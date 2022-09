De portemonnee van Petra (49): “Ik bespaar zeker € 500 per maand door heel klein te wonen”

De portemonnee van...

Naam: Petra

Leeftijd: 49 jaar

Woonplaats: Den Helder

Beroep: Coördinator Financieel Fithuis Het FUNdament/ Activiteitenbegeleider Houwinghuis

Aantal werkuren per week: 28 uur (20 uur bij Het FUNdament en 8 uur bij Houwinghuis)

Salaris (netto): € 1900 Uitgaven per maand Hypotheek: € 350

Gas en licht: Grotendeels zelfvoorzienend, ik koop alleen af en toe een gasfles van € 37

Water: € 10 Gemeentelijke belastingen: € 50

Verzekeringen: € 70

Boodschappen: € 250

Kleding: € 20

Auto of openbaar vervoer: € 85

Telefoon: € 18

Internet en tv: € 26

Overige abonnementen: € 35 per jaar Velt, € 22 Spotify en Netflix

Uitstapjes: € 20

Vakantie: € 0

Goede doelen: € 20

Moestuin: € 400 per jaar aan zaden, materialen en huur van de volkstuin



Spaarbedrag per maand: € 500

Spaarsaldo: € 1500

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja, daar ben ik blij mee. In het verleden verdiende ik meer dan dit, maar toen werkte ik fulltime. Ik heb bewust de keuze gemaakt om niet meer uren te werken dan nodig. Hiermee koop je als het ware je vrijheid. Doordat ik in een tiny house woon, zijn mijn vaste lasten niet hoog. Ik heb twee banen, bij de ene werk ik 20 uur en bij de ander 8 uur. In die eerste functie geef ik mensen advies over hoe ze op een duurzame manier geld kunnen besparen. Onder andere door middel van workshops. Zo leren we mensen hoe je zelf kapotte spullen kunt repareren en zelf kleding kunt maken. Deze baan past goed bij me, want ik leef zelf ook voor een deel zelfvoorzienend.”

Hoe kwam je tot de beslissing om in een tiny house te gaan wonen?

“Ik had net een nieuwbouwhuis laten bouwen in Den Helder, een twee-onder-een-kap. Toen ik daar eenmaal woonde, besefte ik dat ik veel ruimte over had en dat ik veel geld betaalde voor die loze ruimte. Dat vond ik zonde. Toen kreeg ik via mijn nichtje te horen dat ze in Den Helder bezig waren met een project van tiny houses. Toen dacht ik: ja dát is het. Ik hou van buiten zijn, dus een kleine woning met wat meer grond is ideaal voor mij. Ik heb er meteen werk van gemaakt, maar het proces duurde best lang. Ik meldde me in september 2019 aan en woon er pas sinds april dit jaar. Ik betaal nu een hypotheek van € 350, dat is zeker € 500 minder dan bij mijn vorige woning.”

Wat betreft gas, water en licht ben je grotendeels zelfvoorzienend. Dat is vast ontzettend fijn in deze tijd?

“Ja, dat is echt luxe. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. De stroom die ik daarmee win, sla ik op in batterijen. Er is nu veel zon, dus ik heb zelfs een overschot aan stroom. Ik kan dus zoveel verbruiken als ik wil, het kost me niks. Het nadeel is dat ik dat niet kan terugleveren. In de winter is het natuurlijk een ander verhaal, dan kan er zomaar een hele week amper zon zijn. Komende winter ga ik dat voor het eerst meemaken. Het zou kunnen dat er dan weinig stroom is en ik bijvoorbeeld mijn koelkast moet uitzetten. Maar goed, dan zet ik gewoon een koelbox in de schuur. Daarnaast koop ik gasflessen van € 37 per stuk. Met mijn vorige gasfles deed ik 49 dagen. In de winter zal ik misschien twee gasflessen per maand nodig hebben. Maar dan ben ik alsnog veel minder kwijt dan de meeste mensen.”

Bespaar je ook op boodschappen?

“Dat is een post waarop ik wel meer zou kunnen besparen. Ik eet niet vegetarisch, maar vind het wel belangrijk om goed vlees te kopen. Zo geloof ik dat de beesten van het vlees bij de slager een beter leven hebben gehad dan van dat uit de supermarkt. Daaraan geef ik graag meer geld uit. Wat betreft groente en aardappels hoef ik bijna niks te kopen. Ik heb een eigen moestuin. Al tien jaar huur ik samen met iemand anders een volkstuin waarop we groente en aardappels verbouwen. Dat kost me wel € 400 per jaar aan zaden, materialen en huur. Ik denk dat ik dat er wel uithaal aan besparing én het is een fijne hobby.”

Je geeft geen geld uit aan vakanties: hecht je daar geen waarde aan?

“Ik vind op vakantie gaan wel leuk, maar ik ben de afgelopen tien jaar alleen maar bezig geweest met het laten bouwen van huizen. Ik heb dus andere keuzes gemaakt. In het verleden heb ik wel verre reizen gemaakt en dat zie ik mezelf in de toekomst ook wel weer doen. Het kwam er gewoon de afgelopen jaren niet van.”

Heb je nog andere spaardoelen?

“Ik wil de tuin bij mijn tiny house verder aankleden. Daar leg ik nu geld voor opzij. Hopelijk kan ik volgend voorjaar het terras mooier maken en een zonnedoek kopen. Verder investeer ik alles in mijn huisje. Zo koop ik nu lampjes die oplaadbaar zijn, zodat ik in de winter minder stroom hoef te verbruiken.”

Vind je het belangrijk om een buffer te hebben?

“Wat er op mijn spaarrekening staat, is variabel. Nu staat er € 1500 op, maar daar kan ik zomaar weer een deel van uitgeven. Ik probeer wel altijd een buffer te houden van € 1000 voor onvoorziene kosten. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb een klein autootje waar ineens iets mee kan zijn.”

