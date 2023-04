De portemonnee van Tamara (36): “Nu er geen geld binnenkomt, denk ik soms: wat heb ik gedaan?”

De portemonnee van...

Naam: Tamara

Leeftijd: 36 jaar

Woonplaats: Zwolle

Beroep: was manager bij een NGO, momenteel werkzoekende

Aantal werkuren per week: 0

Salaris (netto): € 0

Uitgaven per maand Huur en hypotheek: € 1155

Gas, water, licht: € 11

Gemeentelijke belastingen: € 55

Verzekeringen: € 154

Boodschappen: € 225

Kleding: € 30

Openbaar vervoer: € 50

Telefoon: € 20

Internet en tv: € 43

Overige abonnementen: € 18

Sporten: € 24

Huisdieren: € 50

Vakantie: € 50

Overige uitgaven: € 100 (drankjes, lunchen in de stad, cadeaus) Totaal uitgaven: €1935 Spaarbedrag per maand: € -1935

Spaarsaldo: € 38.614

Je hebt op dit moment geen baan. Hoe komt dat?

“Ik was manager bij een hulporganisatie, een heel stressvolle baan waarin ik al een tijd geen uitdaging meer vond. Ik nam ontslag terwijl ik nog geen nieuwe baan had, omdat ik tijd wilde om na te denken over de volgende stap in mijn carrière. Sinds twee maanden ben ik aan het solliciteren, maar het is tot nu toe niet gelukt om een baan te vinden. Soms grijpt het me aan dat er nu geen geld binnenkomt. ‘Wat heb ik gedaan’, denk ik dan. Toch sta ik achter mijn beslissing. Ik heb genoeg spaargeld om het een tijdje uit te zingen en ik vind echt wel weer wat. Bovendien: als ik daar was blijven werken had ik nu waarschijnlijk ook thuisgezeten, met een burn-out.”

Ben je tevreden met je vaste lasten?

“Mijn huur is vrij hoog, maar het is wel het beste dat ik in mijn situatie kan vinden. Ik sta niet lang genoeg op de wachtlijst voor sociale huur en ook toen ik nog werkte kon ik als alleenstaande geen huis kopen. Mijn appartement is gelukkig gloednieuw, vlakbij het centrum en heeft een warmtepomp en zonnepanelen. Ik lever meer stroom dan ik verbruik, waardoor ik ieder jaar een paar honderd euro terugkrijg van mijn energieleverancier.”

Wat zijn de financiële nadelen van alleen wonen?

“Alles is duurder in je eentje. Afvalheffing bijvoorbeeld. Ik betaal 233 euro per jaar, terwijl een gezin 250 euro betaalt. Ik begrijp wel dat het afval per huishouden wordt opgehaald, maar het verschil in kosten is wel erg klein zo.”

Boodschappen zijn erg duur geworden. Hoe bespaar jij in de supermarkt?

“Ik kook twee keer per week voor meerdere dagen, dat bespaart veel geld. Dat ik daardoor een paar dagen achter elkaar hetzelfde eet, vind ik niet erg. Bovendien scheelt het tijd. In de supermarkt let ik altijd op aanbiedingen, maar zo strikt als vroeger ben ik niet meer. Toen pakte ik echt alles van de onderste plank, tegenwoordig koop ik a-merk biertjes en haal ik mijn brood bij de bakker. Dat verschil in kwaliteit vind ik het geld echt waard.”

Je zet iedere maand 50 euro opzij voor reizen. Hoe zien die vakanties eruit?

“Ik maak gemiddeld één vliegreis per jaar, maar dan wel zo goedkoop mogelijk. Ik ga buiten het hoogseizoen op vakantie en vind het geen probleem om op ongunstige tijden te vliegen. In het land van bestemming reis ik met het openbaar vervoer en verblijf ik meestal in hostels. Dat is gezellig als je alleen reist en een stuk goedkoper dan een hotel.”

Geef je graag geld uit aan kleding?

“Ik ga twee keer per jaar naar een kledingwinkel en koop alleen iets als ik het echt nodig heb. Zo kocht ik laatst bijvoorbeeld een nieuw colbertje omdat ik nu veel sollicitatiegesprekken heb. Het liefst koop ik niks, ik ben niet geïnteresseerd in mode.”

Ben jij een spaarder of een spender?

“Een spaarder. Ik ben jong uit huis gegaan en moest alles zelf betalen. Daardoor had ik het niet breed en moest altijd voorzichtig doen met mijn geld. Dat zit er nog steeds in. Elke week vul ik in een excel-bestand mijn inkomsten en uitgaves in. Hierdoor weet ik precies waaraan ik mijn geld uitgeef en hoeveel ik nog te besteden heb. Dat vind ik oprecht leuk om te doen.”

Van welke uitgaven word je gelukkig?

“Ik trakteer mezelf af en toe op een boek, daar word ik zo blij van! Lekker neuzen in de boekwinkel en dan thuis op de bank aan een nieuw verhaal beginnen. Verder vind ik het gezellig om af en toe met vrienden een drankje te doen of te gaan lunchen in de stad. Doordat ik dat niet te vaak doe, blijft het speciaal en geniet ik er extra van.”