Amber (45): “Tot mijn veertigste zag mijn seksleven er vrij ‘normaal’ uit. Ik had misschien wel een hoger libido dan andere vrouwen, maar ik had altijd lange monogame relaties. Meestal met mannen en ook twee keer met een vrouw. Tegen de tijd dat ik veertig werd, kreeg ik een partner die mij introduceerde in de wereld van seksfeestjes, swingen en clubs. Er ging een wereld voor me open, moet ik zeggen. En toen mijn relatie uitging, voelde ik vooral: nu ga ik eens doen wat ik zelf leuk vind.”

Vooral veel sex

“Dus ja, ik neem het er van. Zoals andere mensen in hun vrije tijd naar de kroeg gaan, zo ga ik naar seksclubs en privéfeestjes. Sex is mijn hobby. Ik krijg er gewoon een kick van. Vooral als ik dan een man of een vrouw tref met wie ik seksuele klik heb. Als het echt een goede klik is, wissel ik wel eens telefoonnummers uit. Dan app ik voor ik naar de club ga even of er nog anderen van plan zijn ook te komen. Ik ga altijd alleen, dus ik vind het wel fijn als er iemand vertrouwds is. Het wereldje is ook niet erg groot, dus ik tref sowieso meestal wel bekenden. Niet dat ik voor de gezelligheid ga hoor. Ik ga puur voor de sex. En ik voel me aangetrokken tot mensen die echt actie zoeken. Je hebt ook mensen die gewoon de hele avond rondhangen en zichzelf opgeilen door naar andere stellen te kijken. Daar ben ik niet zo van. Ik wil het vooral veel doen.”

Groepseks met 30 mannen

“Ik ga naar ‘gewone’ clubavonden, maar ik ga ook graag naar gangbangs. Op zo’n middag of avond heb ik groepseks met zo’n 30 mannen en een enkele vrouw tegelijk. Je hebt dan op een bepaald moment geen idee meer wie nou wat bij wie aan het doen is, dus heel kieskeurig ben ik op dat soort avonden niet. Maar genieten is het wel. Dit soort gangbangs zijn vaak in de middag en wat mij dan opvalt is dat er veel mannen in pak en koffertje naartoe komen. Ik hoor ze dan in de kleedkamer bellen naar hun vrouw om te zeggen dat het ‘iets later wordt’. Daar kan ik echt op afknappen. Sowieso zie je veel trouwringen en dat heeft voor mij wel gebracht dat ik mannen niet echt vertrouw. Er zijn vast ook goeie tussen, maar ik denk dat heel veel mannen vreemdgaan. Ik wil daarom zelf geen relatie meer. In elk geval nu niet.”

Niet verslaafd

“Ik heb wel een paar friends with benefits waar ik op zaterdagavond vaak mee date. Lekker uit eten, hotelletje pakken, dat is ook heel fijn. Al heb ik er niet altijd zin in. Als ik moe ben of ongesteld, plof ik ook gewoon op de bank voor een Netflixavond of ga ik een avondje wijnen met vriendinnen. Het is niet zo dat ik sex nodig heb om me fijn te voelen. Ik vind het leuk om te doen, maar ik ben niet verslaafd. Ik vind het ook prima om een paar weken geen sex te hebben, al moet ik eerlijk zeggen dat dat niet vaak voorkomt. Zeker niet sinds ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt.”

Werk en privé gescheiden

“Sinds een klein jaartje werk ik vier à vijf dagen per week als escort. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik kan niet zeggen dat ik met al mijn klanten een seksuele klik heb, maar met de meeste klanten is het wel fijn. Ik kom vrij makkelijk klaar, dus dat scheelt denk ik ook. Ik hou werk en privé strikt gescheiden. Ik wil niet dat iemand uit de club mij als escort zou boeken. Dus ik vertel daar niet wat voor werk ik doe. Heel soms kan ik na slechte sex in een club wel denken dat ik er beter geld voor had kunnen vragen, maar dat soort gedachten verdring ik meteen weer. Daarbij komt het niet vaak voor dat je in dit wereldje echt slechte sex hebt. Mensen die hier van houden zijn vaak ervaren. Dat merk je wel. Alleen de echte mooiboys vermijd ik meestal, die kunnen nogal op zichzelf gericht zijn.”

Man met grote penis

“Ik wil het liefst een man met een grote penis, maar ik heb gemerkt dat lengte niet altijd wat zegt. Soms kunnen juist die groot geschapen mannen na drie keer stoten al instorten. Als zoiets gebeurt, kan ik gewoon opstappen, dat vind ik zo fijn aan die clubs. Als ik geen zin meer heb of ik vind een man niet aantrekkelijk, dan doe ik het niet. Zo simpel is dat. Tijdens mijn werk heb ik die keuze natuurlijk niet. Dan moet ik die mannen toch geven wat ze willen. Vaak is dat veel kletsen, een luisterend oor bieden en natuurlijk ook sex. Maar dat is vaak een stuk softer dan ik zelf zou willen. In een club doe ik helemaal precies wat ik zelf lekker vind. Die vrijheid is heerlijk. Had ik dat maar eerder ontdekt.”

