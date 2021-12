De slaapkamergeheimen van Dana (41): “De laatste keer ging ik in de ochtend meteen op hem zitten, ik was er gewoon klaar voor”

Dana (41): “Toen ik zwanger was van onze derde kindje, kwam ik in aanraking met orgasmic birth. Ik wilde daar van alles over weten, omdat het voor mij heel logisch en natuurlijk klonk dat zwanger zijn en een kind krijgen ook veel met seksualiteit te maken heeft. Natuurlijk is de bevruchting an sich een seksuele daad, maar wat er daarna met je lichaam gebeurt is dat eigenlijk ook. Het gaat allemaal over levensenergie, je openen, ademhaling, je veilig voelen en kunnen overgeven aan wat er op je af komt. Er komen tijdens de bevalling zelfs dezelfde hormonen vrij als tijdens seks. Ik las me in en in mijn achtste maand ging ik naar een sensualiteitscoach om me te begeleiden.

Magisch instrument

Op de dag dat mijn dochter geboren werd, voelde ik me heel lang sensueel. Er zijn foto’s van dat ik sta te dansen, met rood zacht licht in de kamer, heel zwoel allemaal. Maar uiteindelijk kwam ik op een punt dat het heel veel pijn ging doen. Ik kreeg haast, wilde er eigenlijk vanaf zijn. En ik had zo lang staan dansen dat ik moe was en de hele ervaring niet zozeer orgastisch werd als wel gewoon heel erg pijnlijk en zwaar. Ik had niet helemaal de goede mindset om tot een orgastische geboorte te kunnen komen. Dat vraagt veel meer overgave rust en tijd. Maar ik ben er wel nog steeds van overtuigd dat zwanger zijn en bevallen, veel sensueler en seksueler is dan mensen vaak denken. Bovendien scheelt het nogal als je het baren als een sensueel moment ziet, dat is beter dan je schrap te zetten alsof je naar de tandarts gaat. Daar reageert je lichaam gewoon niet zo lekker op. Het vrouwelijk lichaam is wat dat betreft een magisch instrument.

Hete zomer

Over mijn eigen lichaam ben ik steeds meer aan het ontdekken. Bijvoorbeeld hoe belangrijk mijn cyclus is voor mijn seksuele energie. Als ik ovuleer brandt mijn vuurtje en heb ik zin. De laatste keer ging ik in de ochtend meteen op mijn man zitten, ik was er gewoon klaar voor. Toen hij mij de week erna opdroeg mijn kleren uit te trekken, viel dat bij mij juist verkeerd. Ik sta niet in dienst van jou, riep ik kwaad. Vroeger was dat voor hem dan wel verwarrend, maar tegenwoordig reageert hij heel volwassen. Hij realiseert zich nu dat ik in de ‘herfst’ (de periode tussen ovulatie en menstruatie) meer zachtheid, meer afwachten nodig heb en dat alleen van daaruit iets kan ontstaan. Als ik eenmaal menstrueer, is het winter en moet hij me gewoon helemaal met rust laten met mijn kopje thee. Pas als ik in de lente kom, gaat het weer een beetje bruisen. Nu we dat weten, houden we er rekening mee. Door in alle jaargetijden mezelf en mijn behoeften te respecteren, kunnen we extra genieten van een hete zomer.

Meer verbinding

Om nog meer verdieping in ons seksleven te krijgen, hebben we besloten samen terug te gaan naar de vrouw die me adviseerde bij de orgasmic birth die ik uiteindelijk dus nooit had. Mijn man en ik hebben al langer de wens om meer verbinding met onszelf en elkaar te voelen tijdens de seks. Eigenlijk al sinds de geboorte van ons eerste kind. We kenden elkaar pas een jaartje toen ik zwanger werd en dus veranderde ons seksleven heel snel. Toen we net samen waren was het elke dag vuurwerk tussen ons. Maar nu waren we vader en moeder van een huilbaby.

Weinig tijd

Moe en uitgeblust begon mijn man aan een meditatiecursus. En na een poosje ging ik ook het spirituele pad op. In het begin leerden we daar om onszelf niet te identificeren met ons lichaam of onze seksuele verlangens. Maar voor mij voelde dat verkeerd. Ik wilde de kracht en energie die vrij komt bij verbindende seks juist benutten. We werken daarom aan super vervullende seks. Maar eigenlijk hebben we daar veel te weinig tijd voor. We hebben nu eenmaal vier kinderen in huis. In de weekenden mogen ze ’s ochtends een filmpje kijken en dan moet het dus gebeuren. Maar de jongste is anderhalf en wil continu aan de borst, dus veel tijd hebben we niet. Als je daarbij optelt dat ik eigenlijk maar een weekend per maand zelf echt het vuur voel dan zijn er dus veel weekenden waarin er vrij weinig van terecht komt.

Beter en zo efficiënt mogelijk

Mijn man wil elke dag wel, dus soms doe ik het om er vanaf te zijn. Maar dan ben ik niet echt bezig met wat goed voor mij is en dat voelt voor hem ook niet goed. We hopen dus dat die mevrouw ons kan begeleiden bij hoe we dit beter aan kunnen pakken. Maar dan wel zo efficiënt mogelijk, want meer tijd komt er niet voorlopig.”

