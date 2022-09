De slaapkamergeheimen van Anke (51): “Hij had zo’n haast dat we de slaapkamer niet eens haalden”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Anke (51): “Hij had zo’n haast om met me te vrijen dat we de slaapkamer niet eens meer haalden.”

Bianca Looman Getty Images

Anke (51): “Toen mijn man laatst thuiskwam van zijn werk, stond ik in lingerie het eten te koken. Zo leuk. In al die 34 jaar dat we nu bij elkaar zijn, had ik zoiets nooit eerder gedaan. Terwijl hij al vaker gezegd heeft hoe leuk hij zoiets zou vinden. En dat bleek ook wel. Hij had zo’n haast om met me te vrijen dat we de slaapkamer niet eens meer haalden. Zulke dingen houden het leuk en spannend tussen ons. Daar moet je wel je best voor blijven doen, vind ik.

Samen op ontdekkingstocht

We leerden elkaar kennen toen we 18 en 19 waren. We hadden allebei nog nooit seks gehad en moesten samen op onderzoek uit. In het begin vond ik er niet veel aan; die eerste keer heb ik zelfs gezegd dat hij moest stoppen, omdat het pijn deed. Maar ik zette door en begon het leuker te vinden. Ook omdat ik ontdekte wat ik fijn vond en wat niet. Voor hem draait het er steeds meer om mij te plezieren. Als ik het fijn heb, heeft hij het ook fijn, zegt-ie altijd, en dat is volgens mij echt zo.

Twee keer per week

We doen het ongeveer twee keer per week. Soms is het gewoon puur seks met snel even klaarkomen en dan weer verder met de dag. Maar soms nemen we er uitgebreid de tijd voor. ‘Ik wil vandaag de liefde met je bedrijven’, zeg ik dan. Die verdieping was er eerst niet natuurlijk, maar dat groeit met de jaren. En dat geeft weer variatie. Net als open blijven staan voor nieuwe dingen. Dan is er een keer een serie op tv met Bobi Eden waar we zin van krijgen en kijken we daar een poosje naar. Of we krijgen zin om nieuwe speeltjes of lingerie te kopen. Zo houden we het een beetje spannend.

Een pilletje

Sinds twee jaar zijn daar ook drugs bijgekomen. Mijn man was daar eerst niet zo van. Tot vrienden vertelden over hun beleving van seks na een pilletje. Nou toen wilde hij wel. We probeerden eerst een keer een kwartje bij die vrienden thuis om te kijken wat het effect was. Daarna zijn we het zelf in de slaapkamer gaan gebruiken. We doen dat ongeveer vier keer per jaar – boeken een hotelletje en gaan even helemaal op in elkaar. De ervaring is dan gewoon anders, intenser vooral. Soms zit ik uren het kale hoofd van mijn man te aaien, omdat dat zo lekker aanvoelt ineens. En je gaat er heel erg van babbelen, wat apart is want mijn man is niet zo’n prater.

In de jacuzzi

Het leukst was het op mijn verjaardag. Mijn man had als verrassing een weekendje weg geregeld voor ons samen. Er zat een jacuzzi bij het huisje dus al snel stapten we daar in. Van tevoren hadden we een pilletje genomen en we rookten nog een jointje om echt even helemaal relaxed te worden. Uiteindelijk hebben we uren en uren samen in die jacuzzi gezeten – elkaar opgeilen, vrijen, kletsen, aaien en opnieuw beginnen. Zo ontzettend fijn was het. Ik kan het iedereen aanraden. Ook als je het moeilijk hebt in je relatie: pak een keer samen een pilletje en ik weet zeker dat de scheiding van de baan is.

Zaterdagavond

We blowen ook wel eens, op zaterdagavond als de kinderen weg zijn. Daar word je heel relaxed van, erg prettig voor de seks. Sommige mensen doen dan net alsof je een soort halve junk bent, maar voor mij is daar niks mis mee. Je moet toch een beetje open blijven staan voor nieuwe dingen vind ik. Heel organisch samen zoeken naar wat leuk en lekker is. Zoeken, uitproberen – al doende leert men, zullen we maar zeggen. En goed je grenzen aangeven, dat is ook belangrijk.

Grenzen

Er zijn wel dingen die mijn man graag zou willen, maar die voor mij te ver gaan. Hij blijft er dan soms maar over doorgaan en ik blijf maar aangeven dat ik het niet zie zitten. Tot ik uiteindelijk tijdens de seks zeg, nu stop ik ermee. Ik wil dit niet en ik wil dat jij stopt met dit te proberen. Nou dan stopt hij wel. Ik ga mijn grens niet over voor hem. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben. Ik bevredig hem voldoende, vind ik. Al heb ik soms ook wel eens geen zin. Als het te lang duurt, neem ik hem mee naar de douche. Dan trek ik hem af en dan kan hij er weer even tegen. Natuurlijk wil hij dan liever ‘echte seks’, maar ik ga dat niet tegen mijn zin doen. Ik heb dat vroeger wel eens gedaan, maar dat is ons allebei niet goed bevallen. Ik denk dat je daardoor op termijn alleen maar minder zin krijgt. En daar schiet hij uiteindelijk ook niks mee op.”