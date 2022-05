De portemonnee van Soraya (34): “Ik heb al ruim € 2000 gespaard voor mijn droombruiloft”

De portemonnee van...

Naam: Soraya

Leeftijd: 34

Woonplaats: Den Haag

Beroep: consultant communicatie en werk-privé-balanscoach

Aantal werkuren per week: 32-42 uur

Salaris (netto): € 2709

Relatiestatus: vrijgezel Uitgaven per maand Hypotheek: € 1200

VVE: € 100 Gas, water, licht: € 170

Gemeentelijke belastingen: ik betaal het jaarlijkse bedrag van € 664 in een keer

Verzekeringen: € 40

Boodschappen: € 120

Kleding: € 141

Auto inclusief benzine of openbaar vervoer: € 10 - € 40

Telefoon: € 35 (zakelijke rekening)

Internet en tv: € 60

Overige abonnementen: € 15

Uitstapjes: € 40

Vakantie: € 500

Goede doelen: € 0 - € 40

Beleggen: € 200



Spaarbedrag per maand: € 623

Saldo op spaarrekening: > € 10.000

Als je de lijst zo ziet, ben je dan tevreden?

“Ja, absoluut. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik heel bewust met mijn geld omga. Toen ik begon met ondernemen, ruim twee jaar geleden, heb ik voor mezelf bepaald wat ik wilde verdienen zodat ik geen geldstress zou hebben. Ik zit niet op de centen, maar zorg wel dat ik zo min mogelijk impulsaankopen doe en houd mijn financiën overzichtelijk. Toen ik deze lijst invulde, kwam ik dan ook geen verrassingen tegen.”

Je besteedt € 500 per maand aan vakanties. Hoe vaak ga je?

“Ik ga 8 tot 10 keer per jaar naar Griekenland. Soms maar 5 dagen, maar vaak ook langer. Dat doe ik al zeven jaar. Ik richt mijn inkomen ‘vacation first’ in, dus ik zorg ervoor dat ik elke maand € 500 opzij kan zetten om op vakantie te gaan. Ik werk heel hard en intensief, en heb het daarom nodig om regelmatig te ontkoppelen. Een aantal weken achter elkaar keihard knallen en daarna vakantie nemen, werkt voor mij. Mijn hele bedrijf is gebouwd rondom dit systeem.”

Zijn er dingen die je doet om geld te besparen?

“Bij het boodschappen doen, let ik wel op aanbiedingen. Ook koop ik geen eenpersoonsmaaltijden, hoewel ik wel alleen ben. Liever koop ik grotere porties en doe ik daar langer mee, dat is ook goedkoper. Daarnaast koop ik bijna geen kleding. In 2020 ben ik die challenge met mezelf aangegaan. Ik heb namelijk hartstikke veel kleding en wel 90 paar schoenen en wilde weten of het met zou lukken om niks meer te kopen. Dat heb ik twee jaar volgehouden en nog steeds koop ik weinig. Ik kijk nu veel bewuster naar kleding, je kunt écht leven met minder.”

Merk je weleens dat er financiële nadelen zitten aan vrijgezel zijn?

“Op reis betaal ik in mijn eentje meer voor een hotelkamer dan ik zou doen als ik samen met iemand was. Toch ben ik daar niet zoveel mee bezig. Soms hoor ik weleens stelletjes klagen over de inflatie, terwijl zij al het geluk hebben dat ze met z’n tweeën zijn. In mijn eentje zorg ik er ook voor dat ik het allemaal red. Een huis kopen is als vrijgezelle ondernemer natuurlijk ook erg lastig. Gelukkig kocht ik mijn huis toen ik nog in loondienst was. Toen ik laatst informeerde of ik mijn hypotheek kon verhogen voor een verbouwing, kreeg ik te horen dat ze mijn huidige hypotheek niet eens meer aan me zouden verstrekken omdat ik geen arbeidscontract meer heb. Terwijl ik die hypotheek nu juist makkelijker kan betalen. Maar dat is een nadeel van ondernemer zijn, niet van vrijgezel zijn.”

Bouw je nu pensioen op?

“Eigenlijk zou ik wel wat meer bezig moeten zijn met mijn pensioen, vind ik. Ik denk namelijk dat ik nog lang ondernemer zal blijven, en wil later niet met de gebakken peren komen te zitten. Momenteel heb ik er een spaarpotje voor, waar maandelijks € 100 in gaat. Daarnaast ben ik bezig met beleggen. Op Instagram zag ik op een gegeven moment dat bijna iedereen van mijn generatie bezig is met beleggen. Door die hype ben ik ook aangestoken. Ik heb een cursus beleggen gevolgd, maar vond het toch erg spannend. Ik ben namelijk heel risicomijdend opgevoed, als het op geld aankomt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het best op safe speel. Maandelijks besteed ik een vast bedrag aan aandelen en zo wil ik dat de komende 10 à 15 jaar doen. Daarna kies ik of ik mijn aandelen verkoop of dat ik het geld ergens anders in beleg.”

Heb je verder nog spaardoelen?

“Ja, ik heb maar liefst 18 spaarpotjes. Bijvoorbeeld eentje voor nieuwe kozijnen en meubels, maar ook eentje voor vaste lasten. Ik wil hier altijd minimaal 6 keer mijn maandsalaris à € 2700 in hebben als buffer. En o ja, ik heb ook een spaarpotje voor mijn bruiloft. Ik ben nu nog vrijgezel, maar mocht ik mr. right tegenkomen, dan ben ik voorbereid. Ik wil graag een droombruiloft met alles erop en eraan, en zou het jammer vinden als ik moest downsizen door gebrek aan geld. Er zit al € 2109 in het bruiloft-potje, een magisch getal voor mij, want ik ben op 21 september jarig.”

