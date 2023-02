De portemonnee van Tirza (54): “Een vriendin noemde mij krenterig omdat ik een Tikkie van € 2 stuurde. Betaal dan zélf”

De portemonnee van...

Naam: Tirza

Leeftijd: 54 jaar

Woonplaats: Gorinchem

Beroep: magazijnmedewerker

Aantal werkuren per week: 36 uur

Salaris (netto): € 1789



Woont samen met: partner Gerard

Beroep partner: conciërge

Salaris (netto) partner: € 2360 Uitgaven per maand Hypotheek: € 550

Gas, water, licht: € 320

Gemeentelijke belastingen: € 113

Verzekeringen: € 224

Boodschappen: € 300

Kleding: € 40

Auto en openbaar vervoer: € 150

Telefoon: € 18,50

Internet en tv: € 65

Overige abonnementen: € 23

Huisdieren: € 15

Uitstapjes: € 80

Vakantie: € 100

Goede doelen: € 5

Hobby’s: € 20



Spaarbedrag per maand: € 200

Spaarsaldo: € 12.000

Ben je tevreden met je salaris?

“Nee, ik vind het weinig. Ik weet van de meeste collega’s wat ze verdienen, en dat zijn vergelijkbare bedragen. Jongere mensen verdienen vaak nog minder, voor hen is het net iets meer dan een uitkering. Ik snap het echt als je in dat geval toch liever een uitkering hebt, want dit werk is zwaar. Ook voor mij wordt het fysiek steeds zwaarder, ik heb regelmatig rugklachten. Gelukkig word ik hierin geholpen door een bedrijfsarts. Waarom ik dit werk graag doe? Omdat ik iedere dag met jonge, energieke mensen werk. Ik doe het voor die gezelligheid.”

Heb je nooit ander werk willen zoeken?

“Jawel, dat heb ik ook wel geprobeerd, maar ik heb een enorm gat op mijn cv. Dat komt omdat ik gestopt ben met werken nadat mijn oudste zoon geboren werd. Ik ben pas weer gaan werken toen mijn beide zoons op de middelbare school zaten. Voor ik kinderen kreeg, werkte ik als winkelmedewerker, receptionist en ook in de bejaardenzorg. Je zou denken dat ik hierdoor genoeg kans maak om aan de bak te komen binnen een van die werkvelden, maar omdat ik er twaalf jaar uit ben geweest valt dat tegen. Ze hebben liever iemand met recentere ervaring.”

Raakt de inflatie jou?

“Ja, absoluut. We bestellen onze boodschappen vaak via een app. Onlangs hebben we in die app gekeken hoeveel we een jaar geleden voor bepaalde producten betaalden in vergelijking met nu. Daar schrokken we enorm van, wat een verschil! Ook onze gasrekening is flink omhoog gegaan. We wonen in een oud huis en zijn twee maanden geleden aan de slag gegaan met isolatiematerialen. Helaas scheelt dat maar weinig. Wij moeten dus best op de centen letten deze winter, maar eigenlijk doen we dat al jaren.”

Bezuinig je ook op de feestdagen?

“Ja, we doen dit jaar iets minder gek met cadeaus. Als onze zoons vroeger een nieuwe telefoon wilden of een dure fiets, dan streken we tijdens de feestdagen nog weleens met de hand over het hart. Dit jaar moesten ze het met een paar kleinigheidjes doen. Ze hebben allebei een prima betaalde baan, dus ze hebben het goed, hoor. Ze zijn op een leeftijd waarop ze hun hand niet meer hoeven ophouden. En ik vind ook dat kerst gaat om de gezelligheid en om het samenzijn, niet om dure cadeaus.”

Stuur je snel een Tikkie?

“Ja, ik stuur regelmatig Tikkies. Een vriendin noemde mij een keer krenterig omdat ik een Tikkie van € 2 naar haar stuurde. Dat begrijp ik niet. Als je iemand niet wil terug betalen, moet je diegene ook de koffie niet laten voorschieten. Haal dan zelf € 2 uit je portemonnee. Of ik mezelf krenterig vind? Nee, ik noem het liever verstandig. Ik geef niet zomaar geld uit en denk over elke euro na. Dus zuinig misschien wel, maar krenterig niet.”

Vind je het belangrijk om open te zijn over geld?

“Ja, dat vind ik wel. Vroeger mocht ik er thuis niets over vragen van mijn ouders. Daardoor had ik geen idee hoeveel mijn vader verdiende. ‘Dat is te duur’, werd er weleens gezegd, maar hóe duur dan en hoeveel geld we hadden, dat mocht ik niet vragen. Dat hebben wij bij onze zoons anders gedaan. Ook op mijn werk mag iedereen van mij weten wat ik verdien. Ik zou het namelijk ook willen weten als een mannelijke collega meer verdient dan ik. We doen allemaal hetzelfde, fysiek zware werk en ik doe niet onder voor de mannen. Daarom vind ik dat we hetzelfde salaris moeten krijgen. Voor zover ik weet is dat gelukkig ook zo.”

Hoe belangrijk is sparen voor jou?

“Dat vind ik best belangrijk, het geeft namelijk een stukje zekerheid. Wij maken al jaren iedere maand € 200 naar de spaarrekening over. Of we spaardoelen hebben? Er zijn altijd wensen. Een nieuwe keuken, een nieuwe auto: dat zouden we beide graag willen. Ik vind het vooral belangrijk om wat geld te hebben voor onvoorziene kosten. Zo wisten we een jaar geleden niet dat de gasprijs omhoog zou gaan en dat ons huis extra geïsoleerd zou moeten worden. Het is fijn om daar geld voor achter de hand te hebben, zodat je niet letterlijk en figuurlijk in de kou komt te staan. Natuurlijk zouden we hartstikke leuke dingen van die € 200 per maand kunnen doen, maar ik mis het niet.”

Van welke uitgaven word je het gelukkigst?

“Mijn man en ik hebben allebei hobby’s. Hij is van de modeltreinen, ik meer van het knutselen, zoals diamond painting. Daar mogen we allebei af en toe wat geld aan uitgeven. Daarnaast verwennen we onze hond graag met lekkernijen of een nieuw speeltje. Op vakantie gaan doen we ook graag, maar dat zijn geen dure reizen. We gaan het liefst naar een camping op Texel of Terschelling.”

