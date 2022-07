De portemonnee van verpleegkundige Ineke (62): “Toen mijn partner overleed, moest ik extra werken om rond te komen”

De portemonnee van...

Naam: Ineke

Leeftijd: 62 jaar

Woonplaats: Hilversum

Beroep: verpleegkundige

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2396,09

Overige inkomsten: € 164,99 (nabestaandenpensioen)

Relatie: latrelatie, niet samenwonend Uitgaven per maand Huur: € 663,99

Gas, water, licht: € 90

Gemeentelijke belastingen: € 49,66

Verzekeringen: € 167,91

Boodschappen: € 100

Kleding: € 50

Auto (inclusief benzine): € 109,93

Telefoon: € 15

Internet en tv: € 75

Overige abonnementen: € 61,06 (o.a. Libelle, Nursing en Postcode Loterij)

Sporten: € 51

Uitstapjes: € 50

Vakantie: € 50

Goede doelen: € 45 (o.a. KNGF Geleidehonden en Natuurmonumenten) Spaarbedrag per maand: tussen de € 200 en € 500

Saldo op spaarrekening: € 8000

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja. Ik ben alleenstaand en kan er goed van rondkomen. Wel kan ik me voorstellen dat het aan de lage kant is voor mensen die er een gezin van moeten onderhouden. Ik vind dat verpleegkundigen in het ziekenhuis sowieso meer mogen verdienen, als je kijkt naar de grote verantwoordelijkheid die ze hebben. Zeker in de coronatijd was die verantwoordelijkheid enorm.”

Werk je zelf niet in het ziekenhuis?

“Nee, ik werk op een revalidatieafdeling. In de eerste golf zijn wij wel een coronakliniek geweest. We hebben vooral oudere mensen uit de wijk opgevangen. In het begin was dat best pittig. Er was namelijk nog veel onbekend over het virus. We droegen beschermende pakken, maar toch was het angstig. Wat kon er gebeuren als we alsnog besmet raakten? We wisten het niet. Gelukkig is er met ons niks geks gebeurd, maar we hebben in die tijd wel veel nare dingen meegemaakt met coronapatiënten.”

Hoe lang werk je al in de zorg?

“Eigenlijk al sinds mijn achttiende, maar ik ben er wel een tijd uit geweest. Toen mijn kinderen geboren werden heb ik ervoor gekozen om fulltime thuis te zijn. Dat kon, omdat mijn man genoeg verdiende. Pas toen de basisschooltijd erop zat, ben ik weer gaan werken.”

Je ontvangt een nabestaandenpensioen. Is je partner overleden?

“Ja, elf jaar geleden. Maar omdat hij al eerder getrouwd was en tijdens ons huwelijk grotendeels zzp’er was, heb ik maar een heel klein nabestaandenpensioen.”

Was het na zijn overlijden lastig om het financieel alleen te redden?

“Ja, dat was moeilijk. Mijn kinderen woonden toen namelijk nog thuis. De een was nog geen 20 en de ander was net 20. Ze studeerden en hadden nog geen eigen inkomen. Ik ben toen gelijk meer gaan werken, 36 uur. Ik was nog geen verpleegkundige op dat moment en verdiende wat minder dan nu. Het was lastig, veel moeten werken, terwijl je aan het rouwen bent. Ik heb er weleens wakker van gelegen. Maar gelukkig heb ik lieve familie en vrienden die me geholpen hebben. Toen mijn kinderen werk kregen, gingen ze hun steentje bijdragen en werd het makkelijker voor mij.”

Overleed je partner onverwachts?

“Nee, hij had slokdarmkanker. Hoewel het vrij snel is gegaan. Er zaten 14 maanden tussen de diagnose en het moment van overlijden. In die periode voor zijn overlijden had ik ook een tijdje twee banen. Hij was namelijk zzp’er en kon niet meer werken, dus hij had geen inkomen. Dat was lastig, want je wilt in zo’n moeilijke periode gewoon zo veel mogelijk thuis zijn bij je man en kinderen. Maar de rekeningen moeten ook betaald worden.”

Je huurt nu een woning, zou je in de toekomst nog een huis willen kopen?

“Nee hoor, ik ben 62 jaar, ik krijg geen hypotheek meer. Ik kom alleen nog aan een koopwoning als ik de loterij win. Maar ik woon hier heerlijk, al bijna 27 jaar. Leuke buren, fijn buurtje en ik heb geen heel hoge huur. Laat mij hier nog maar even zitten.”

Per maand besteed je € 100 aan boodschappen, best weinig. Hoe doe je dat?

“Ik heb een latrelatie en eet veel bij hem. Sowieso om het weekend, maar doordeweeks ook vaak. Omdat ik nog werk en hij al met pensioen is, eet ik stiekem vaker bij hem dan hij bij mij. Daarnaast ben ik niet zo’n grote eter en let ik goed op wat in de aanbieding is.”

Ook de kosten voor je auto zijn, ook gezien de stijgende benzineprijzen, niet heel hoog.

“Ik heb een e-bike via mijn werk gekregen. Als het droog weer is, ga ik altijd op de fiets. Dat doe ik zeker om benzine te besparen. De auto zie ik als luxe. Familiebezoeken of weekendjes weg doe ik wel met de auto, maar ik pak zo veel mogelijk de fiets.”

Hoe zien jouw vakanties eruit?

“Mijn vriend en ik zijn net vier weken naar Canada geweest. We zijn door het land getrokken met een camper. Die reis zouden we eigenlijk in 2020 maken, maar is door corona twee keer uitgesteld. We hadden er flink voor gespaard en het was ook echt een droomreis. In de herfstvakantie gaan we nog een weekje naar Portugal, naar het huis van een vriend, dus dan betalen we alleen de vliegtickets. Verder zijn we gek op Oostenrijk, Duitsland, maar ook zeker op Nederland.”

Hoe kijk je tegen je pensioen aan?

“Ik heb een pensioengat van 14 jaar. Samen met mijn AOW zal ik er wel iets op achteruitgaan. Toch ben ik er niet bang voor. Als ik gezond blijf, vind ik het namelijk ook niet erg om nog een paar uur in de week te blijven werken. Bijvoorbeeld door zorg te verlenen bij mensen thuis. Ouderen helpen met boodschappen doen of met aankleden: dat zie ik wel zitten. Verder zie ik het wel, ik leef met de dag. Dat heb ik geleerd van het overlijden van mijn man. Je kunt wel sparen voor je toekomst, maar misschien ben je er dan niet meer. Qua reizen hebben mijn vriend en ik nog wel een droom: vier weken naar Scandinavië. En dan ook met de camper rondtrekken, net als we in Canada hebben gedaan. Mijn vriend werkt zoals ik al zei niet meer, hij is met vervroegd pensioen gegaan, maar ik denk dat het er pas van komt als ik ook met pensioen ben.”

Je bent lid van de loterij. Wat zou je doen als je wint?

“Ligt eraan hoeveel ik win. Misschien koop ik het huis waar ik nu in woon wel. En dan ga ik minder werken en meer reizen. Ook geef ik graag geld uit aan mijn kinderen en kleindochter. Ik ben een verwen-oma. Het is niet mijn biologische kleindochter, maar de kleindochter van mijn vriend, maar ik zie mezelf gewoon als oma. Het is echt een cadeautje, zo’n kleinkind, ik geniet er ontzettend van.”

