De portemonnee van...

Naam: Carla

Leeftijd: 56 jaar

Woonplaats: Etten-Leur

Beroep: pedagogisch medewerker

Aantal werkuren per week: 16

Salaris (netto): € 1013,57 Woont samen met: Erik

Beroep partner: logistiek medewerker

Salaris (netto) partner: € 2023,81 Uitgaven per maand Hypotheek: € 0

Gas, water, licht: € 152

Gemeentelijke belastingen: € 108

Verzekeringen: € 118 + € 250 zorgverzekeringen

Boodschappen: € 300

Kleding: € 40

Openbaar vervoer: wisselt sterk per maand, ik heb geen rijbewijs

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 63,14

Overige abonnementen: € 42 (o.a. bibliotheek)

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 0



Spaarbedrag per maand: € 650

Ben je blij met je salaris?

“Ja hoor! Ik ben vooral heel blij met mijn werk. Ik heb een ontzettend leuke baan bij een kinderdagverblijf. Laatst lag ik ’s nachts in bed te denken aan mijn werk en besefte ik maar weer hoe leuk ik het heb. Ik keek een filmpje terug die ik de dag ervoor van de kinderen had gemaakt en dacht: hier kan geen salaris tegenop. Ik krijg zo veel liefde van die kinderen.”

Heb je weleens een tegenslag gehad op financieel gebied?

“Een aantal jaar geleden is er een crisis geweest en ben ik ontslagen. Ik was toen een periode werkloos. Ik heb die tijd vooral gebruikt om voor mijn moeder te zorgen, maar uiteindelijk ben ik toch weer op zoek gegaan naar werk in de kinderopvang. Sinds twee jaar werk ik daar weer en ik heb het ontzettend naar mijn zin. De werkdruk is best hoog, maar ik werk maar 16 uur, waardoor ik het aankan.”

Zou je niet meer dan 16 uur willen werken?

“Ik heb 16 uur in mijn contract staan, maar op de andere dagen mogen ze me bellen als invalkracht. Er is momenteel flink personeelstekort, dus dat gebeurt regelmatig. Meer werken dan ik nu doe, hoeft voor mij niet. Onze twee kinderen zijn het huis uit, we hebben voldoende geld op onze spaarrekening en geen hoge vaste lasten. Ik werk vooral om lekker bezig te zijn, niet voor het salaris.”

Je betaalt maandelijks helemaal geen woonlasten, hoe zit dat?

“Onze hypotheek is al afgelost. Dat gebeurt als je heel lang in hetzelfde huis blijft wonen. Mijn man en ik zijn op ons 21ste getrouwd en in dit huis komen te wonen. Inmiddels ben ik 56. We hebben in de loop der jaren wel extra afgelost, waardoor het sneller is gegaan. Toen mijn schoonouders overleden hebben wij een erfenis gekregen waarvan we dat konden doen.”

Jullie geven geen geld uit aan vakantie. Gaan jullie nooit op reis?

“Nee, vakanties hoeven van ons niet. Je eigen bed slaapt het best, vinden we. Wij worden blij van wandelen in het bos of een rondje fietsen in de omgeving. Dan nemen we een kleedje en een gesmeerd broodje mee en blijven we lekker in de buurt. Sowieso zijn we niet van de luxe. We hoeven geen groot huis of dure auto. Zo ben ik ook opgevoed, met zuinig leven. Ik was een laatbloeier en begon pas op latere leeftijd met uitgaan. Als puber werkte ik al bij een tuinder en het enige wat ik kocht van mijn geld waren puzzelboekjes. Leesboeken haalde ik bij de bibliotheek. Meer had ik niet nodig. De mentaliteit die ik van mijn ouders heb meegekregen heb ik ook weer aan mijn kinderen doorgegeven. Tegenwoordig krijgen kinderen op jonge leeftijd iPhones en iPads, maar mijn oudste zoon, nu 28, heeft zijn eerste telefoon gewoon bij elkaar gespaard met een krantenwijk.”

Hebben jullie momenteel spaardoelen?

“Ons eerste kleinkind is op komst. Ik kijk daar erg naar uit! Tegen die tijd willen we natuurlijk leuke uitstapjes gaan doen en ook weleens een cadeautje geven, hoewel ik niet het type ben dat mijn kleinkind té veel zal gaan verwennen. Dat hebben we bij onze eigen kinderen ook altijd binnen de perken gehouden. Ik denk wel dat ik een dag per week zal gaan oppassen. Dat is ook een voordeel aan maar 16 uur werken, daar heb ik gewoon ruimte voor.”

Over ruim tien jaar tik je de pensioengerechtigde leeftijd aan, hoe kijk je daar tegenaan?

“Ik denk dat ik dan vrijwilligerswerk ga doen, met kinderen of misschien wel met bejaarden. Hoeveel dagen per week, weet ik nog niet. Ik weet niet hoe ik er over tien jaar aan toe ben. Maar zomaar de hele week thuiszitten, zie ik niet gebeuren. Heel grote dromen voor die periode hebben we niet. Ik denk dat het een beetje zo blijft doorsudderen. Wat geld betreft zullen we onze kinderen en kleinkinderen misschien wat meer gaan toestoppen.”

