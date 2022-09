De portemonnee van Nora (54): “Mijn gasrekening is verdriedubbeld. Ik weet niet hoe ik de winter doorkom”

De portemonnee van...

Naam: Nora

Leeftijd: 54 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Beroep: Ontwerper (eigen onderneming)

Aantal werkuren per week: 60

Inkomen (netto): € 1957 (€ 1300 uit mijn twee kledinglijnen, € 310 kindgebondenbudget, € 347 KABK) Woont samen met: zoon (11 jaar) Uitgaven per maand Woonlasten: € 436,52

Gas en elektra: € 378,22 na eerste stijging, deze maand € 603

Water: € 17,22

Gemeentelijke belastingen: € 17,60

Verzekeringen: € 248,82

Boodschappen: € 698,77 (inclusief € 264,40 sigaretten)

Kleding: € 50

Auto en openbaar vervoer: € 20

Telefoon: € 61 (zakelijke rekening)

Internet en tv: € 48 (zakelijke rekening)

Overige abonnementen: € 21,98 Spotify, € 9,99 Netflix, € 11,99

Huisdieren: € 50

Uitstapjes: € 22,18

Vakantie: € 50

Goede doelen: € 10 (daklozen op straat)

Schoolbijdrage: € 16,66

Spaarbedrag per maand: € 0

Saldo op spaarrekening: € 14,40

Ben je tevreden met je inkomen?

“Ja, ik ben tevreden met wat ik verdien. Ik ben zelfstandig ondernemer en werk als kledingontwerper. Ik heb twee kledinglijnen en ben betrokken bij ieder aspect, van productie tot acquisitie. Daarom werk ik heel veel, gemiddeld 60 uur. Het houdt eigenlijk nooit op. Ik ben tevreden met het inkomen dat ik daaruit haal, maar waar ik niet tevreden mee ben zijn mijn kosten.”

Vertel...

“Deze maand kreeg ik ineens een gasrekening van maar liefst € 603. Daar schrok ik ontzettend van. Voorheen betaalde ik € 214, wat al best veel is voor een woning van 75 m2. Onlangs is dat bedrag gestegen naar € 361. En nu kreeg ik dus zelfs die rekening van € 603. Dat kan ik gewoon écht niet betalen. Ongelooflijk, vind ik het. Mijn eerste reactie? Laat ze het gas dan maar afsluiten. Dan leef ik maar in de kou. Ik kan het simpelweg niet betalen. Ik leef hierdoor momenteel al een stuk soberder. Ik douch koud, ik kook heel zuinig. Ik denk al na over hoe ik de winter door moet komen. Waarschijnlijk met dikke sokken en een warme kamerjas.”

Heb je contact opgenomen met de energiemaatschappij?

“Ja, en ze waren erg begripvol. Ze krijgen momenteel veel met mensen te maken die hun rekeningen niet kunnen betalen. Er is nu al € 603 afgeschreven, maar ik heb met ze afgesproken dat het komende maand weer terug gaat naar € 361. Hoe het daarna zit, weet ik niet. Misschien moet ik ze wel iedere maand bellen.”

Je woont samen met je 11-jarige zoontje. Krijgt hij hier iets van mee?

“Hij voetbalt heel intensief en kan bij de voetbalclub vijf keer per week douchen. Dat scheelt in mijn kosten. Soms als hij niet kan slapen, wil hij thuis nog een keer douchen, maar dan vraag ik hem om dat niet te lang te doen omdat het teveel centjes kost. Straks in de winter zal hij er wel meer van gaan merken, als het koud wordt in huis.”

Heb je op nog meer gebieden last van de inflatie?

“De boodschappen zijn ontzettend duur geworden. Ik moet daarom heel erg op aanbiedingen letten. Alles bij elkaar vind ik de situatie zwaar klote, dat ons dit overkomt. Ik probeer wel zo oplossingsgericht mogelijk te denken. Je kan gaan huilen en er wakker van liggen, maar dat lost niks op.”

Negen jaar geleden ging je uit elkaar met de vader van je zoon. Hoe was die periode financieel?

“Goed, ik kwam niks tekort. Ik heb altijd voor een groot kledingmerk gewerkt, waar ik heel veel geld verdiende. Geld is eigenlijk nooit een probleem geweest, tot de afgelopen twee jaar. Het is moeilijker geworden sinds ik voor mijn eigen label werk. Nu de prijsstijgingen daarbij zijn gekomen, kom ik voor het eerst echt tekort.”

Toen je de lijst met inkomsten en uitgaven invulde, ben je toen ergens van geschrokken?

“Ja, het was een enorme eyeopener. Ik wist dat ik geld tekort kwam en dat ik zuiniger moest gaan leven, maar nu heb ik mijn financiën voor het eerst écht in kaart gebracht. Voorheen verdiende ik zo goed, dat dat nooit nodig was. Ik kon uitgeven wat ik wilde en hoefde nergens op te letten. Nu schrok ik van het bedrag dat ik voor verzekeringen betaal. Kan dat eigenlijk niet omlaag? Ik moet ook echt stoppen met roken. Wat een enorme kostenpost is dat! Wat ik daar lastig aan vind, is dat roken voor mij samenhangt met stress. Op vakantie rook ik bijvoorbeeld veel minder. Nu ik in een onzekere periode zit, waarin ik veel werk en geldstress heb, is stoppen met roken best moeilijk.”

Lukt het je niet om maandelijks te sparen?

“Nee. Nu moet ik zeggen dat ik nog nooit in mijn leven bewust maandelijks een bedrag opzij heb gezet. Dat was niet nodig. Ik verdiende ontzettend veel geld, ik hoefde niet te sparen. Nu heb ik me voorgenomen om dat wel te gaan doen. Ik heb momenteel geen buffer voor onvoorziene kosten.”

Voelt dat onveilig?

“Nee. Ik zal altijd wel een oplossing vinden. Ik heb een groot sociaal netwerk. Als mijn wasmachine kapot gaat, weet ik zeker dat ik wekelijks bij vrienden een wasje kan draaien.”

Vind je het niet lastig om hulp te vragen?

“Jawel, dat vind ik heel lastig. Maar dat is een leerschool. Je moet over je ego heen leren stappen. Natuurlijk speelt schaamte mee, maar ik ben wel open over mijn situatie tegen vrienden.”

Je besteed € 50 per maand aan vakanties. Hoe zien die eruit?

“De afgelopen twee jaar was dat een weekje Hoek van Holland met mijn zoontje. Dan huurden we een huisje en namen we de hond mee. Vroeger waren onze vakanties veel luxer en gingen we altijd naar het buitenland. Of ik het vervelend vind dat dat niet meer kan? Voor mezelf niet, ik heb de hele wereld gezien. Voor mijn zoontje wel. Hij vraagt me weleens wanneer we weer eens naar dat ene resort in het buitenland gaan waar we vroeger kwamen. Gelukkig maakt hij met zijn vader wel verre reizen.”

Ondanks je eigen situatie geef je graag geld aan de daklozen op straat. Vind je dat belangrijk?

“Ja. Ik geef ze niet mijn laatste euro, maar wel mijn een-na-laatste. Ik vind het heel schrijnend. In de binnenstad van Rotterdam worden het er steeds meer, en het doet me pijn om dat te zien. Het zet de boel enorm in perspectief. Ik kan nog steeds naar de supermarkt, sigaretten kopen en ik heb een dak boven mijn hoofd. Zij hebben niets.”

Wat wil je meegeven aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij momenteel?

“Raak niet in paniek. Laat je horen, deel je verhaal met mensen. En, dit klinkt misschien heel zwaar, maar zorg dat je het leven leuk blijft vinden. Dat kost misschien meer moeite en het is een strijd, maar voor alles is een oplossing en het kan goed komen. Laat het er niet bij zitten, vraag hulp en probeer regelingen te treffen.”

