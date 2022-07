De portemonnee van Saskia (48): “Ik vind mijn salaris best laag, maar heb de energie niet om meer te werken”

De portemonnee van...

Naam: Saskia

Leeftijd: 48

Woonplaats: Eindhoven

Beroep: leerkracht basisonderwijs

Aantal werkuren per week: 24

Salaris (netto): € 2075

Overige inkomsten: € 206 kindgebonden budget, € 359 kinderbijslag

Woont samen met: een dochter (20) en een zoon (17) (50% co-ouderschap, geen alimentatie) Uitgaven per maand Hypotheek: € 294

Gas, water, licht: € 126

Gemeentelijke belastingen: € 75

Verzekeringen: € 167 (€ 130 zorgverzekering, € 4 reisverzekering, € 33 woonhuisverzekering)

Boodschappen: € 210

Kleding: € 35

Auto: € 209 (€ 142 benzine, € 34 wegenbelasting, € 33 verzekering)

Telefoon: € 5

Internet en tv: € 53

Overige abonnementen: € 23 (Libelle)

Sporten: € 44

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 85

Goede doelen: € 3

Overige uitgaven: € 98 (€ 7 moestuin, € 91 muziekles)



Spaarbedrag per maand: € 500

Saldo op spaarrekening: € 55.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Redelijk. Als je uitrekent wat ik per uur verdien, vind ik dat best weinig. Het is mijn eigen keuze om maar drie dagen per week te werken. Voor meer uren heb ik de energie niet. Het werken in het onderwijs is ook best intensief voor een prikkelgevoelig persoon als ik. Ik vind eigenlijk dat alle salarissen binnen de branche wel omhoog mogen.”

Je bent gescheiden en hebt twee pubers, hoe doe je dat financieel?

“Ik heb co-ouderschap, dus ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor de financiële middelen voor de kinderen. Mijn dochter van 20 studeert en heeft een studielening, een aanvullende beurs en een bijbaantje. Aan haar heb ik dus nog nauwelijks kosten. Voor mijn zoon van 17 krijg ik nog een half jaar kinderbijslag, als hij 18 wordt, houdt dat op. Al met al gaat het me nu goed af. Ik ben er hartstikke trots op dat ik het red als gescheiden vrouw. Maar het is weleens moeilijk geweest.”

Wanneer was dat?

“Vlak na de scheiding, tien jaar geleden. Mijn beide kinderen waren toen nog onder de 10 jaar. Ik besloot mijn eigen huis te houden, maar had wel een hypotheek van € 1150. De eerste vijf jaar na mijn scheiding moest ik dat bedrag maandelijks betalen, terwijl ik dat bedrag soms maar net verdiende. Ik speelde ieder jaar quitte en kon niks sparen.”

Hoe ben je uit die moeilijke tijd gekomen?

“Na vijf jaar liep de hypotheek, een spaarhypotheek, af. Ik kon een andere hypotheek kiezen, met een veel lagere rente. Van 6,3% naar 3,3%. Doordat de spaarhypotheek vrij kwam, kon ik gelijk een flink stuk aflossen. Hierdoor is mijn hypotheek nu nog geen € 300. Een enorm verschil. Dat is echt mijn geluk geweest.”

Waarom krijg je geen alimentatie?

“In de tijd van de scheiding verdienden mijn ex en ik ongeveer evenveel. Van partneralimentatie zag ik af, omdat ik bang was dat ik aan hem zou moeten betalen. Hij begon namelijk net als zzp’er. Hij koos zelf voor dat onzekere bestaan, en dat is natuurlijk prima, maar ik wilde hem daarin niet na onze scheiding moeten onderhouden. Daarnaast wilde ik financieel ook niet afhankelijk van hem zijn. Ik heb mezelf altijd prima kunnen redden op dat gebied.”

Vind je het belangrijk om over financiële onafhankelijkheid te praten?

“Ja, ik wil laten zien dat je het als gescheiden vrouw met twee kinderen kunt redden. Ik lees de laatste tijd veel dat mensen klagen over hoe duur het allemaal wordt. Vaak zijn dat tweeverdieners. Dan denk ik: als ik het red in mijn eentje, waarom jullie dan niet? Het is ook een stukje mentaliteit. Ik heb altijd heel hard gewerkt en gespaard, ook vroeger naast mijn studie. Ik zorg dat ik niet boven mijn stand leef en dat maakt dat ik maandelijks € 500 kan sparen. Je hebt ook mensen die veel geld uitgeven aan huisdieren, roken of bepaalde hobby’s. Dat is een keuze die je zelf maakt.”

Je besteedt € 210 aan boodschappen. Best weinig, hoe doe je dat?

“Door bij de Aldi boodschappen te doen. Iedere keer dat ik daarheen ga, ben ik maar een paar tientjes kwijt. Ik let altijd op de prijzen. Daarnaast zijn we niet van de luxe boodschappen. We drinken weinig alcohol, kopen alleen Franse kaasjes bij een verjaardag en één van mijn kinderen is vegetariër, dus we eten nauwelijks vlees: dat scheelt allemaal geld.”

Je hebt een mooi bedrag op je spaarrekening, heb je momenteel een spaardoel?

“Dankjewel, ik ben erg trots op dat bedrag en het feit dat ik dat helemaal zelf bij elkaar heb gespaard. Momenteel heb ik geen spaardoel. Ik heb de afgelopen vijf jaar juist veel geld uitgegeven. Ik heb namelijk een groot deel van mijn woning laten verbouwen. Ik heb een nieuwe keuken laten plaatsen, de achtertuin opnieuw laten aanleggen, de badkamer laten doen, de trap laten renoveren en binnenkort wordt de slaapkamer opgeknapt. Ik heb veel geld kunnen besparen door research te doen. Kijk welke partij het voor hoeveel geld doet en waar het goedkoper kan. Dat kan veel schelen.”

Van welke uitgaven word je het gelukkigst?

“Met name mijn muzieklessen. Ik speel sinds drie jaar saxofoon en zit al elf jaar in een slagwerkgroep. Daar maak ik elke zaterdagochtend muziek mee. Ook heb ik een moestuin. Dat kost niet zoveel geld, alleen de kosten voor zaden, de huur van de grond en het lidmaatschap. Maar het levert me natuurlijk groenten en fruit op!”

