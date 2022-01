De slaapkamergeheimen van Anne (47): “We appen alleen tijdens kantooruren en als we afspreken gaan we altijd naar een andere stad”

Anne (47): “De man met wie ik vrij, ken ik al bijna mijn hele leven. Onze ouders zijn vrienden, dus we speelden samen in de zandbak en gingen uiteindelijk ook samen stappen. Wanneer we voor het eerst seks met elkaar hadden, weet ik niet meer. We zullen een jaar of 17, 18 geweest zijn.

Overhoop

Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder en nog steeds hebben we het fijn. Ongeveer twee keer per week spreken we af, dan gaan we wat leuks doen. Uit eten, naar een casino, hotelletje pakken, gewoon heel gezellig. En daarna is er de seks. Heerlijk en intens en vertrouwd. Het is enorm genieten. Maar na de seks blijven slapen, is er nooit bij. Hij moet terug naar zijn vrouw. Zij weet er niks van dat wij iets hebben samen en ik hoop ook echt dat ze er nooit achter komt. Het zou zoveel overhoop halen. Niet alleen in zijn gezin, maar ook tussen onze families die zo nauw verbonden zijn. Op familiefeesten zien we elkaar altijd. Dan geef ik hem gewoon drie zoenen en klets ik wat met zijn vrouw en kinderen. Het klinkt misschien gek, maar voor mij voelt dat best gewoon. We moeten alleen even opletten als er veel drank in het spel is, dat we de grens niet teveel gaan opzoeken. En ik moet alert blijven bij verhalen die me verteld worden. Bijna alles heb ik natuurlijk van hem al gehoord, maar dat mag niemand weten. Ik speel dus veel toneel.

Hek van de dam

Het is niet zo dat we al die 30 jaar iets hadden samen hoor. In de tijd dat ik getrouwd was, deden we niks. En er zijn ook andere periodes geweest dat we niet afspraken. Maar op de een of andere manier komen we telkens toch weer bij elkaar terug. Deze laatste periode dat we afspreken duurt nu al 3,5 jaar. Al honderden keren hebben we geprobeerd er een punt achter te zetten, want het is niet juist wat we doen dat weten we heus wel. Maar na een paar dagen komt dan toch telkens het berichtje: hoe is het met je? En dan is het hek weer van de dam.

Bijna betrapt

Eigenlijk hebben we het er nooit echt over wat we moeten doen als het uitkomt. Misschien is het ook een soort bijgeloof. Als we er niet over praten, gebeurt het ook niet. We appen alleen tijdens kantooruren en als we afspreken gaan we altijd naar een andere stad. Maar we rijden daar wel samen naar toe, dus eigenlijk zou het best kunnen dat we ooit een keer gezien worden. Een keer zijn we bijna betrapt, toen mijn dochter onverwachts binnen kwam terwijl wij net samen op de bank zaten. Hij vluchtte snel de kamer uit, nog voor zij kon zien met wie ik aan de wijn zat. Ze heeft er nooit meer een vraag over gesteld en ik ben er nooit op terug komen.

Monogame relatie

Er is niemand die weet wat ik doe, behalve een vriendin. Als ik ergens met hem geweest ben, zeg ik tegen vrienden en collega’s dat ik met een vriend was of met een kennis. Iedereen denkt dat ik vrijgezel ben. En ergens ben ik dat ook. Ik sta ook open voor een andere relatie, al doe ik er niks aan om iemand te ontmoeten. Mocht dat wel gebeuren, is mijn minnaar de eerste die het weet. En hij vertelt het mij meteen als hij het weer met zijn vrouw zou gaan doen. In die zin hebben we een monogame relatie.

Misschien dat het gek klinkt, maar voor mij werkt het goed zo. Tuurlijk mis ik soms wel eens iemand om tegen aan te kruipen als ik moe of verdrietig ben, maar als je een relatie hebt wil je soms ook wel eens vrijgezel zijn. Je kunt niet altijd alles hebben.

Stiekem

Alleen toen hij ging trouwen vond ik dat ongemakkelijk. En later ook wel toen ik bij hem op kraamvisite was. Andersom had hij dat misschien ook wel, dat weet ik niet precies. We hebben samen zoveel intenste momenten beleefd en zijn al zo lang in elkaars leven, je zou bijna denken dat we bij elkaar horen. Maar ik zou nooit willen dat hij zijn gezin verlaat voor mij. Ik ben er ook niet van overtuigd dat een ‘gewone’ relatie tussen ons echt zou werken. Het feit dat het stiekem is wat we doen, maakt dat we het leuk hebben samen. Waarom zou je dan alles op het spel gaan zetten? Ik vind het juist wel fijn zo. Niet voor zijn vrouw natuurlijk. Maar van de andere kant, zij heeft geen seks meer met hem. Doordat ik hem die uitlaatklep bied, houd ik misschien zijn huwelijk wel overeind.”

