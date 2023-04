De portemonnee van Peggy (67): “Mijn ex ging er met ons spaargeld vandoor en nu heb ik geen pensioen”

De portemonnee van...

Naam: Peggy

Leeftijd: 67

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: gepensioneerd

AOW (netto): € 1353

Pensioen: € 44

Toeslagen: €190 Uitgaven per maand Huur: € 590

Gas, water, licht: € 200

Gemeentelijke belastingen: € 46

Verzekeringen: € 206

Boodschappen: € 200

Kleding: € 0

Scooter en OV: € 35

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 63

Overige abonnementen: geen

Vakantie: € 0

Goede doelen: €10

Aflossen schuld Belastingdienst: € 120

Overige uitgaven: € 80 (spaarrekening kleinkind, cadeaus, geld sturen naar familie in Suriname) Totaal uitgaven: € 1565

Spaarbedrag per maand: € 0 tot € 50

Spaarsaldo: € 1900 (aandelen en crypto)

Ben je tevreden met je pensioen?

“Niet als ik denk aan het pensioen dat ik had kunnen hebben. Ik werkte jarenlang voor Amerikaanse bedrijven en daar bouw je geen pensioen op. Daarom had ik geld opzij gezet, maar daar ging een ex-vriend mee vandoor. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, bleek dat hij al ons spaargeld op zijn rekening had gezet. Ook het huis stond op zijn naam. Omdat we op huwelijkse voorwaarden waren getrouwd, had ik geen poot om op te staan. Ik bleef achter met twee kleine kinderen en daarna is het niet meer gelukt om een goed pensioen op te bouwen. Ik ben dan ook heel dankbaar voor de AOW en toeslagen die ik krijg, anders zou ik nooit kunnen rondkomen. Nu red ik het precies, maar sparen lukt meestal niet.”

Had je destijds geen inzicht in je financiën?

“Nee, ik ben opgevoed met het idee dat de man de baas is in huis. Mijn ex regelde alle geldzaken, ik was met de kinderen bezig. Ik was gewoon te goed van vertrouwen. Die naïviteit bracht me wel vaker in de problemen. Zo zou een vriend me helpen met het opknappen van mijn huis. Ik maakte duizend euro naar hem over zodat hij alle verf- en bouwmaterialen kon aanschaffen, maar hij vertrok met de noorderzon en liet nooit meer iets van zich horen.”

Welke lessen heb je aan je kinderen meegegeven als het over geld gaat?

“Mijn kinderen drukte ik na mijn scheiding altijd op het hart om carrière te maken, hun eigen geld te verdienen én te beheren. Dat is gelukt, want ze hebben allebei een goede baan en een eigen huis. Daar ben ik echt trots op.”

Van je inkomen gaat tachtig euro op aan geld en cadeaus voor familie en vrienden. Vind je het belangrijk om te delen?

“Ik ben heel gul, dat zit in mijn aard. Wanneer een vriendin zegt dat ze mijn sjaal zo mooi vindt, dan koop er ik er een voor haar verjaardag. En als ik bij mij thuis met een groep vrouwen een spelletje ga spelen, zorg ik dat er eten op tafel staat. Ook mijn familie in Suriname steun ik regelmatig financieel. Mijn nicht zit nu zonder baan, die geef ik af en toe vijftig euro als ik uitkom. Wat dat betreft lijk ik op mijn vader. Hij verdeelde zelfs de helft van zijn pensioen onder zijn familie in Suriname. Hij was een vrijgevige man.”

Heb je goede bespaartips?

“Ik koop echt al mijn boodschappen in de aanbieding, dat scheelt enorm. Een stronk broccoli bijvoorbeeld: daar betaal je normaal gesproken € 1,80 voor en in de reclame een euro. Op die manier kan ik voor acht mensen een aardappelbroccolisoep maken die in totaal maar vier euro kost. Ja, ook in deze dure tijden is dat mogelijk. Om te besparen op energie heb ik een elektrisch kacheltje gekocht. Hierdoor kreeg ik vorig jaar ruim vierhonderd euro terug van de energieleverancier. Helaas was ik dat geld meteen weer kwijt aan een tandartsrekening.”

Je spaargeld zit in aandelen en crypto. Is dat een bewuste keuze?

“Dat heb ik jaren geleden gedaan omdat het me beter leek dan geld op een bankrekening, maar eerlijk gezegd heb ik er geen vertrouwen in. Ik heb besloten het nog een tijdje te laten staan. en als het meer waard wordt, dan haal ik het eraf.”

Je hebt momenteel geen budget voor vakanties of andere uitjes. Wat doe je om te ontspannen?

“Mahjong spelen en kaarten vind ik leuk om te doen, net als tafeltennissen in het buurthuis. Ik ben heel fanatiek. Als je me om de tafel ziet rennen, geloof je niet dat ik 67 ben. Mijn ex-man en ik gingen soms wel vier keer per jaar op vakantie, dat zit er niet meer in. Gelukkig heb ik een vriendin met een autootje. Vorig jaar waren we samen een paar dagen naar Duitsland, dat was echt genieten.”

Je speelt mee in een loterij. Wat doe je als je de jackpot wint?

“Klopt, samen met drie vrienden koop ik elke maand een lot. Dat kost me acht euro per maand. Als ik zou winnen, zou ik mijn familie overzee helpen, de hypotheek van mijn kinderen verlagen en geld aan goede doelen schenken. Of ik ook iets voor mezelf zou kopen? Heel misschien, maar ik ben gelukkig als mijn kinderen en familie gelukkig zijn. Meer heb ik niet nodig.”