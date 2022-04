De portemonnee van Yasmine (33): “Als freelance journalist verdien ik gemiddeld € 4300 per maand”

De portemonnee van...

Naam: Yasmine

Leeftijd: 33

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Freelance journalist

Aantal werkuren per week: 40+

Salaris (netto): gemiddeld € 4300 per maand (maakt hiervan gemiddeld € 2400 naar zichzelf over)

Salaris (netto) partner: € 2500 per maand Uitgaven per maand Huur en hypotheek: dubbele lasten wegens aanschaf nieuwbouwwoning: € 835 (huur) en € 1272 (hypotheek) maakt € 1053 per persoon

Gas, water, licht: € 200

Gemeentelijke belastingen: € 220 per persoon per jaar

Verzekeringen: € 25 per maand voor inboedel, aansprakelijkheid, reisverzekering en overlijdensrisicoverzekering, € 1208 per jaar voor zorgverzekering

Boodschappen: € 300

Kleding: € 50

Openbaar vervoer: € 20

Telefoon: € 25

Internet en tv: € 15

Overige abonnementen: € 10

Sporten: € 100

Huisdieren: € 15 (kat)

Uitstapjes: € 200

Vakantie: € 250

Overige uitgaven: € 40 à € 50 per maand aan Uber Eats

Spaarbedrag per maand: tussen de € 500 en € 900

Praat je makkelijk over geld?

“Steeds makkelijker. Ik vind het belangrijk om daar open over te zijn. Als journalist schrijf ik stukken over de loonkloof en salarisonderhandelingen. Ik ontdekte dat niet alleen vrouwen vaak minder verdienen dan mannen, maar dat ook vrouwen met dezelfde functie vaak niet hetzelfde verdienen. De enige manier om te zorgen dat iedereen een eerlijke beloning krijgt, is door over geld te praten.”

Ben je blij met je salaris?

“Ik verdien gemiddeld € 4300 netto per maand en daarvan maak ik standaard € 2400 naar mezelf over. Daar ben ik blij mee. Hiervoor werkte ik in loondienst en verdiende ik een stuk minder. Toen ik begon kreeg ik zo’n € 1600 netto en vlak voordat ik stopte was dat zo’n € 1900. Ik ging niet freelancen met het idee dat ik er rijk van zou worden. Je hoort juist altijd dat freelance-tarieven heel laag zijn. Daarom wilde ik in eerste instantie geen freelancer worden, ik wilde een andere baan in loondienst. Toen ik het bij twee sollicitaties nét niet werd en ik toch echt mijn baan wilde opzeggen, besloot ik toch voor het freelancen te gaan. Alsnog maakte ik me zorgen. Wat als ik geen klussen kon vinden? Of wat als ik te weinig zou verdienen om mijn huur te kunnen betalen? Allerlei doemscenario’s gingen door mijn hoofd. Maar al snel bleek dat ik het freelancen hartstikke leuk vond én dat ik er een stabiel inkomen uit kon halen. Sterker nog: hoeveel ik nu verdien, zou ik in loondienst niet zo snel verdienen.”

Je werkt meer dan 40 uur per week: is geld daarin de belangrijkste motivatie?

“Ik vind het best moeilijk om nee te zeggen tegen opdrachten. Het gevoel dat ik zelf moet zorgen dat ik genoeg verdien per maand, speelt daarin mee. En als je dan een mooi bedrag ziet staan, zeg dan maar eens nee. Daarnaast wil je opdrachtgevers niet teleurstellen. Te vaak nee zeggen voelt als een risico, want straks komt de opdrachtgever niet meer terug. Maar ik heb mezelf dit jaar voorgenomen om echt minder te gaan werken. Vorig jaar werkte ik wel 50 uur per week, dat was echt te veel.”

Bouw je pensioen op?

“Vorig jaar december ben ik daar eindelijk mee begonnen, maar met weinig succes. Ik heb een lijfrenterekening geopend en daar € 4000 op gezet. Toen kwam de oorlog in Oekraïne, met als gevolg dat het juist minder waard is geworden. Dat pensioen is dus nog wel een dingetje.”

Als je naar je inkomsten en uitgaven kijkt, zou je dan iets anders willen doen?

“Ik schrik ervan dat ik € 3000 per jaar uitgeef aan vakanties. Dat vind ik erg veel geld. Toch weet ik niet of ik dat anders zou willen doen, want als ik mijn geld ergens aan moet uitgeven, dan het liefst aan vakanties. Wat ik wél anders zou willen doen, is minder eten bestellen. Er gaat maandelijks veel geld naar Uber Eats, gewoon uit luiheid.”

Hoe verdelen jij en je partner de financiën?

“Voorheen betaalden we ieder de helft, maar we hebben sinds kort de afspraak om alles naar rato te verdelen. Omdat ik meer verdien, moet ik meer betalen. In de praktijk gebeurt dat niet altijd, puur omdat het een makkelijker rekensommetje is om een bedrag door de helft te delen. Dat mag soms wat eerlijker.”

Jullie hebben een nieuwbouwwoning gekocht en betalen nu dubbele lasten. Hebben jullie hiervoor een spaarplan gemaakt?

“Nee, niet echt. Mijn vriend heeft alvast een deel van de erfenis van zijn ouders gekregen voor het huis. Daarnaast hadden we zelf ook nog spaargeld, overgebleven van een reis waar we ooit voor gespaard hadden. Een deel daarvan gaat naar nieuwe meubels. Onze inrichting is nu nog een beetje studentikoos, dus het liefst willen we alles nieuw kopen.”

Je blijft in Amsterdam. Daar zijn de woonlasten prijzig, in vergelijking met de rest van Nederland. Vind je dat elke euro waard?

“Ja, ik woon liever kleiner op een plek waar ik blij ben, dan groot op een plek waar ik me niet thuis voel. Mijn vriend staat er meer voor open om buiten Amsterdam te gaan wonen, maar ik vind het voorlopig geen optie.”

Heb je trucjes om geld te besparen?

“Ik let er eigenlijk alleen op dat ik de verwarming af en toe een graadje omlaag draai. Verder ben ik er niet zo mee bezig. Mijn moeder was vroeger - en nog steeds - heel erg bezig met besparen tijdens het boodschappen doen. Ze kocht niks dat niet in de aanbieding is. Dat vind ik zelf echt vreselijk, zo ben ik niet. Hoewel ik, als ik uiteten ben, wél weer op de prijs let, dus mijn moeder heeft onbewust misschien toch invloed op me gehad.”

Yasmine heeft een handleiding geschreven voor iedereen die wil starten met freelancen, maar niet zo goed durft. Yasmine: “Ik hoor vaak dat mensen onzeker zijn of ze wel genoeg opdrachten gaan vinden en genoeg gaan verdienen als freelancer. Onzekerheid die ik ook heb gevoeld. In mijn handleiding help ik ze bij het vinden van opdrachten en hiermee hoop ik die onzekerheden weg te nemen. Want als mij het lukt, lukt jou het ook.” Is de handleiding van Yasmine precíés wat jij nodig hebt? Je koopt ‘m hier.

