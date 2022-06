De portemonnee van Nicoline (48): “Ik heb nu € 27.000 gespaard om op mijn 57e met pensioen te kunnen”

De portemonnee van...

Naam: Nicoline

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Leiden

Beroep: Gemeente-ambtenaar

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 2000

Overige inkomsten: € 500 Woont samen met: Dirk en twee dochters (18 en 19)

Beroep partner: Politie

Salaris (netto) partner: € 2900 Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 490

Gas, water, licht: € 125

Gemeentelijke belastingen: € 50

Verzekeringen: € 100

Boodschappen: € 400

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 55

Telefoon: € 45

Internet en tv: € 25

Overige abonnementen: € 7,50

Sporten: € 30

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 150

Goede doelen: € 10



Spaarbedrag per maand: € 400

Saldo op spaarrekening: € 27.500

Ben je blij met je salaris?

“Ja, ik ben tevreden met mijn salaris. Ik heb nog nooit geldzorgen gehad, dus ik mag mezelf gelukkig prijzen. We wonen in een fijn huis, hebben een auto met een eigen parkeerplaats, we hebben allemaal een fiets en als we iets willen kopen dan kan dat. Vanuit mijn werk in het sociale wijkteam kom ik veel vrouwen tegen die geldzorgen hebben, bijvoorbeeld na een scheiding. Ik zie veel schrijnende situaties. Daarom leer ik mijn dochters hoe belangrijk het is om als vrouw financieel onafhankelijk te zijn. Ik besef hierdoor ook hoe goed wij het hebben.”

Waar komen je overige inkomsten vandaan?

“Ik heb mijn eigen online business in de health- en wellnessbranche. Ik help mensen bij allerlei vraagstukken, bijvoorbeeld over huidverzorging, gewichtsverlies en overgangsklachten. Via social media kom ik met ze in contact. Ik ontvang commissie als klanten via mij producten bestellen. Daar ben ik ongeveer 1 uur per dag mee bezig. Het fijne van dit werk is dat het veel vrijheid geeft. Het maakt niet uit waar ik ben, als ik mijn telefoon heb, kan ik het werk doen. Dat vind ik heel prettig. Ik hoop hier in de toekomst meer geld mee te verdienen, zodat ik minder bij de gemeente hoef te werken en meer tijd hieraan kan besteden.”

Hoe verdelen jij en je partner de financiën?

“We gooien alles op een hoop. We zijn van de oude stempel. Ik heb geen behoefte aan een eigen rekening, het gaat goed zo. Ik hou onze financiën bij in een Excel-bestand, dus ik weet precies wat erin komt en eruit gaat. Als we grote uitgaven moeten doen, overleggen we dat.”

Wat zou je aan je uitgavenpatroon willen veranderen?

“Ik zou minder willen uitgeven aan boodschappen. Ik heb een aparte rekening geopend, speciaal voor het boodschappengeld. Zo hoop ik hierop meer grip te krijgen. Ik zou ook wel wat meer op aanbiedingen kunnen letten.”

Waar geef je graag wat meer geld aan uit?

“Ik heb een aantal uitgaven die ik uit gemak doe. Zo bestel ik regelmatig eten online, zoals maaltijdboxen. Dat soort dingen vind ik heel fijn, lekker makkelijk. Zo zou ik ook graag een tuinman en een schoonmaker willen. Wie weet gun ik mezelf dat in de toekomst wel.”

Zijn vakanties belangrijk voor je?

“Ja. Met de kinderen gingen we altijd naar de camping, maar sinds kort gaan ze niet meer mee. Daarom zijn mijn man en ik nu een beetje aan het ontdekken wat we met z’n tweeën leuk vinden om te doen. Vorig jaar zijn we op cruise gegaan en dat beviel heel goed, daarom gaan we dit jaar weer. Vooral dat je op cruise helemaal wordt ontzorgd, vinden we prettig. Daar geven we ons geld graag aan uit.”

Heb je op dit moment een spaardoel?

“We willen allebei eerder met pensioen. Ik zou het liefst met 57 jaar willen stoppen met werken. Dan moet er wel eerst flink worden gespaard. Ik heb hiervoor een bepaald bedrag in mijn hoofd, maar dat houd ik liever voor mezelf. Dat bedrag hoop ik met mijn online business bij elkaar te sparen. Of ik daar een plan voor heb gemaakt? Niet echt. Eerst willen we de hypotheek aflossen. Voor ons pensioen hebben we wel een mooi plan. We willen een cabrio kopen en daarmee door Europa toeren. Dat is onze droom.”

