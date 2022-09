De portemonnee van Sabine (40): “Ik verdien € 6000 per jaar aan het verhuren van mijn eigen woning”

De portemonnee van...

Naam: Sabine

Leeftijd: 40 jaar

Woonplaats: Ouderkerk aan de Amstel

Beroep: money blogger en financieel coach

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 500 uit eigen bedrijf

Overige inkomsten: € 2000 uit permanente verhuur (samen met vriend), gemiddeld € 500 door eigen woning via AirBNB te verhuren tijdens vakanties, € 100 tweedehands verkopen en cashbacks Woont samen met: Partner Wim en zoon Kai (11) en dochter Amy (7)

Beroep partner: IT-consultant

Salaris partner: deelt hij liever niet Uitgaven per maand (de helft van het totaal, partner betaalt ander helft) Hypotheek: € 125 rente, € 70 inleg beleggingen

Gas, water, licht: € 60

Gemeentelijke belastingen: € 41

Verzekeringen: € 150 (inclusief zorgverzekeringen)

Boodschappen: € 350

Kleding: € 200

Auto en openbaar vervoer: € 0, mijn vriend heeft een lease-auto en we maken nauwelijks gebruik van het OV

Telefoon: € 30

Internet en tv: € 18,50

Overige abonnementen: € 5,50

Sporten: € 30

Huisdieren: € 12,50

Uitstapjes: € 250

Vakantie: € 400

Goede doelen: € 30



Spaarbedrag per maand: € 1000

Ben je blij met je inkomsten?

“Ja, ik ben zeker blij met onze financiële situatie. Mijn bedrijf is nog in de opstartende fase. Het is de bedoeling dat ik hier een volwaardig inkomen uit ga halen. Ik ben er ongeveer 1,5 jaar geleden mee begonnen, midden in de lockdown. Ik had op dat moment geen andere baan, maar had thuis mijn handen vol aan de kinderen door de schoolsluitingen. Ook was ik bezig met verbouwingen. We verhuren een aantal woningen waar we een deel van onze inkomsten uithalen. Die hebben we in die periode verbouwd.”

Hoeveel woningen verhuren jullie?

“Op dit moment drie. We hadden er vijf, maar we hebben er dit jaar twee verkocht. We gaan namelijk dit jaar zelf verhuizen. De overwaarde van die twee woningen hebben we nu mooi in onze nieuwe woning kunnen steken. Aan de verhuur van de drie woningen die we nu nog hebben, verdienen we € 2000 per maand. Daarnaast verdienen we ook nog eens € 500 per maand door het verhuren van onze eigen woning als we op vakantie gaan. We gaan best vaak weg en verhuren het huis dan via AirBNB.”

Is het niet spannend om vreemden in je privé-omgeving te laten verblijven?

“Ja, dat is het wel, maar ik heb veel gedaan om de risico’s te beperken. Ik controleer streng aan de voorkant: ik wil een goed gevoel hebben bij de gasten. Ik regel apart beddengoed en handdoeken voor de gasten en ik haal waardevolle spullen weg. Ook heb ik mijn inboedelverzekering erop aangepast. Natuurlijk kan er dan alsnog iets gebeuren, maar daar staan hele hoge inkomsten tegenover, dus dat risico neem ik bewust.”

Je bent financieel coach: betekent dat dat jij financieel gezien altijd keurig binnen de lijntjes blijft?

“Zeker niet. Juist omdat ik het in de basis goed geregeld heb voor mezelf, is er ruimte voor uitspattingen. Dat wij woningen voor de verhuur hebben aangeschaft, heeft heel goed uitgepakt door de snelle waardestijgingen. Dat heeft zeker bijgedragen aan onze financiële voorspoed. Wij gaan heel vaak op vakantie, soms wel iedere schoolvakantie. Ook gaan we weleens twee keer per jaar op wintersport. Voor andere mensen in andere situaties zou dat kunnen aanvoelen als geld over de balk smijten. Wij kunnen het doen door de keuzes die we gemaakt hebben. Ik zorg er bijvoorbeeld ook voor dat onze vaste lasten laag zijn.”

Zo betalen jullie samen voor gas, water en licht € 120 per maand. Best weinig in deze tijd. Hoe doe je dat?

“We hebben ervoor gezorgd dat onze woning goed geïsoleerd is: dubbel glas, spouwmuren, kruipruimtes laten isoleren. We hebben zonnepanelen, dat scheelt ook. Aan de achterkant van ons huis hebben we een veranda. Dat werkt als een soort sluis en houdt de kou buiten. Hetzelfde geldt voor de extra deur in de gang die we hebben. Daardoor komt de kou minder snel onze woonkamer binnen. Daarnaast doen we de standaard dingen: niet te lang douchen, de wasmachine op ecostand zetten, de cv-ketel efficiënt instellen. We doen er dus veel aan om ons verbruik laag te houden, maar wij hebben ook last van de inflatie hoor. Het bedrag was lager.”

Ook je woonlasten zijn erg laag. Hoe zit dat?

“Toen we dit huis kochten zijn we niet voor de maximale hypotheek gegaan. We konden een duurder huis kopen, maar dat hebben we expres niet gedaan. En we hebben een hypotheek gekozen op basis van variabele rente. We hebben hierdoor heel lang nauwelijks rente hoeven betalen. We hebben dus geluk gehad met hoe dat heeft uitgepakt, maar we hebben dat van tevoren ook wel heel goed uitgezocht en bewust het risico genomen. Je financiële situatie moet er ook wel naar zijn om zo'n risico te kunnen nemen.”

Heb je weleens geldzorgen gehad in je leven?

“Nee, maar we hadden het thuis niet heel breed vroeger. Ik ben niet met een gouden lepel in de mond geboren. Ik kon weleens jaloers naar klasgenootjes kijken die op wintersport gingen, dat zat er bij ons niet in. Uiteten gaan kon ook bijna nooit. Dat is nu wel anders. We geven samen zo'n 500 euro per maand uit aan uitstapjes, en het grootste deel hiervan gaat naar etentjes.”

Jullie gaan binnenkort verhuizen: heeft het lang geduurd om een woning te vinden?

“Ruim een jaar. We hadden wel specifieke wensen. Zo wilden we graag in het dorp blijven waar we al wonen. We hebben acht woningen bezichtigd waarvan we er twee écht graag wilden hebben. Drie keer bleek scheepsrecht. Voor de aankoop heb ik onze financiële situatie heel grondig onder de loep genomen. Hoeveel geld hebben we nou echt over per maand voor de woonlasten? Welke keuzes willen we hierin maken? Is dit huis het waard om te snijden in ons vakantiepotje? Uiteindelijk bleek dat niet nodig, maar we hebben hier wel heel goed over nagedacht voor we een bod uitbrachten.”

Heb je naast het nieuwe huis spaardoelen voor de lange termijn?

“Het grootste deel van ons spaargeld zal de komende tijd wel naar het nieuwe huis gaan. Daarnaast zijn we altijd bezig met het inbouwen van een financieel zekere toekomst. Dat zit 'm in geld stoppen in pensioen, beleggen en hypotheken van de huurwoningen aflossen.”

We moeten het natuurlijk aan je vragen als financieel coach: wat is je allerbeste bespaartip?

“Wees je bewust van onnodige, kleine uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan koffie to go. Dat kost maar een paar euro. Maar als je dit iedere werkdag doet, wordt het op jaarbasis een enorm bedrag. Hetzelfde gebeurt als je gaat shoppen bij de Action of een andere budgetketen. Je koopt dan vaak kleine hebbedingetjes die je eigenlijk niet nodig hebt, maar toch koopt omdat het toch bijna niks kost. Vervolgens betaal je bij de kassa voor een tas vol van deze spulletjes toch een groot bedrag. Laat je daar niet toe verleiden.”

Hoe bespaar jij op de boodschappen?

“Ik koop vaak huismerken en voordeelverpakkingen, let op aanbiedingen en koop geen voorgesneden producten. Wat dat laatste betreft heb ik onlangs een berekening gemaakt. Ik kwam erachter dat je soms voor hetzelfde product maar dan voorgesneden veertig tot honderd procent meer betaalt. En wat is nou de moeite om het zelf even te snijden?”

