ik dit werk tot mijn pensioen doen? Ik was toen 57 en bedacht dat ik een switch wilde maken.

Het onderwijs leek me altijd al wat, maar ik dacht dat ik geen kans zou maken zonder ervaring in die sector. Toch lukte het! Ik ging alleen wel omlaag in salaris. Dat heb ik geaccepteerd omdat ik me realiseerde dat ik geluk had dat ik überhaupt op mijn 57e nog een nieuwe baan vond. En geld is ook niet alles, ik ben hartstikke blij met deze stap.”

Heb je weleens geldzorgen gehad?

“Ja, er is één gebeurtenis in mijn leven geweest waardoor ik tot de dag van vandaag nog steeds een schuld afbetaal. In 2008 werd ik verliefd op een man. Hij woonde met zijn twee kleine kinderen in Almere, ik woonde in Deventer. Omdat zijn kinderen in Almere naar school gingen, besloten we om in Almere te gaan wonen. We kochten een huis in Almere, maar omdat hij destijds geen baan had, kwam het huis alleen op mijn naam te staan.

Ik wilde mijn woning in Deventer verkopen toen ineens de hele huizenmarkt instortte. Het is me jarenlang niet gelukt om het huis kwijt te raken. Ik heb het nog wel een periode verhuurd. Op een dag besloot mijn partner me te verlaten. Ik bleef achter met twee woningen op mijn naam. Uiteindelijk bleek dat ik het huis in Deventer helemaal niet mocht verhuren. Op dat punt kon ik niet anders: ik moest de woning wel verkopen. Dat heb ik toen gedaan met een enorme restschuld.”

Voelde je je bedonderd door je ex?

“Ja. Hij heeft ook jaren in ‘ons’ huis gewoond, maar hij heeft me nooit één cent terugbetaald. Aan de andere kant ben ik zelf ook naïef geweest. We houden toch van elkaar, dacht ik, dan doet iemand je dit toch niet aan? Ik wíl de mensen waar ik van houd ook mijn vertrouwen geven. Maar dit zal ik nooit meer zo doen. Ik zal nooit meer mijn hele hebben en houwen met een partner delen.”

Is het weleens moeilijk geweest om rond te komen?

“Zeker in het begin. Ik vond het idee van een schuld, en eventueel in de schuldsanering komen, ook een heel angstige gedachte. Dat vertelde ik echt niet zomaar aan iedereen. Ik heb wel altijd gedacht: ik moet ook een beetje blijven leven. Natuurlijk leef ik zuinig. Maar af en toe uiteten gaan of naar de schouwburg kunnen, dat vind ik belangrijk. Door mijn goede salaris kan dat ook. Als ik dat allemaal had gelaten, had ik mijn schuld misschien twee jaar eerder afbetaald, maar dan had ik geen leven gehad.”

Hoeveel is er nu nog van die schuld over?

“Nog € 4500. Ik betaal € 900 per maand om de schuld af te lossen. Als ik vakantiegeld krijg gebruik ik een groot deel voor extra aflossing, net als bij een dertiende maand. In december ben ik eindelijk klaar. Het aflossen moest in 10 jaar, ik heb het dan in 6,5 jaar gedaan. Ik kijk zo naar dat moment uit. Dan kan ik eindelijk alle narigheid achter me laten. Ik ben ontzettend trots dat me dit zelf gelukt is. Het voelt als een overwinning.”

En dan heb je straks ineens € 900 per maand meer te besteden...

“Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ben van plan het grotendeels op mijn spaarrekening te zetten. Ik wil namelijk graag vervroegd met pensioen. Mijn pensioen heb ik goed voor elkaar, ik heb namelijk altijd een prima salaris gehad. Ik vind nog zeven jaar werken alleen te lang. Ik zou het liefst op mijn 65e willen stoppen. Daar wil ik dus voor sparen.

Als ik met pensioen ga is mijn grote droom: de big five fotograferen in Zuid-Afrika. Ik ben gek op fotograferen en ben al vaker op fotografiereis geweest, maar voor deze reis ben je zo € 5000 kwijt.”

Welke besparingstips pas je toe?

“Als een product dat ik vaak gebruik in de aanbieding is, sla ik groot in. Ik let dus wel op aanbiedingen, maar ik sla hier niet in door. Zo ben ik dol op roomboter. Dat is niet de goedkoopste optie, maar dat gun ik mezelf.

Wat ik ook doe op het gebied van besparen is in de gaten houden of mijn verzekeringen niet goedkoper kunnen.

Mijn gas- en energieverbruik houd ik goed in de gaten. Een paar jaar geleden kwam ik erachter dat een vriendin van mij met haar twee kinderen minder verbruikte dan ik. Bleek dat mijn koelkast lek was en ontzettend veel elektriciteit slurpte. Toen ik een nieuwe koelkast kocht namen mijn maandelijkse kosten flink af. Door dit voorval ben ik nog altijd heel alert op mijn verbruik.”

Je besteedt € 1000 per jaar aan vakanties. Hoe zien je vakanties eruit?

“Ik heb net een tripje naar Ameland gedaan met een vriendin. Ook daar heb ik gefotografeerd. In coronatijd ben ik erachter gekomen hoe ontzettend mooi Nederland is. Naast die droom om naar Zuid-Afrika te gaan, wil ik dus nog veel meer trips in eigen land maken.”

Van welke uitgaven word je nog meer gelukkig?

“Ik heb een grote vriendinnenclub. Uitstapjes met hen maken vind ik het leukste dat er is. Van etentjes tot samen een fietstocht maken: het is altijd gezellig.”

