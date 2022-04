De portemonnee van secretaresse Elvira (43): “Ik geef € 10.000 per jaar uit aan vakanties”

De portemonnee van...

Naam: Elvira

Leeftijd: 43

Woonplaats: Almere

Beroep: Secretaresse voor het bestuur

Aantal werkuren per week: 28

Salaris (netto): € 2550 (inclusief 13e maand, exclusief vakantiegeld)

Overige inkomsten: € 280 per kwartaal kinderbijslag Woont samen met: partner en dochter (7)

Salaris (netto) partner: € 2900 Uitgaven per maand Hypotheek: € 750

Gas, water, licht: € 250

Gemeentelijke belastingen: € 100

Verzekeringen: € 500 (inclusief beide zorgverzekeringen)

Boodschappen: € 700 (inclusief maaltijdboxen)

Kleding: € 200 (voor het hele gezin)

Auto inclusief benzine: € 500

Internet en tv: € 80

Overige abonnementen: € 10

Sporten: € 50

Huisdieren: € 700 (paard)

Uitstapjes: € 100

Vakantie: € 10.000 per jaar

Goede doelen: € 100 per jaar

Uiteten: € 100

Eten bestellen: € 100

Kapper: € 50 Spaarbedrag per maand: tussen de € 500 en € 1000

Saldo spaarrekening: € 20.000

Ben je blij met je salaris?

“Ja, als secretaresse verdien ik bij mijn huidige werkgever erg goed. Zo goed dat ik soms het gevoel heb dat ik in een gouden kooi zit. Ik weet dat als ik dit werk ergens anders ga doen, ik een stuk minder zal verdienen. Gelukkig heb ik het nu erg naar mijn zin.”

Heb je weleens zorgen gehad om geld?

“Ja, ik ben drie keer achter elkaar mijn baan verloren wegens reorganisatie en ook mijn man is zijn baan weleens kwijtgeraakt. In die periodes konden we de eindjes maar net aan elkaar knopen. Daarnaast ben ik opgegroeid in een gezin met veel kinderen, waardoor we het thuis ook niet breed hadden. Daarom ben ik zo blij met hoe het nu gaat.”

Hoe verdeel je de financiën met je partner?

“We storten allebei iedere maand € 1300 op onze gezamenlijke rekening. Daar betalen we de vaste lasten van. Mijn partner houdt hierdoor meer geld voor zichzelf over, maar hij werkt dan ook 40 uur en ik 28 uur per week. En als we bijvoorbeeld uiteten gaan dan betaalt hij het meestal.”

Ben je bezig met zuinig leven?

“Nee, helemaal niet. Ik vond het invullen van de vragenlijst dan ook erg confronterend. Ik probeer iedere maand te sparen, maar de rest gaat altijd op. Ik vraag me soms echt af waar het blijft. Daarom wil ik dat wat beter gaan bijhouden. Volgens mij kan ik maandelijks veel meer overhouden.”

Je paard vormt met € 700 per maand een grote kostenpost, is die belangrijk voor je?

“Ja, zeker. Als ik mijn baan zou kwijt raken, zou ik liever elke dag droog brood eten dan dat ik mijn paard wegdoe. Wel heb ik er bewust voor gekozen om mijn paard niet te verzekeren. Dat kost toch al gauw € 100 per maand. Mocht er toch wat gebeuren, dan kunnen we dat van onze spaarrekening betalen.”

Een ander opvallend punt op je lijst is vakanties. Hier besteed je €10.000 per jaar aan.

“Dit jaar is dat zelfs nog wel meer. We vinden vakanties erg belangrijk. Meestal maken we één keer per jaar een verre rondreis. Daarnaast gaan we twee of drie keer per jaar korter weg. Bijvoorbeeld een weekendje in een hotel of een midweek in een bungalowpark. Eenmaal ter plekke gaan we qua uitgaves ook los. Op vakantie is al helemaal geen plek voor zuinigheid. En we zijn gebonden aan de schoolvakanties omdat mijn dochter leerplichtig is, dat is natuurlijk ook duurder. Toch zou ik niet op onze vakanties willen besparen. Mijn collega's geven weleens tips hoe we onze reizen goedkoper kunnen maken, bijvoorbeeld door alles los te boeken, maar daar luister ik niet naar. We gaan liever voor het gemak.”

Houd je bij het boodschappen doen rekening met de prijzen?

“Nee, ik zou niet weten wat een pak melk kost. We besteden best wat geld aan eten. Ook aan uiteten gaan en eten bestellen. Daarnaast hebben we een abonnement op een maaltijdbox. Ook dat is gemak en vind ik prettig, daar wil ik niet op besparen.”

Je betaalt € 500 per maand aan je auto, inclusief benzine. Heb je last van de stijgende benzineprijzen?

“Ja, absoluut. Ik ben veel onderweg en maak zo € 100 aan benzine op in vijf dagen tijd. Daarom probeer ik steeds vaker het openbaar vervoer te pakken.”

Heb je op dit moment grote spaardoelen?

“We zouden wel wat meer willen aflossen van de hypotheek. Aan het einde van het jaar tussen de € 5000 en de € 10.000 extra aflossen zou ik mooi vinden, en dat wil ik de komende jaren vaker doen. Ook wil ik onze buffer van € 20.000 vergroten. Stel dat ik mijn auto in de prak rijd, dan is het toch fijn als ik de mogelijkheid heb om een nieuwe te kopen. Ik zou me heel onprettig voelen als er minder dan € 10.000 op mijn spaarrekening zou staan.”

Wil jij ook meedoen aan De portemonnee van?

Laat hieronder je naam en je contactgegevens achter, dan nemen we contact met je op. Uiteraard kan het anoniem.