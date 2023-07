De portemonnee van Patricia: “Ik heb opgeteld wat ik aan kleding uitgaf en schrok me rot”

De portemonnee van...

Naam: Patricia

Leeftijd: 55 jaar

Woonplaats: Groningen

Beroep: coach en klantadviseur

Aantal werkuren per week: 20

Salaris (netto): € 1700 Woont samen net: partner en zoon (20)

Beroep partner: senior security officer

Salaris (netto) partner: € 5400 Uitgaven per maand Hypotheek: € 1600

Gas, water, licht: € 180

Gemeentelijke belastingen: € 200

Verzekeringen: € 780

Boodschappen: € 750

Kleding: € 50

Auto (incl. benzine) : € 100

Telefoon: € 8

Internet en tv: € 75

Overige abonnementen: € 30

Sporten: € 25

Goede doelen: € 10

Uitstapjes: € 150

Vakantie: € 600

Overige uitgaven: € 1350 (kosten voor de kinderen, cadeaus, kapper, schoonheidsspecialist) Totaal uitgaven: € 5908 Spaarbedrag per maand: € 1200

Spaarsaldo: € 70.000

Ben je tevreden over je salaris?

“Absoluut, het is een riant salaris voor het aantal uren dat ik werk. Op dit moment ben ik deels coach en deels klantadviseur. Eigenlijk zou ik wel helemaal als coach of opleider aan de slag willen, maar dan moet ik meer uren gaan werken. Eerlijk gezegd vind ik twintig uur wel lekker zo. Dat kan natuurlijk ook omdat mijn man goed verdient.”

Jullie hebben het financieel erg goed. Was dat ook zo in het gezin waarin je opgroeide?

“Nee, mijn ouders hadden vroeger vaak geldzorgen. Het kwam regelmatig voor dat er aan het einde van de maand niet meer getankt kon worden. Ik heb geen slechte jeugd gehad, maar ik heb er wel last van gehad dat bepaalde dingen niet konden. Zo ging de hele klas op de havo naar Parijs en kon ik niet mee. Toen ze terugkwamen, was mijn beste vriendin ineens heel dik met een ander meisje. Dat heeft wel wat met me gedaan. Het werkt ook door in de manier waarop ik mijn kinderen opvoed. Ik vind het heel belangrijk dat ze financieel niets tekort komen.”

Je hebt drie kinderen, van wie er twee niet meer thuis wonen. Wat betaal je allemaal voor ze?

“Op dit moment vrij veel. Mijn dochter van 27 studeert geneeskunde, maar ze zit nu thuis met een burn-out. Omdat ze geen inkomen heeft, betalen wij mee aan haar huur en andere rekeningen. Daarnaast neem ik haar regelmatig mee de stad in voor nieuwe kleren of spullen. Dat doe ik ook voor onze andere kinderen. Ja, ze zijn best een beetje verwend. Misschien doe ik teveel voor ze, maar het is natuurlijk ook fijn dat het kan. Ik benadruk wel altijd hoeveel geluk ze hebben.”

Sta je zelf vaak stil bij hoe bevoorrecht je bent?

“Ja, want ik ken ook mensen die het financieel veel minder makkelijk hebben. Daarom ben ik ook heel gul, ik vind het leuk om dingen weg te geven en voor anderen te betalen. Toch heb ik ook minder bedachtzame momenten. Mijn man had me een auto gegeven voor mijn verjaardag en dat vertelde ik vol enthousiasme op mijn werk. Ik was er gewoon écht heel blij mee. Een collega sprak me daar later op aan. Ze zei: ‘Patricia, hou je wel een beetje rekening met mensen die het minder hebben?’ Dat heb ik me echt aangetrokken.”

Hoe zien jullie vakanties eruit?

“We gaan ieder jaar skiën en in de zomer zijn we meestal drie weken in Spanje, altijd buiten het hoogseizoen. Het liefst huur ik een huis of appartement ergens buitenaf, want we zoeken graag de rust op. Ik vind het heerlijk om te wandelen. Tussendoor gaan we nog weleens een weekje naar een stad. We overwegen nu om te investeren in een vakantiehuis, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit.”

De boodschappen zijn erg duur geworden. Let jij op in de supermarkt?

“Nee, ik pak gewoon wat ik nodig heb. Al schrik ik tegenwoordig wel vaak bij de kassa. Mijn man is prijsbewuster. Hij doet altijd de weekboodschappen en gaat naar meerdere supermarkten om zo goedkoop mogelijk in te kopen. Als iets in de aanbieding is, slaat hij toe. Ik drink altijd havermelk. Dat is hartstikke duur, dus toen ze laatst in aanbieding waren heeft mijn man meteen 25 pakken gekocht. Ik heb dus het komende half jaar weer melk in mijn koffie, haha.”

Welke aankopen maken je gelukkig?

“Tot voor kort was dat kleding. Tenminste, dat dacht ik. Want eigenlijk gaf het me een leeg gevoel. Ik heb een enorme inloopkast die uitpuilt van de kleren en kwam steeds vaker items tegen met het prijskaartje er nog aan. Toen heb ik opgeteld wat ik aan kleding uitgaf en ik ben me rot geschrokken. Sindsdien koop ik kleding alleen nog tweedehands of als er 75 procent korting op zit. Dat is veel beter voor het milieu én mijn humeur, want ik ben nu echt blij als ik iets koop. We geven veel geld uit, maar eigenlijk zou ik op de meeste dingen wel kunnen besparen. Behalve de kapper. Ik weet hoe ijdel het klinkt, maar ik vind het echt belangrijk dat mijn haar goed zit.”