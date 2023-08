De portemonnee van Willeke (39): “Vorig jaar verdiende ik € 2500 bij met online enquêtes invullen”

De portemonnee van...

Naam: Willeke

Leeftijd: 39 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Woont samen met: partner en tweeling (4)

Beroep: office manager

Aantal werkuren per week: 32

Salaris (netto): € 2400

Beroep partner: werkzoekend

Salaris partner (netto): € 0

Overige inkomsten: € 100 (betaalde enquêtes), € 55 (mentorschap), € 25 (rente), € 200 (kindgebonden budget) Uitgaven per maand Huur (incl. servicekosten): € 780

Gas, water, licht: € 56

Gemeentelijke belastingen: € 38

Verzekeringen: € 375

Boodschappen: € 85

Kleding: € 40

OV en auto: € 122

Telefoon: € 60

Internet en tv: € 39

Abonnementen: € 11 (Netflix)

Uitstapjes: € 30

Vakantie: € 0

Goede doelen: € 15

Overige uitgaven: € 460 (sigaretten partner, kinderopvang (netto), cadeautjes, etc.)

Aflossing schuld: € 226 (studieschuld) Totaal uitgaven: € 2337 Spaarbedrag per maand: € 440 (zet € 200 opzij voor evt. terugbetalen KGB)

Spaarsaldo: € 8500

Beleggingsrekeningen: € 16.000

Schulden: € 10.000 (studieschuld)

Jullie huur is relatief laag voor Amsterdamse begrippen. In wat voor huis wonen jullie?

“We wonen al dertien jaar in een driekamerappartement. Het is sociale huur en daarom is de prijs relatief laag. Daar ben ik blij om, maar tegelijkertijd zitten we vast. Ik zou graag een huis met een tuintje willen, in een betere wijk dan waar we nu wonen. Maar een hypotheek kunnen we niet krijgen, huren in de vrije sector is onbetaalbaar en andere sociale huurwoningen zijn kleiner dan deze.”

Je partner heeft momenteel geen baan. Hoe komt dat?

“Naast mijn werk als office manager runden we samen een taartenwinkel. Hij bakte, ik decoreerde. Maar toen werd ik zwanger van een tweeling en was ik bang dat ik door complicaties lang niet zou kunnen werken en we de huur van het pand niet meer konden betalen. Mijn vriend wilde doorbakken vanuit huis, maar toen kwam corona en viel dat plan in het water. Sindsdien is hij thuis bij de kinderen. Dat was ook hard nodig, want we hadden twee huilbaby’s. Hij is nu aan het nadenken over wat hij wil gaan doen. Gelukkig kunnen we onze vaste lasten ook van mijn salaris betalen.”

Je geeft 85 euro per week uit aan boodschappen. Hoe hou je de kosten laag?

“Ik hou de aanbiedingen in de gaten en als ik van mijn werk naar huis fiets, stop ik bij meerdere winkels. Zo bespaar ik iedere dag wel vijftig cent of een euro, daarvan kunnen we in het weekend een ijsje kopen met de kinderen. Het kost me misschien een kwartier extra per dag, maar dat vind ik niet erg. Tijd kun je maken, maar geld kun je maar één keer uitgeven. Verder haal ik regelmatig een pakket op via To good to go (overtollig voedsel van winkels of restaurants dat wordt gedoneerd omdat het anders over de houdbaarheidsdatum heen gaat, red.).”

Je partner geeft 200 euro per maand uit aan roken. Wat vind je daarvan?

“Ik rook zelf niet en vind het zonde van het geld en zijn gezondheid, maar het is tegelijkertijd ook meteen het enige dat hij aan zichzelf uitgeeft. Natuurlijk heb ik liever dat hij het uitgeeft aan een leuke hobby, maar ik ga hem niet pushen. Je kunt alleen stoppen met een verslaving als je het zelf echt wilt.”

Je verdient bij met het invullen van enquêtes. Hoe werkt dat?

“Er zijn allerlei platformen waarop je betaald enquêtes kunt invullen. Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld over chips, een nieuwe modecollectie of energiecontracten. Ze vragen of het product je aanspreekt, je het al eens geprobeerd hebt en of je het zou aanschaffen. Voor het invullen van zo’n enquête krijg je gemiddeld vijftig cent en je verdient extra als je vrienden uitnodigt om mee te doen. Het lijkt weinig, maar het loopt zo op tot honderd euro per maand. Vorig jaar heb ik er 2500 euro mee verdiend.”

Aan kleding geef je weinig uit. Is dat een bewuste keuze?

“Ik heb hele lieve schoonouders, die dolblij zijn met hun eerste kleinkinderen. Als ze daar gelogeerd hebben, komen ze altijd in een nieuwe outfit terug. Ik heb zelf al tijden niets gekocht omdat ik veel kleren van mijn moeder in mijn kast heb hangen. Een paar jaar geleden is ze overleden en ze had een garderobe waar je u tegen zegt. Sowieso had ze ongelooflijk veel spullen, want ze was een hoarder. Ze had zes koffiezetapparaten, vierhonderd bloempotten: de spullen stonden letterlijk opgestapeld tot aan het plafond.”

Wat heb je met haar spullen gedaan toen ze overleed?

“Mijn broers en zussen wilden het wegdoen, maar ik vond het zonde om de spulletjes die ze al die jaren met zoveel passie had verzameld zomaar in de container te gooien. Vanuit mijn eigen huis heb ik alles verkocht via Marktplaats, er stonden wel tweehonderd advertenties open. Soms kwamen er twintig mensen op een dag langs. Mijn vriend vond het soms vermoeiend dat ik zelfs dingen verkocht voor anderhalve euro, maar uiteindelijk heeft het ons tienduizend euro opgeleverd. Dat was een mooi extraatje naast de erfenis.”

Wat heb je met de erfenis gedaan?

“Ik heb ongeveer dertigduizend euro geërfd en dat heb ik grotendeels op beleggingsrekeningen gezet en in crypto geïnvesteerd. Ik weet er niet heel veel vanaf, maar wat ik wel weet is dat je geld op de bank niet meer waard wordt. Toen ik een paar jaar geleden instapte, heb ik flink verloren. Maar beleggen is iets voor de lange termijn, dus ik laat het staan en wacht rustig af. Hopelijk gaat het ons helpen om in de toekomst een huis te kunnen kopen.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

“Kleine beetjes maken een hoop. We hebben een modaal inkomen, maar kunnen toch goed rondkomen omdat ik op de kleintjes let. Spaar koopzegels, raap een blikje op dat op straat ligt, let op aanbiedingen en laat het licht niet branden als dat niet nodig is. Ik leef zuinig, maar het moet wel leefbaar zijn. Als ik uit eten ga met een vriendin, let ik niet op de prijs. Dat kan ik doen omdat ik de rest van de week goed oplet.”

Om privacyredenen zijn de namen in dit interview gefingeerd.